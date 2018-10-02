EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  955  9
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7263) Донбасс (17066) операция Объединенных сил (585)

 Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 4 оккупантов уничтожены и 6 ранены, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 1 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 4 раза с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное противник обстрелял из 120- и 82-мм минометов, а по опорным пунктам вблизи Луганского дважды открывал огонь из минометов 82-мм калибра. Также по защитникам Луганского оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела наемниками гражданских объектов в Майорске, Новолуганском и Гнутово.. ФОТОрепортаж

По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шестеро получили ранения.

В то же время, с начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил. На мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское, а по опорным пунктам украинских войск в районе Крымского - также из гранатометов.

"Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 4 оккупантов уничтожены и 6 ранены, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089055
 
   
TUV4RVVYTTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxKcWVVUlNaMDVES3pCWlNGSm5aRU0wTUV4blp6Qk1MMUpuVGtNck1GbE1VWFZPUTNsSlRrZEVNRXh5VW1kT1EzY3dUR3BSZG1SSFRHWk9ReXN3VEM5UmRHUkhRVEJNUkZKb2RFTTBNRms0WnpCTU4xRnpaRWRMTUV4WVVYUk9RelF3VEROUmRHUkRPVEJNTTFKcE9VZEdTVTVIUWpCTWFsRjFlVGgyVEhrdlVYWjBRM2d3V1VoU1ozUkhRVEJNV0ZGMU0zcFJkblJETHpCTVdGSm5Ua04zTUZsaVVYVk9SMUJKVGtObE1FeElVbWwwUXpFd1RGUlJkVTVET1RCTVdGRjJaRU01TUZsMlVtaFRSRkpuWkVNME1FeDBPREJLVkZGMmRFTTVNRXhJVVhOT1IwSXdXVVU5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гарне полювання вийшло у хлопців, на расіянсько-фашиських окупантів!!! Дякуємо хлопці!!! Бережіть себе!!! Рогаті хитрі виродки, алеж і наші хлопці на висоті!!! Слава Героям України!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошие новости. Но всеравано не радует что рашисты стреляют. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
 
Потерь нет - самое главное........
зажмуренным оркам - земля бетоном/стекловатой......
 показать весь комментарий
 
 
Ну это.. Ребята, вчера под Водино и ближе к городу, видимо по опорным пунктам уже не на самих нулях, орки долбили чем-то тяжелее 120 минометов. Я сам слышал.
 показать весь комментарий
 
Желаем расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Ворог за добу здійснив 21 обстріл, втрат серед українських воїнів немає, 4 окупантів знищено та 6 поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2362

 показать весь комментарий
 
 
кто пояснит мне военную тайну: нас обстреливают, а у них потери?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 4 оккупантов уничтожены и 6 ранены, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх