 На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видеообращении, размещеном в Фейсбуке.

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"Уже проехали это, все ясно. Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских отношениях. Это 100%. По определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей. Вообще скрывать что-либо нехорошо, меня так учили мама и папа", – сказал министр.

Если отзыв не состоится, Будапешту будет направлена нота о высылке дипломата, предупредил он.

Глава МИД Украины предостерег соотечественников от проявлений негатива по отношению к жителям Закарпатья венгерского происхождения. "Я предостерегаю всех от "наездов" (извините за недипломатичный язык) или травли венгров Закарпатья. Наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу, действовать последовательно", – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя "показывать пальцем как на предателей" на тех, кто получил венгерский, румынский или другой паспорт, сохранив украинское гражданство. По его убеждению, скандал вокруг консульства в Берегово выгоден России, которая "использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации".

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