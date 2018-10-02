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 До конца октября в Украине можно добровольно сдать незарегистрированное оружие и избежать ответственности, - Нацполиция

С 1 до 31 октября каждый гражданин может добровольно сдать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, которые хранились без соответствующих документов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, главная цель мероприятия - противодействие незаконному распространению оружия и взрывчатых материалов, а также профилактика преступлений, связанных с их использованием.

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"Хранение оружия без разрешительных документов - это уголовное преступление, которое влечет за собой наказание в соответствии со ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Однако, согласно ч. 3 ст. 263, уголовной ответственности можно избежать: для этого нужно добровольно сдать опасные предметы в полицию. Кроме того, в дальнейшем можно оформить соответствующие документы на сданное охотничье оружие, зарегистрировать его в личную собственность и владеть им уже на законных основаниях", - говорится в сообщении.

Сдать оружие или боеприпасы можно в ближайшее отделение или отделение полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089050
 
 
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скажите пжлст, а где его можно сейчас приобрести, недорого, и не понести за это ответственности?
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Брехня...
Прайс наверно у авакяна на фейсбуке..
Хочешь пулемёт, хочешь бмп.
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авакян з рюкзака в гелікоптері продасть
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такие законы были почти во всех странах, ну конечно сдавали, только почти у всех знакомых осталса ствол другои, ну вдруг придёт время и можно будет выгонять руске окупантов из Латвии, были но слава богу до всеобщего применения не понадобилось, сами в своём большинстве ушли с вешчмешком через плечо.
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я же не могу призывать не выполнять закон, так что, руснявые вряд ли отдаст оружие и что тогда.
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прямого ответа тут в этой теме от меня не получишь, хотя спокоиной ночи всем добрым людям, пора спать.
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пункты приема не перепутайте) пару рожков к аксе я бы принял), а остальное несите полицаям ))
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Чем больше меньше, тем меньше больше... Д@билы, мля!
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А якщо добровільно здати зброю з вісяками, жмурів спишуть?)
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Если кремлёвская банда в лице Тимошенко и её подельников с партии Родина захватит власть в Украине, то всем нам оружие очень понадобица. Не здавать!!
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Вірно!! Чого і боїться твоя, чоКАЛатна, влада..😂
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ну не могут люди быть такими прямолинейными я так подозреваю что этот работает на ювт мол смотрите какие они все тупые как и их шеф набравший их на работу . петр лексеич хоть и жлоб но далеко не дурак
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Росте страх в мафіозно-окупаційного режиму перед новим майданом, розуміють що кидалово "мирний протест" більше не прокатить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДо конца октября в Украине можно добровольно сдать незарегистрированное оружие и избежать ответственности, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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