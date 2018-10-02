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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16549) Гройсман (4329) вода (187)

 Жителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман

Правительство помогает столичной власти до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению киевлян горячей водой.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3

Как сообщается, в десятках столичных жилых домов включая больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей и интернаты уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 000 000 гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3089053
 
 
 Топ комментарии
 
ну не все же такие нищеброды как ты, бойлер недорого стоит, выучись, заработай, тоже сможешь купить, а не с чайников как на роиссии мыться
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Печку поставить и огород возле парадного входа высадить с картошкой ,и свиноферму рядом а вместо холодильников погреба вырыть
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Дежа вю аднака... Помнится, 14 лет назад, когда рубились Ющенко и янукович, была похожая ситуация. янукович сделал (насколько смог) "умное" лицо и публично приказал, чтоб тепло в домах киевлян появилось. Появилось-таки, почти сразу... Жителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5320
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В 90-2000 я не припомню чтоб это было достижением )))
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вся Украина ржет с Киева....! Жителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9021

поздравляем вас киевляне - помоетесь наконец то не в ставках (тем более похолодало сильно).....

Жидобандеровцы ...., блин.....
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Бойлер хватит максимум для одного человека а если семья?
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да неужели, у меня семья 3 человека, бойлер 80л хватает полностью, плюс на кухне проточный и по цене дешевле за электричество платить чем за эту горячую воду, поставил счетчики и не пользуюсь ей вообще уже несколько лет
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А ты имеешь ввиду душ .А я про ванную с пенкой и прочими радостями ))Тогда и чайника хватит
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И в чем проблема c бойлера заполнить ванную с пенкой и прочими радостями?
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Можно взять бойлер на 200 литров и всех делов. Хватит на 3 ванны одновременно.
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И представь если все такие бойлеры поставят что будет с проводкой в доме где 300 квартир?
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А "что будет с проводкой в доме где 300 квартир?" - олигархических холуёв - не волнует! Мешканцям Києва дадуть гарячу воду до кінця тижня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5665
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300 квартир в доме? Можно спросить... Нахрена такое строить и покупать вообще?! ))
Но, зачем представлять? Это работа электриков и забота электрической компании.
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Вот и я о том же!!!! С вашим бойлером семья из трех человек не сможет каждое утро принимать ванную с пенкой и прочими радостями!!!!!
А уж на вашу минимальную заплату точно не сможет сразу после ванной с пенкой и прочими радостями быстренько перекусывать бутербродиками с икрой и запивать апельсиновым фрешем и мчать в школу-на-работу на Убере!!!!!
И это ведь только речь о семье из 3-х человек на минималках!!!! А если семья из 4-х, если уж не из 5-ти!!!!!!
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Что за бред, нормально бойлера хватает.
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Стас Стас ec9dc542 - слышал... , у меня частный дом со всеми примочками...

Здесь дело принципа ...... и смех Ахметова с Барыгой....
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Бойлер конечно хорошо, но если пиковая нагрузка на него - только утром, пять человек, то это уже минимум на 120-140 литров, что очень неоправданно экономически. К тому же если есть проблема с местом даже на 60-80 литров, то задача вообще не решаемая.
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Как раз собираюсь брать бойлер, а где и какой брать - не знаю.
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Кирилл Лещенко - а ты киевлянин, да?

Хорошо что выгнали Саакашвили и повязали шатунов-атошников возле ВР, ведь правда же?
Вот теперь горячую воду дают.... Жителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6844
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понял. в твоём урюпинске горячая вода есть?
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Кирилл Лещенко - я с маленького городка на Днепропетровшине...

С интересом здесь читаем о битве за воду в Киеве......
У нас здесь проблем нет.....
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с тобой, кац, всё ясно. сколько за ответ на высер получаешь? модеры здесь стали странные на "одиннадцать восемьдесят" цифрами реагируют как бык на красную тряпку...
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Я понимаю что у вас мокш единственный вариант в ставках мыться, и то раз в пол года, но при чем тут украинцы?
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Берете 10 чайников .Нагреваете и моетесь.И бойлер не нужен
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Это Клычко - "Чтобы холодная вода стала горячей её надо подогреть."
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У меня бойлер стоит и летом его нагревает солнечная батарея.На душ хватает а вот для ванны нет и это раздражает.Благо тут нету минусовой температуры
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Зачем писать очевидное? Думаешь в Киеве одни уо живут и не догадываются, как можно воду нагреть?
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ну не все же такие нищеброды как ты, бойлер недорого стоит, выучись, заработай, тоже сможешь купить, а не с чайников как на роиссии мыться
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Вата не желает решить проблему с горячей водой самостоятельно, разве трудно установить бойлер и не зависить от власти Киева?
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А еще генератор поставить и трубу к воде прорыть с электронасосом
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Печку поставить и огород возле парадного входа высадить с картошкой ,и свиноферму рядом а вместо холодильников погреба вырыть
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если в кране есть вода, значит гройсман ссал туда.
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Чтоб вам мразям сто болячек в печенку дало !!
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Если чета долга тереть- воду мона нагреть!!
🤑
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Вспомнила детство
- Если в кране нет воды, значит ... ...
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ставте бойлери - допомагайте "заробляти" копієчку)) ахмєткці і його пертнеру папау))) !!! Мешканцям Києва дадуть гарячу воду до кінця тижня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1616
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А надо ли эта горячая вода? Я уже как 6 лет бойлером пользуюсь. Нагреть воду в бойлером стоит дешевле чем получить «горячую воду»
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А жителям Днепра Филатов с гопкомпанией показали кукиш,а не горячую воду.
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Вот вы все такие умные, ставте бойлер,а если живете на сьемной квартире, а таких людей не мало в Киеве, то что тогда?
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И что больше всего "умиляет" - и Порошенко, и Гройсман наперегонки "стараются вернуть" нам/киевлянам горячую воду!
Но - для этого надо выплатить «Киевэнерго» долг не то в 730, не то в 750 млн. гривен... А «Киевэерго» принадлежит ДТЭКу, а ДТЭК 50/50 принадлежит Ахметову и Порошенко... Откуда же деньги будут брать? А из бюджета, т.е. наших с вами карманов (из карманов всех украинцев).
Другими словами, чтобы вернуть нам/киевлянам долгожданную горячую воду, все украинцы должны заплатить Ахметову и Порошенко приблизительно 730-750 млн. гривен - Гройсман должен эти деньги «найти», а Порошенко с Ахметовым получить. Все трое (двое - уж точно (Г. и П.)!) в итоге предстанут "благодетелями"

Так что - думайте сами как это/такое называется и стоит ли в дальнейшем голосовать за этих шулеров бандитов этих олигархов и их ставленников...
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Уровень премьера зашкаливает дадим горячую воду кабздец уровень базарного глашателя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман
 
 
 
 
 
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