 Гройсман о повышении цен на газ: "Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире программы "Свобода Слова" на ICTV.
По его словам, решения нет, но идут конструктивные переговоры с МВФ.
"Я вижу у них понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации", - сказал Гройсман.
Правительство также работает над новой системой субсидий.
"Нам нужно не допустить экономического краха, а с другой стороны – защитить украинцев", – сообщил премьер.
Также он отметил, что Украине нужно вернуть $33 млрд долга, при этом $5 млрд используется ежегодно на его обслуживание.
"Но для меня главное, чтобы ни одна украинская семья не пострадала", – добавил Гройсман.
Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на газ.
А нищеброды и бездельники - нах на московию, там газ для населения вроде дешевле, но это не точно...
Ну, очень, убедительно! Так "работает", что, например, в Херсоне только начали приём в райсобесах для продления зимних субсидий. Примечательно, что чинуши упорно требуют дополнительные справки, не предусмотренные постановлениями того же правительства. Например, требуют ксерокопии платежек за коммунальные услуги, справку о разводе, состоявшемся 40 лет тому назад (в паспорт посмотреть чинуше ума не хватает!) и т.д.
Всё делается с целью отбить у населения наименьшее желание добиваться мизерных субсидий и послать систему вместе с правительством куда подальше.
Так ні, обовязково вилізе якась популістична падла і почне на цій темі політику робити!
Взяти вартість закупівлі газу по імпорту та помножити на кількість імпортованого, додати вартість закупівлі на внутрішньому ринку (не собівартість, а саме ту вартість за яку видобувач погодиться продати, маючи вибір, продати всередині країни чи експортувати) помножену на кількість купленого на внутрішньому ринку, скласти та поділити на загальну кількість. Потім встановити норму рентабельності, що була б не нижчою за інші бізнеси. В будівництві це приблизно 30% (саме таку рентабельність традиційно закладають у кошториси, а далі як Бог дасть). Так і отримаємо умовно ринкову ціну.
Популісти підміняють поняття вартості і собівартості і на цьому спекуюють.
Собівартість це вартість виробництва товару, а вартість це сума, за яку товар можна продати на внутрішньому чи зовнішньому ринку. Між ними завжди є різниця, і чим вона більша, тим ожочіше бізнес буде вкладатися у виробництво того товару у якого ця різниця максимальна. По мірі насичення ринку товаром вартість його буде падати.
У випадку газу, великиі прибуток стимулюватиме бізнес вкладатися у видобуток газу в Україні і чараз збільшення видобутку з часом країна відмовиться від імпорту, що позитивно вплине на торгівельний баланс та курс гривні.
При ринковій економіці у держави немає іншх важелів впливу на бізнес, крім створення умов для отримання високого прибутку від виробництва якогось товару, чи зниженняя прибутковості за рахунок акцизів на нього. У першому виробництво зростає, у іншому скорочується. Те саме з газом.
Хочемо мати свій і не імпортувати з-за кордону - мусимо створити умови дляя інсестицій, а головна умова це високий прибуток.
Я у себя на огороде выращиваю огурцы, за свои бабки купил семена, оборудование удобрение вскопал огород посадил смотрел за огурцами. Вот они выросли и судя по логике ГРОСИ я их для себя бесплатно брать не могу потому что мать его рыночная цена. Я либо должен пйти продать свои огурцы заплатить налоги на прибыль а потом пойти на рынок и опять у посредника купить свои огурцы и опять заплатить налоги на потребление! вот так вот по мыслям ГРОСИ я должен есть СВОИ ОГУРЦЫ И НИКАК ИНАЧЕ!! ПОТОМУ ЧТО МЛЯТЬ РЫНОК!!
Вот это же нам предлагают делать с Украинским газом и главное пытаются доказать (и многии как попки это повторяют) что это нормально так весь мир живет!!
Вон британцы ЕС объясняют-объясняют, но чё та не договорятся ни о выходе из ЕС по взаимному согласию, ни цене на брюкву никак...
Я бы к нему еще добавил, что весь этот цирк вы должны проделывать потому, что раньше взяли кредит на iPhone и вам его нужно гасить именно таким образом
Например - можно меньше воровать, а можно повысить цены на газ.
02.09.2017, 17:12 • 1862 • 0
Большинство украинских СМИ обошли вниманием недавнее сообщение на сайте Кабмина, которое ярко демонстрирует коллапс государственного управления.
«Нынешний уровень прибыли «Нафтогаза» делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене», - говорилось в сообщении. И это несмотря на то, что уже есть решение суда, которое обязывает Кабмин заплатить «Нафтогазу».
В чём, собственно, проблема? И почему именно коллапс государственного управления? Дело в том, что деньги у «Нафтогаза» есть. Чистая прибыль монополиста по итогам прошлого года составила 22,5 млрд грн, тогда как годом ранее компания потерпела убыток в 36,3 млрд грн. При таких раскладах требовать от государства компенсации за то, что «Нафтогаз» продаёт голубое топливо людям по специальной цене 4942 грн за тысячу кубов, мягко говоря, странно. Хотя бы потому, что в платёжках, которые мы все получаем, никаких «специальных цен» нет. Более того, тариф для населения составляет почти 7 тыс. грн за тысячу кубов.
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"Хронически убыточный «Нафтогаз» получил многомиллиардную чистую прибыль. Но не благодаря внедрению новейших технологий, её источник - кошелки украинцев"
Почему так происходит? Потому что на 4942 грн специальной цены есть ещё шесть накруток, среди которых 20% налога на добавленную стоимость и 4% целевой надбавки за то, что газ - это товар. Но где, спрашивается, в этой формуле интересы потребителя? Ведь ради торжества рыночных принципов и копирования зарубежного опыта именно мы, потребители, кроме стоимости газа как товара платим ещё и за его поставку, транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Добавьте сюда одномоментный шоковый рост тарифов, и мы получим ответ на вопрос, откуда у до того хронически убыточного «Нафтогаза» внезапно получилась многомиллиардная чистая прибыль. Она появилась не благодаря внедрению новейших технологий, разработке новых месторождений или расширению рынков сбыта. Её источник - кошельки украинцев.
Звучит цинично, но в этих условиях «Нафтогаз» пошёл в суд требовать от правительства компенсации разницы между специальной и якобы реальной ценой на газ. Формально совершенно справедливо - по Закону «О рынке природного газа» Кабмин обязан это сделать. Вот почему Окружной административный суд Киева встал на сторону госмонополиста. И сколько бы Кабмин ни обжаловал это решение, «Нафтогаз», похоже, будет в выигрыше.
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Проблема в том, что правительство загнало себя и граждан в юридическую ловушку, упустив важный нюанс, без которого приструнить «Нафтогаз» не получится. Его суть сводится к тому, что если компания получает чистую прибыль, покрывающую сумму необходимой компенсации, деньги на это дело из госбюджета не выделяются. Но такой оговорки в отношениях правительства и «Нафтогаза» нет. Так что теперь за недальновидность чиновников, подписавших соответствующие документы, несмотря на прибыль «Нафтогаза» с десятью нулями, расплачиваться придётся всем нам.
Наталья РЕЗНИКОВ
[Почему украинцы переплачивают за голубое топливо]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1504359596-pochemu-ukraintsy-pereplachivayut-za-goluboe-toplivo.html
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Вообщем готовтесь к земле.