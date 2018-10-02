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Все про:долг (1064) население (110) коммунальные услуги (251) Госстат (128)

 Долг украинцев за ЖКУ превышает 34,4 млрд гривен, - Госстат

В августе относительно июля долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,8% (287,4 млн гривен) и составил 34 475,8 млн гривен.

По данным Государственной службы статистики, пишет Цензор.НЕТ, долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2018 года увеличился на 23 млн гривен, до 3 976,2 млн гривен, за отопление и горячее водоснабжение - уменьшился на 390,1 млн гривен, до 10 362,2 млн гривен, за газоснабжение - уменьшился на 71 млн гривен, до 16 672,4 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине в августе составила 9 тыс. грн, - Госстат

Наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение в августе зафиксирована в Киеве (2 105,627 млн гривен), Харьковской (1 963,390 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 763,090 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 031,445 млн гривен), Днепропетровской (1 903,223 млн гривен) и Одесской (1 835,496 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (792,172 млн гривен), Днепропетровской (803,852 млн гривен) и Донецкой (370,205 млн гривен) областях.

Также читайте: Численность населения в Украине составляет 42,3 млн человек. За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

Источник: https://censor.net.ua/n3089049
 
 
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щас отопление начнется и писец наступит.рехформаторы фуевы
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Патамушта дехто почав отримувати субсидію.
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Все ждут что Юля скосит, хитрожопики.
Так и будете в говне сидеть как сидели всегда.
Зато с дешевым тарифами.
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Всё без изменений - наибольшие долги в самых богатых областях, т.е. имеющих наиболее высокий уровень з/п, наименьшие долги по выплатам пенсий, пособий и той же з/п.
Т.е. все эти г....ны просто забили на оплату тепла, света, газа и боды в своих квартирах и домах.
А что, мол, вы сделаете, отберёте? Не трожь, это частная собственность!
Урррроды...
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ну да, лучше как иванофранковск, где 80% оформилои субсидию, а сами в какой-нибудь польше.
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Відімкнути все і нехай сидять в своїй собственності. Нікому цим зайнятись.
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отопление на мэрах а они себе не враги.
Ото и будут городские бюджеты платить за негодяев.
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просто надо тех кто рассказывает что снизит тарифы - публично подвергать пыткам чтобы другим не повадно было.
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украинский газ должен приносить деньги Украине
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Ну, например арестовывается или ограничиваются права на все и вся. У нас, если перетянул с уплатой муниципалитету (налог на вывоз мусора, уборку улиц и т.д), то муниципалитет может наложить на все движимое и недвижимое имущество ограничение которое не позволит ничего продать. Например хочешь продать автомобиль, а тебе говорят извините, компьютер не позволяет переоформить, идите и снимите ограничение.
За свет, перетянул с долгами приедут и просто отключат.
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Тут твої співплемінники можуть навіть акцію замутити - здай нирку оплати комуналку на пару років вперед Долг украинцев за ЖКУ превышает 34,4 млрд гривен, - Госстат - Цензор.НЕТ 2051
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Разве не Ульяна Супрун выступает за увеличение и финансирования отрасли трансплантации в Украине и рассказывает о открытие новых центров?
Или она уже тоже не твої співплемінники?
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"Уляна Супрун народилася 1963 р. у Детройті, США.
жила та працювала у США.
Восени 2013 року разом із чоловіком Марком вирішили переїхати до України."

За ідею забирати більшу частину поборів в центральний бюджет, а фінансування соціалки спихнути на місцеві відповідальний нині правлячий кагал, якщо якісь заокеанські чи місцеві помогачі колаборують з жидівсько-окупаційним режимом, то суті це не міняє
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просто там рассклад такой дома минимум 9 этажки и во дворе таких штук 5 у всех двери бронированые и не платят половина с тех кто там живет!!! представь придут рейдеры отжимать квартиру или отключать их тупо там в подвале забетонируют) а в райцентре 3 бабушки пенсионерки на 100 кв за село молчу! пришли по тихому отжали и никто и не заступится
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И как бедные чиновники ЖКУ еще существуют? Ума не приложу.
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Четкий и самый яркий показатель работы правительства. Печально.
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пенсионеры и прочие слои объявят дефолт, т.е. все по нулям, заново и новое правительство )
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...треба ще трохи підняти тарифи та додати ціну до ротердаиа +++,потім жалітися що не платять...
Долг украинцев за ЖКУ превышает 34,4 млрд гривен, - Госстат - Цензор.НЕТ 9937
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а вы еще ее повысьте... и будет результат..уроды
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Выходит что ЖКУ просто ангел, а "украинцы" все сплошь задолжники и неплательщики? Такого не бывает. Скорее тарифы не сбалансированы.
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Тому що народу грошей не платять. Як грошей нема - платити нічим. Тих пенсіонерів - до 10 мільйонів - вийшли б, дали по голові злодійському уряду. Ні, гавкають одне на одне, то з-за якоїсь церкви, то з-за того, що хтось москаль, а хтось хохол. А тим часом Гарант МВФівські кредити вагонами за кордон вивозить. Так і України скоро не стане.
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А в єтом году задолженость будет еще больше.
Барьіга и трусопродавец доведут страну до цугундера.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДолг украинцев за ЖКУ превышает 34,4 млрд гривен, - Госстат
 
 
 
 
 
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