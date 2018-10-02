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 За неделю на пожарах в Украине погибли 35 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 24.09 по 30.09) на пожарах погибли 35 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 369 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 47 человек.

Ликвидировано 998 пожаров, спасены на пожарах 40 человек и не допущено уничтожение огнем 377 зданий и 48 ед. техники. На пожарах погибли 35 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 340 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 244 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 228 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3089054
 
 
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у кожного свій Пункт призначення..... страшне((
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Там кто-то о Донбассе "заикался"?... Так на Донбассе люди свой долг выполняют, Родину защищают... А КАКУЮ "Родину" защищал пьяный начальник Запорожской рыбинспекции, с двумя такими же пьяными "ментами", когда "рысачил" по Днепру на новом служебном катере? Или "алкаши", сгоревшие по пьяни, в частном доме? И сравните количество погибших и раненых на Донбассе с озвученными выше цифрами.... А тут ещё нет смертельных ДТП и отравлений суррогатами алкоголя...
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Вывод: купаться стали, по-пьянке- значительно меньше, но бухать и рыбачить не прекратили. Ну и потихоньку стали греться, сначала бухлом, а уже потом- кострами и печками.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю на пожарах в Украине погибли 35 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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