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Все про:Нацполиция (8236) убийство (5020) Аброськин (448)

 Полиция раскрывает почти 90 процентов убийств, - Аброськин

С 2014 года количество совершенных тяжких преступлений возросло почти вдвое, но сегодня криминогенную ситуацию в стране удалось стабилизировать.

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что после Революции Достоинства в 2014 году количество совершенных тяжких преступлений возросло почти вдвое, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. Такие изменения он связывает с увеличением незаконного оборота оружия и боеприпасов с началом войны. Однако, по его словам, на сегодняшний день криминогенную ситуацию в стране удалось стабилизировать.

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"С 2016 года правоохранительная система начинает восстанавливаться, продолжается реформирование МВД. Мы превращаемся в министерство европейского уровня. И преступность отступает, идет на спад", - отметил Вячеслав Аброськин.

Отдельно заместитель председателя Нацполиции подчеркнул повышение уровня раскрытия убийств. По его словам, из-за того, что убийства являются особо тяжкими преступлениями, они находятся на жестком контроле. Поэтому при их отработке и раскрытии задействуется весь личный состав полиции.

"Судите сами. 2014 - 2578 убийств, в 2015-м - 2354, в 2016 году - 1299, в 2017 году - 1083 убийства. В этом году пока цифра еще ниже. Притом количество раскрытых убийств у нас близко к 90%", - отметил Вячеслав Аброськин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089046
 
 
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"Полиция раскрывает почти 90 процентов убийств", - Аброськин,

"... и еще столько же предотвращает".
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С 2014 года количество совершенных тяжких преступлений возросло почти вдвое, но сегодня криминогенную ситуацию в стране удалось стабилизировать.

Самокритично и честно. Теперь в Украине криминогенная ситуация возросшая вдвое стабильна как никогда.
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Брехня гідранта заразна. Так що там в Княжичах сталось? Чи любе інше резонансне вбивство? Чи ви їх зручно помістили в 10%. А якщо по кожному відділку Києва копнути глибше? Хто ж перевірятиме, так?
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После реформы у вас следователи-дебилы.Все-брехня.С этим жить больше нельзя.
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Нє, ну якщо розкриття полягає в констатації, що вбивство скоїли невідомі і зникли, то тоді правда - 90%
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