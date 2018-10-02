 С начала года в Украине зарегистрировано 645 вспышек инфекционных заболеваний, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"В результате 645 вспышек заболели 6083 человека, в том числе 4285 детей. Из 645 зарегистрированных вспышек определено: кори - 493, сальмонеллеза - 46, ОКИ (острая кишечная инфекция) неустановленной этиологии - 33, ротавирусного энтерита - 30, вирусного гепатита А, ОКИ установленной этиологии - по 20, шигеллез - 2 и дифтерии - 1", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за тридцать девять недель этого года вспышки регистрировали во всех регионах Украины: во Львовской области - 100, Одесской (в частности на водном транспорте) - 71, Волынской - 70, Черновицкой - 51, г. Киеве - 42, Тернопольской - 41, Днепропетровской - 36, Киевской - 32, Харьковской - 29, Кировоградской - 20, Ивано-Франковской - 18, Донецкой - 17, Винницкой - 15, Ривненской - 14, Херсонской и Черкасской областях - по 13, Закарпатской и Черниговской - по 12, Полтавской - 11, Запорожской - 8, Житомирской - 6, Николаевской и Луганской - по 4, Сумской и и Хмельницкой - по 3.
"Пару лет тому СБУ стопануло закупку жизненно важных лекарств для диализа. Потому что поставщики перестали платить откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек. Курировал тот прессинг глава контрразведки СБУ Сергей Семочко. Эта же контрразведка, по словам фармкомпаний, ранее прикрывала их за таксу в 100 тысяч долларов с фирмы. И прессовать пошла после того, как им отказались платить.", - сообщил Бигус
Репогртер отметил, что Леся Иванова (Lesya Ivanova) сделала совершенно невообразимое расследование о Семочко. О трех домах в Конча-Заспе, стоимостью 8 миллионов долларов. О перелетах его падчерицы Одесса-Киев на чартерном вертолете за 6 штук баксов.
Кроме того, Бигус утверждает о российском гражданстве у всей родни СБУшника, который два месяца тому назначен в руководство Службы внешней разведки.
"Я не хочу сейчас описывать всё содержание. Мы еще не подготовили текстовую версию, она выйдет завтра. Но уже сейчас готово видео. И его стоит посмотреть.
Я бы сказал "приятного просмотра", но приятным он не будет. Но видеть это важно", - констатировал Бигус.(с)
Ссылка на ресурс:
https://ukranews.com/news/587067-rukovodytel-kontrrazvedky-sbu-vynoven-v-smerty-200-chelovek-bygus
А ведь тиф брюшной тоже вызывает разновидность бактерии сальмонелла, Salmonella typhi
Принимая во внимания уровень "культуры быта" в ЛДНР и то, что местная популяция в Украину регулярно шастает за пенсией и безвизом, надо бы везде в гос. учереждениях дезинфектанты для рук поставить хотя бы.
Это болячка под названием "а хрен ее знает"
Источник:https://censor.net.ua/n3089059