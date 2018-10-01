 На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видеообращении, размещеном в Фейсбуке.
"Уже проехали это, все ясно. Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских отношениях. Это 100%. По определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей. Вообще скрывать что-либо нехорошо, меня так учили мама и папа", – сказал министр.
Если отзыв не состоится, Будапешту будет направлена нота о высылке дипломата, предупредил он.
Глава МИД Украины предостерег соотечественников от проявлений негатива по отношению к жителям Закарпатья венгерского происхождения. "Я предостерегаю всех от "наездов" (извините за недипломатичный язык) или травли венгров Закарпатья. Наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу, действовать последовательно", – подчеркнул Климкин.
Он добавил, что ни в коем случае нельзя "показывать пальцем как на предателей" на тех, кто получил венгерский, румынский или другой паспорт, сохранив украинское гражданство. По его убеждению, скандал вокруг консульства в Берегово выгоден России, которая "использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации".
Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС, нелады местных властей с фондом миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса, обвинения в ущемлении политических свобод, а также в злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза правительством Венгрии, самого коррумпированного правительства в Евросоюзе.
Я так хачу, шоби лєтом не канчалось... ойц... кончалось...
Нюю, типа ентого....
Оно дебилушко, нє??
🤑
Вам до Маих недостатков исчо расти и расти!
😀
А венгры у вас там жили и будут жить. Занимайтесь сначала двоными гражданствами своих чиновников и олигархов, а потом уже простыми людьми. А то ведете себя как кацапы , ей Богу. Те тоже на ор изошлись, когда Эстония выдала паспорта жителям презних эстонских территорий, которые в результате советской оккупации были отданы в РФ. И, как и вы сейчас,
русня этих законных граждан Эстонии принудила отказаться от эстонских паспортов - такими же методами, к которым вы призываете теперь. Так кто вы? Украинцы или недокацапы в желто-голубой обёртке?
Ministry of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó
- Гдє?
- В Угорщьіні
МюнхенскийБудапештский сговор.
набрать вторую космическую скорость, чтобы сойти с орбиты русскага мира. Вам еще учиться и учиться, как вести разумную политику по отношению к меньшинствам, чтобы не ходить по граблям Речи Посполитой, которая растеряла свое могущество, не научившись этому,
и не повторять позора этнических чисток поляков, к которому вас привела идеология дремучего топорного национализма - именно дремучего и топорного по европейским стандартам. Учитесь и отучитесь гавкать на Запад наконец, осознав, что после трехсотлетнего кацапского ига вам отмываться и отмываться от его наследия в ваших головах. А не отмоетесь - вас русский мир опять всосет в себя.
А по частям света они распределяется следующим образом:
Азия- 41 Европа - 41 Океания -12 Африка- 49 Страны Латинской Америки- 28.
И когда идёт кровавая освободительная война украинского народа с лютым кровавым врагом оккупантом фашистской паРашей менять устройство в ближайшее время недопустимо даже и преступно.
И если взять эту кровавую лапотную паРашу с её федеративным государственным устройством то неотъемлемые демократические права в ней, права которые включают свободу слова и выражения, свободу вероисповедания и совести, свободу собраний и право на равную защиту перед законом также право на справедливый суд и другие вообще не соблюдаются в отличии от почти всех унитарных в том числе и Украины государств.
https://www.bbc.com/russian/news-45491510
Угу, вони стали тільки через географічне розташування. В тому числі завдяки тому, що відокремлені від мордора Україною, а не тому, що в них якийсь особливий європейський менталітет. Якщо б географічно було б навпаки, то Україна була б в ЄС і НАТО. Ось і все, навіть при таких менталітетах.
Тоді угорці будуть бігати, шукати шлях отримати український паспорт - это же ваш пЭрл?
Я к тому, что венгры Закарпатья никогда и не собирались отказываться от украинских паспортов.
Это как сделать росийское в Херсоне или Мариуполе.