 Международное сообщество должно остановить дестабилизирующие действия РФ в Украине, - постпред Канады в ООН Бланшар

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Канады при ООН Марк-Андре Бланшар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Незаконная аннексия и оккупация Крыма - откровенное нарушение международного права. Уважение к суверенитету и территориальной целостности - не только понятия, они - основа Устава ООН. Российским дестабилизирующим действиям нельзя позволять продолжаться", - сказал Бланшар.
По его словам, чтобы основанный на правилах международных порядок действовал для всех, "правила должны касаться всех".
"Наша решимость обеспечить ответственность в Мьянме, Сирии, Украине и Венесуэле сопровождается глубоким желанием улучшить гуманитарную ситуацию для миллионов пострадавших, как внутри этих стран, так и в их регионах", - отметил дипломат.
Он добавил, что действия Канады в Украине "руководствуются полной преданностью защите и поддержке прав человека".
"Ответственность не может быть роскошью, доступной только при определенных условиях", - отметил Бланшар.