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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (697) консульство (350) двойное гражданство (37) Климкин (1844)

 На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО

У министерства иностранных дел Венгрии есть время до конца недели на отзыв своего консула из Берегово Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видеообращении, размещеном в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Венгрии отозвать консула из Берегово: если Будапешт этого не сделает, то Киев сам прекратит его деятельность на Закарпатье, - Беца

"Уже проехали это, все ясно. Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских отношениях. Это 100%. По определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей. Вообще скрывать что-либо нехорошо, меня так учили мама и папа", – сказал министр.

Если отзыв не состоится, Будапешту будет направлена нота о высылке дипломата, предупредил он.

Глава МИД Украины предостерег соотечественников от проявлений негатива по отношению к жителям Закарпатья венгерского происхождения. "Я предостерегаю всех от "наездов" (извините за недипломатичный язык) или травли венгров Закарпатья. Наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу, действовать последовательно", – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя "показывать пальцем как на предателей" на тех, кто получил венгерский, румынский или другой паспорт, сохранив украинское гражданство. По его убеждению, скандал вокруг консульства в Берегово выгоден России, которая "использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации". 

Также читайте: В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/n3089045
 
   
 Топ комментарии
 
Абсолютно правильно! Венгров отлично мокнули На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин - Цензор.НЕТ 1653
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Если не отозвут, то депортировать его нах...
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Висилки консула замало. Вони будуть продовжувати видавати паспорти. Потрібно закрити всі консульства Угорщини на Закарпатті.
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Абсолютно правильно! Венгров отлично мокнули На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин - Цензор.НЕТ 1653
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Хотіли б "мокнути" - викликали б мадярського консула, поставили раком і в такій позі зачитали ноту Українського уряду з приводу антидержавної антиукраїнської діяльності представників Угорщини на території України. Потім (у тій же позі!) запхали Ноту в морду, розвернути на 180*, дати копняка в сраку, закрити двері і провітрити приміщення. При тому навздогін попередили б про термін в 12 годин покинути Україну і більше тут ними щоб не смерділо. Так поступили би представники поважаючої себе НАЦІЇ. А для "нашого" МЗС з кастрованим шмаркатим Клімкіним, схоже, термін НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ досі не зрозумілий...
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Если не отозвут, то депортировать его нах...
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Ну венгры уже испугались Климкина и залезли под стол.
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Не испугалиются Украины, испугаются ЕС. Здесь Путя им не поможет, разве что присоединит к ТС.
Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС, нелады местных властей с фондом миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса, обвинения в ущемлении политических свобод, а также в злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза правительством Венгрии, самого коррумпированного правительства в Евросоюзе.
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Построить стену на подступах с Венгрии!
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Каналий не жалеть! - так в1849 году-высказался Николай Первый-при подавлении восстания венгров, давая команду своим генералам топить цыган в крови.
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На прррррррротяяяжжжжеееениии ентой недели...
Я так хачу, шоби лєтом не канчалось... ойц... кончалось...
Нюю, типа ентого....
Оно дебилушко, нє??
🤑
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Судя по вашему комментарию, вы всех по себе равняете.
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Вы крашеная блондинка или натуральная дура?

Вам до Маих недостатков исчо расти и расти!
😀
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Не, мне такие дебильные недостатки не нужны.
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Висилки консула замало. Вони будуть продовжувати видавати паспорти. Потрібно закрити всі консульства Угорщини на Закарпатті.
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Прально! Надо венграм нос прищемить шоб знали место. Ну и быть последовательными, в конце концов. Не ожидали они такого разворота и будут сейчас песню про "мы ни в чем не виноваты" петь до упора. Вангую шо консула они не отзовут, иначе как бы тем самым признают свою вину. Поэтому консул с берегово поедет домой, ну и наш один вернётся. Но венгры урок запомнят
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Определитесь кто ваш враг, дебилы. Будете утирать нос венграм, получите в голый зад толстый мордорский. И по-заслугам. Ибо из века в век делает из вас ваша дурь марионеток кацапской политики. Только воспряли духом, благодаря жертве Небесной Сотни - и снова туда же, по старым граблям скакать.

А венгры у вас там жили и будут жить. Занимайтесь сначала двоными гражданствами своих чиновников и олигархов, а потом уже простыми людьми. А то ведете себя как кацапы , ей Богу. Те тоже на ор изошлись, когда Эстония выдала паспорта жителям презних эстонских территорий, которые в результате советской оккупации были отданы в РФ. И, как и вы сейчас,
русня этих законных граждан Эстонии принудила отказаться от эстонских паспортов - такими же методами, к которым вы призываете теперь. Так кто вы? Украинцы или недокацапы в желто-голубой обёртке?
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Не совсем понятен мой текст? Речь идёт о наказании консулу, а не венгерский общине в Украине. Да и почему это у вас вызывает такие острые эмоции? Не нравиться такая реакция? А старые грабли это как раз замолчать ситуацию, как будто такого видео и не было. Брысь
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Прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив що його уряд не буде відкликати свого генерального консула або консула з Берегового у зв'язку з цими справами, незалежно від того, наскільки сильно українці рекомендують це зробити.The Hungarian

