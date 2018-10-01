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 Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

Премьер-министр Македонии, социалист Зоран Заев заявил, что его правительство намерено довести до конца дело с переименованием страны несмотря на то, что референдум об этом не состоялся из-за низкой явки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

В своих заявлениях он ссылается на "волю народа" и напоминает, что среди участников референдума 91,46 процента проголосовали за договор с соседней Грецией. Этот договор, заключенный в июне, предполагает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовлен вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Зато национально-консервативная оппозиция обращает внимание, что явка на референдум составила лишь 36,91 процента (для действительности референдума было необходимо как минимум 50%), и заявляет со своей стороны, что надо "уважать волю народа", который поддержал бойкот референдума, и правительство страны "потерял легитимность". Похожей позиции придерживается и единомышленник оппозиции, президент Македонии Джорге Иванов, который заявляет, что "народ отверг" договор с Грецией.

В международных кругах призывают Скопье продолжить процесс изменения названия страны и взаимопонимание с Афинами, так же, как и македонское правительство, ссылаясь на высокий процент голосов, отданных за договор среди участников референдума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте

Источник: https://censor.net.ua/n3089047
 
   
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Да за Сашку Македонского Греция борцуетца...
Македония- не Греция...
Историю нада переписивать...
Таки як в паРашці...
🤣🤑
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кремль вже багато грошей викинув на те, щоб підігрівати конфлікт між двома країнами і все в пусте , тільки но проголосять нову назву Північна Македонія Греція розблокує вже підготовлений вступ країни в НАТО і ЄС.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум
 
 
 
 
 
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