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 Международное сообщество должно остановить дестабилизирующие действия РФ в Украине, - постпред Канады в ООН Бланшар

Уважение к суверенитету и территориальной целостности - не просто понятия, а основа Устава Организации Объединенных Наций.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Канады при ООН Марк-Андре Бланшар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Незаконная аннексия и оккупация Крыма - откровенное нарушение международного права. Уважение к суверенитету и территориальной целостности - не только понятия, они - основа Устава ООН. Российским дестабилизирующим действиям нельзя позволять продолжаться", - сказал Бланшар.

По его словам, чтобы основанный на правилах международных порядок действовал для всех, "правила должны касаться всех".

"Наша решимость обеспечить ответственность в Мьянме, Сирии, Украине и Венесуэле сопровождается глубоким желанием улучшить гуманитарную ситуацию для миллионов пострадавших, как внутри этих стран, так и в их регионах", - отметил дипломат.

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Он добавил, что действия Канады в Украине "руководствуются полной преданностью защите и поддержке прав человека".

"Ответственность не может быть роскошью, доступной только при определенных условиях", - отметил Бланшар.

Источник: https://censor.net.ua/n3089052
 
 
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Так може міжнародна спільнота оголосить війну Росії? Як не крути - Росія все одно межує з Україною. І росіян в Україні мільйони. Це внутрішні проблеми. І вирішити їх можна лише зростанням рівня життя. Реальним, а не на язику у пройдихвіста. Головна дестабілізація в Україні - від шахраїв і пройдихвістів, які розхитують державу й державність зсередини. А Росія - всього лише небажаний сусід.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународное сообщество должно остановить дестабилизирующие действия РФ в Украине, - постпред Канады в ООН Бланшар
 
 
 
 
 
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