 Жителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", - сказал Гройсман.
Как сообщается, в десятках столичных жилых домов включая больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей и интернаты уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.
В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 000 000 гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.
поздравляем вас киевляне - помоетесь наконец то не в ставках (тем более похолодало сильно).....
Жидобандеровцы ...., блин.....
Но, зачем представлять? Это работа электриков и забота электрической компании.
А уж на вашу минимальную заплату точно не сможет сразу после ванной с пенкой и прочими радостями быстренько перекусывать бутербродиками с икрой и запивать апельсиновым фрешем и мчать в школу-на-работу на Убере!!!!!
И это ведь только речь о семье из 3-х человек на минималках!!!! А если семья из 4-х, если уж не из 5-ти!!!!!!
Здесь дело принципа ...... и смех Ахметова с Барыгой....
Хорошо что выгнали Саакашвили и повязали шатунов-атошников возле ВР, ведь правда же?
Вот теперь горячую воду дают....
С интересом здесь читаем о битве за воду в Киеве......
У нас здесь проблем нет.....
🤑
- Если в кране нет воды, значит ... ...
Но - для этого надо выплатить «Киевэнерго» долг не то в 730, не то в 750 млн. гривен... А «Киевэерго» принадлежит ДТЭКу, а ДТЭК 50/50 принадлежит Ахметову и Порошенко... Откуда же деньги будут брать? А из бюджета, т.е. наших с вами карманов (из карманов всех украинцев).
Другими словами, чтобы вернуть нам/киевлянам долгожданную горячую воду, все украинцы должны заплатить Ахметову и Порошенко приблизительно 730-750 млн. гривен - Гройсман должен эти деньги «найти», а Порошенко с Ахметовым получить. Все трое (двое - уж точно (Г. и П.)!) в итоге предстанут "благодетелями" …
Так что - думайте сами как это/такое называется и стоит ли в дальнейшем голосовать за этих
шулеров бандитовэтих олигархов и их ставленников...