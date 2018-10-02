 До конца октября в Украине можно добровольно сдать незарегистрированное оружие и избежать ответственности, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, главная цель мероприятия - противодействие незаконному распространению оружия и взрывчатых материалов, а также профилактика преступлений, связанных с их использованием.

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"Хранение оружия без разрешительных документов - это уголовное преступление, которое влечет за собой наказание в соответствии со ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Однако, согласно ч. 3 ст. 263, уголовной ответственности можно избежать: для этого нужно добровольно сдать опасные предметы в полицию. Кроме того, в дальнейшем можно оформить соответствующие документы на сданное охотничье оружие, зарегистрировать его в личную собственность и владеть им уже на законных основаниях", - говорится в сообщении.

Сдать оружие или боеприпасы можно в ближайшее отделение или отделение полиции.

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