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 Вчера вечером враг совершил огневой налет на жилой сектор Водяного, применив 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС

Оккупанты совершили огневой налет на населенный пункт Водяное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное. Враг обстреливал жилой сектор этого села на Приазовье из 122-мм артиллерии, а также 120- и 82-мм минометов, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что обстрел велся не по позициям Вооруженных Сил Украины, а по жилому сектору населенного пункта.

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"Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ", - добавили в пресс-центре ООС.

Вчера вечером враг совершил огневой налет на жилой сектор Водяного, применив 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089057
 
 
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Мабуть ответка була гарна?)) десяток рогатих десь є))))
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Nothing new.
Чи хтось дивується ? Вже ні. Звірі.
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це "рятівники" від руцкого міру привіт місцевим передавали..
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"Ксеніа", а "кому" де поставить? А то виходить, наче "казнить нельзя помиловать...".
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"...це, "рятівники", від руцкого міру, привіт місцевим передавали..". Думаю, так буде найправильніше...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера вечером враг совершил огневой налет на жилой сектор Водяного, применив 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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