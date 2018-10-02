 Долг украинцев за ЖКУ превышает 34,4 млрд гривен, - Госстат

По данным Государственной службы статистики, пишет Цензор.НЕТ, долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2018 года увеличился на 23 млн гривен, до 3 976,2 млн гривен, за отопление и горячее водоснабжение - уменьшился на 390,1 млн гривен, до 10 362,2 млн гривен, за газоснабжение - уменьшился на 71 млн гривен, до 16 672,4 млн гривен.
Наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение в августе зафиксирована в Киеве (2 105,627 млн гривен), Харьковской (1 963,390 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 763,090 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 031,445 млн гривен), Днепропетровской (1 903,223 млн гривен) и Одесской (1 835,496 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (792,172 млн гривен), Днепропетровской (803,852 млн гривен) и Донецкой (370,205 млн гривен) областях.
Так и будете в говне сидеть как сидели всегда.
Зато с дешевым тарифами.
Т.е. все эти г....ны просто забили на оплату тепла, света, газа и боды в своих квартирах и домах.
А что, мол, вы сделаете, отберёте? Не трожь, это частная собственность!
Урррроды...
Ото и будут городские бюджеты платить за негодяев.
За свет, перетянул с долгами приедут и просто отключат.
Или она уже тоже не твої співплемінники?
жила та працювала у США.
Восени 2013 року разом із чоловіком Марком вирішили переїхати до України."
За ідею забирати більшу частину поборів в центральний бюджет, а фінансування соціалки спихнути на місцеві відповідальний нині правлячий кагал, якщо якісь заокеанські чи місцеві помогачі колаборують з жидівсько-окупаційним режимом, то суті це не міняє
Барьіга и трусопродавец доведут страну до цугундера.