Ministry of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó

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Придется венгерского консула лишить украинского паспорта.
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Треба робити як американці, вони консульство Росії в Сіетлі закрили, а консулам дали тиждень на збори щоб залишити країну,ось так треба карати за шкідництво.
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який тиждень, там через дорогу перейти
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Так.Нехай поскладає валізи з паспортами а потім Упродовж цього тижня Угорщина має відкликати консула з Берегового, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3913 .
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- Как оні там жівут?
- Гдє?
- В Угорщьіні
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Надо построить стену имени Яценюка по всему периметру. А то что-то активно разбегаются граждане.
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"Твои" уже раз строили... При Сталине... А потом "с протянутой рукой по миру ходили"... Стена строится только от "ваших", когда вы друг другу горла рвать будете, в "порыве братской дружбы", и быдло ваше от подобной любви через границу побежать попробует......
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Орбан сознательно провоцирует Украину на конфликт. Хотят на пару с Фуйлищем восстанавливать Австро-Венгерскую и Российскую империи. Мюнхенский Будапештский сговор.
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Одна і та ж антиукраїнська політика недружніх для слов'янської Україні угрів - гунов і їх етнічних родичів угро фінів (москалів). Москалів які в 18 столітті підло замаскувалися під нібито росіян - але не слов'ян. І цього варто було очікувати, і звичайно треба українському народу завжди бути готовим щоб дати рішучу відсіч цим нашим лютим ворогам уграм - фінам і угро гунам в їх загарбницькій експансивній політиці проти Української держави.
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эти ваши этнически-мотивируемые рассуждения ведут вас туда же, куда козаков завели православно-мотивированные рассуждения. Венгры стали Европой, а вы, пока еще - нет. Стремитесь, но не стали. Как ракета, стартовавшая в небо, но не факт, что способная
набрать вторую космическую скорость, чтобы сойти с орбиты русскага мира. Вам еще учиться и учиться, как вести разумную политику по отношению к меньшинствам, чтобы не ходить по граблям Речи Посполитой, которая растеряла свое могущество, не научившись этому,
и не повторять позора этнических чисток поляков, к которому вас привела идеология дремучего топорного национализма - именно дремучего и топорного по европейским стандартам. Учитесь и отучитесь гавкать на Запад наконец, осознав, что после трехсотлетнего кацапского ига вам отмываться и отмываться от его наследия в ваших головах. А не отмоетесь - вас русский мир опять всосет в себя.
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В настоящее время в списке унитарных государств насчитывается 85 % от всех стран и территорий в мире. - Получается что стран с унитарным устройством как в Украине их подавляющие большинство в мире.
А по частям света они распределяется следующим образом:
Азия- 41 Европа - 41 Океания -12 Африка- 49 Страны Латинской Америки- 28.
И когда идёт кровавая освободительная война украинского народа с лютым кровавым врагом оккупантом фашистской паРашей менять устройство в ближайшее время недопустимо даже и преступно.
И если взять эту кровавую лапотную паРашу с её федеративным государственным устройством то неотъемлемые демократические права в ней, права которые включают свободу слова и выражения, свободу вероисповедания и совести, свободу собраний и право на равную защиту перед законом также право на справедливый суд и другие вообще не соблюдаются в отличии от почти всех унитарных в том числе и Украины государств.
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ну вы же не с русни пример брать хотите ... хотя по коррупции от нее так и не оторвались... Вся эта проблематика с венграми - чисто предвыборная горячка и с украинской и с венгерской стороны. Лучше вот хотя бы Балогой займитесь, который со времен Ющенко мутит воду против Тимошенко.
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Европарламент решил наказать Венгрию за коррупцию и подрыв демократии
https://www.bbc.com/russian/news-45491510
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"Венгры стали Европой, а вы, пока еще - нет. "
Угу, вони стали тільки через географічне розташування. В тому числі завдяки тому, що відокремлені від мордора Україною, а не тому, що в них якийсь особливий європейський менталітет. Якщо б географічно було б навпаки, то Україна була б в ЄС і НАТО. Ось і все, навіть при таких менталітетах.
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Венгры смогли интегрироваться в европейскую австро-венгрию лучше, чем украинцы, и на этом вопрос об их европейскости закрыт. Венграм хватило сил удушить своих красных в 1918, а Украине - нет. Получив какую-то свободу действий в первую и вторую мировую, что сделали украинцы? В основном ринулись на запад, а не на восток отвоевывать "исконные земли" у Польши, Венгрии ... Это совпадает с интересами мордора. Для меня этим вопрос о том, кто прав, а кто неправ, закрыт.
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Если Украина уступит этим наглецам,пусть они и являются частью ЕС,куда мы стремимся,то нас вообще затюкает даже Греция,страна-"отель" для европейцев и Мальта,страна-"стоянка яхт европейцев"...Нужно уже сейчас бороться за неподнарное место в ЕС,независимо когда там мы с ними станем одним союзом.А если и не станем,то хоть не дадим себя сделать лакеем или проституткой .
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imho, Так и останешься затюканным Мордором, упражняясь в трехсотлетних бегах по граблям под кацапску дудку.
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Нічого Клімкін не зробить. Просто смішно. Рішення ситуації лише єдине, хоча і зовсім не просте - стати багатшою за Угорщину. Ну і взагалі самою багатою країною в Європі - чому б і ні ? Тоді угорці будуть бігати, шукати шлях отримати український паспорт. Все інше - пустий звук. Проблема в тому, що уряд, в якому числиться п.Клімкін, абсолютно не здатен на щось подібне.
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Странно, но венгры из Закарпатья в большинстве своем даже не собираются покидать эту "нищую" Украину. В you tube есть видео, где они показывают свои огромные дома, машины в гаражах, трактора рядом с домами и типа "куда же я уеду от всего этого?"
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отнять хоцца из холопской зависти, подцепленной у кацапов?
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Да я на Мальте живу. Мне и своего добра хватает.
Тоді угорці будуть бігати, шукати шлях отримати український паспорт - это же ваш пЭрл?
Я к тому, что венгры Закарпатья никогда и не собирались отказываться от украинских паспортов.
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Зачем вообще консульство в Берегово?
Это как сделать росийское в Херсоне или Мариуполе.
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твой народ 300 лет кацапили венгры или ордынцы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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