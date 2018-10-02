 С начала года в Украине зарегистрировано 645 вспышек инфекционных заболеваний, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В результате 645 вспышек заболели 6083 человека, в том числе 4285 детей. Из 645 зарегистрированных вспышек определено: кори - 493, сальмонеллеза - 46, ОКИ (острая кишечная инфекция) неустановленной этиологии - 33, ротавирусного энтерита - 30, вирусного гепатита А, ОКИ установленной этиологии - по 20, шигеллез - 2 и дифтерии - 1", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что за тридцать девять недель этого года вспышки регистрировали во всех регионах Украины: во Львовской области - 100, Одесской (в частности на водном транспорте) - 71, Волынской - 70, Черновицкой - 51, г. Киеве - 42, Тернопольской - 41, Днепропетровской - 36, Киевской - 32, Харьковской - 29, Кировоградской - 20, Ивано-Франковской - 18, Донецкой - 17, Винницкой - 15, Ривненской - 14, Херсонской и Черкасской областях - по 13, Закарпатской и Черниговской - по 12, Полтавской - 11, Запорожской - 8, Житомирской - 6, Николаевской и Луганской - по 4, Сумской и и Хмельницкой - по 3.