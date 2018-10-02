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 Общество, Здоровье
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 С начала года в Украине зарегистрировано 645 вспышек инфекционных заболеваний, - Минздрав

С начала этого года, по состоянию на 28 сентября, в Украине зарегистрировано 645 вспышек инфекционных заболеваний, за аналогичный период 2017 было зарегистрировано 175 вспышек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В результате 645 вспышек заболели 6083 человека, в том числе 4285 детей. Из 645 зарегистрированных вспышек определено: кори - 493, сальмонеллеза - 46, ОКИ (острая кишечная инфекция) неустановленной этиологии - 33, ротавирусного энтерита - 30, вирусного гепатита А, ОКИ установленной этиологии - по 20, шигеллез - 2 и дифтерии - 1", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В детсаду на Тернопольщине 23 ребенка заболели сальмонеллезом

Отмечается, что за тридцать девять недель этого года вспышки регистрировали во всех регионах Украины: во Львовской области - 100, Одесской (в частности на водном транспорте) - 71, Волынской - 70, Черновицкой - 51, г. Киеве - 42, Тернопольской - 41, Днепропетровской - 36, Киевской - 32, Харьковской - 29, Кировоградской - 20, Ивано-Франковской - 18, Донецкой - 17, Винницкой - 15, Ривненской - 14, Херсонской и Черкасской областях - по 13, Закарпатской и Черниговской - по 12, Полтавской - 11, Запорожской - 8, Житомирской - 6, Николаевской и Луганской - по 4, Сумской и и Хмельницкой - по 3.

Источник: https://censor.net.ua/n3089059
 
 
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Вот что я сегодня обнаружил, на УКРНЕТе. Я не знаю, кто такой этот Бигус. Ему можно верить???

"Пару лет тому СБУ стопануло закупку жизненно важных лекарств для диализа. Потому что поставщики перестали платить откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек. Курировал тот прессинг глава контрразведки СБУ Сергей Семочко. Эта же контрразведка, по словам фармкомпаний, ранее прикрывала их за таксу в 100 тысяч долларов с фирмы. И прессовать пошла после того, как им отказались платить.", - сообщил Бигус
Репогртер отметил, что Леся Иванова (Lesya Ivanova) сделала совершенно невообразимое расследование о Семочко. О трех домах в Конча-Заспе, стоимостью 8 миллионов долларов. О перелетах его падчерицы Одесса-Киев на чартерном вертолете за 6 штук баксов.
Кроме того, Бигус утверждает о российском гражданстве у всей родни СБУшника, который два месяца тому назначен в руководство Службы внешней разведки.
"Я не хочу сейчас описывать всё содержание. Мы еще не подготовили текстовую версию, она выйдет завтра. Но уже сейчас готово видео. И его стоит посмотреть.
Я бы сказал "приятного просмотра", но приятным он не будет. Но видеть это важно", - констатировал Бигус.(с)
Ссылка на ресурс:
https://ukranews.com/news/587067-rukovodytel-kontrrazvedky-sbu-vynoven-v-smerty-200-chelovek-bygus
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Вчера по тв сказали , что вспышка кори в Виннице! Заболело сразу более 20 детей.
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Сальмонеллез, значит.
А ведь тиф брюшной тоже вызывает разновидность бактерии сальмонелла, Salmonella typhi
Принимая во внимания уровень "культуры быта" в ЛДНР и то, что местная популяция в Украину регулярно шастает за пенсией и безвизом, надо бы везде в гос. учереждениях дезинфектанты для рук поставить хотя бы.
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"неустановленной этиологии - 33"
Это болячка под названием "а хрен ее знает"
Источник:https://censor.net.ua/n3089059
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Давайте уже начинайте гундеть за прививки
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Пока только вспышки. Скоро начнутся эпидемии. Как в ...
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Ульяна предлагает решать все проблемы с помощью танцев. По её мнению, такие занятия повысят уровень здоровья, улучшат настроение и снимут стресс. «Во время танца мозг работает на полную. Ведь музыка стимулирует центры удовольствия в мозге, а ритмичные движения под нее активируют сенсорные и двигательные центры», - сообщила Супрун. Также она уверяет, что благодаря музыке больной может избавиться от симптомов боли, тошноты, выровнять частоту сердцебиения, привести в норму давление и т. д.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года в Украине зарегистрировано 645 вспышек инфекционных заболеваний, - Минздрав
 
 
 
 
 
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