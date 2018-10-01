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 Политика Украины
  2013  25
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 Если все союзники поддержат предложенную Украиной модель миротворческой миссии, у РФ не будет выхода, - Черныш. ИНФОГРАФИКА

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш раскрыл видение миротворческой миссии на Донбассе.

"В Украине уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники поддержат предложенную модель миссии, у РФ не будет выхода", - цитирует Цензор.НЕТ заявление чиновника, опубликованное в Twitter министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучший способ помочь жителям Донбасса для России - выбрать мир для Украины, - Волкер

В ориентировочной модели миротворческой миссии три компонента: военный, полицейский и гражданский. Для каждого предусмотрен ряд действий.

Если все союзники поддержат предложенную Украиной модель миротворческой миссии, у РФ не будет выхода, - Черныш 01
Если все союзники поддержат предложенную Украиной модель миротворческой миссии, у РФ не будет выхода, - Черныш 02

Также читайте: Великобритания присоединится к проекту резолюции о миротворцах ООН на Донбассе, - Ирина Луценко

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Читайте также: Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3089044
 
   
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УССКИЕ !!.А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???,
а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
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слова правдивы, ну постригла рашка самый рускоязычный регион, ну а кого то им надо было стричь.
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одна булка в расее а другая в Украине а Донбас по середине - так оно и есть.
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гарантированно - Латвия, Литва, Эстония и Норге поддержит.
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Кого з ким вони там збираються мирити?
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не мирити а не давать возможность сепарам ходить с оружием, мирится будете сами и на ваш улад, что то подсказывает - вашим и оружие не надо будет чтоб кое какую то часть на тот мир отправить, при том это зделает сами жители Донбаса, там есть ребята.
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Тобто сепарів потрібно роззброїти? Бгггг. Сумліваюсь аднака що шахтьори знов закопають в шахти танки, гармати, Гради та інше залізяччя.
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Вичитав.Сподобалося.Оцініть:
Розия - это такая страна, где солдат хоронят тайком и со стыдом, а сыр - демонстративно и с гордостью.﻿
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Гейропейський сир - врах і мокші пишаються що його пабіділі, а свої то таке.
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Краще б кацапня "па біділа" воші,злодійство,лінощі,пияцтво,наглість,заздрість,дикунство-варварство тощо.
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...че так слабо, лугандон - давай уж десятилетиями...
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А кто это такой "донбасс",который не вернется?У тебя кот сбежал?
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че там, сразу мат
руский мир без мата не понимает..
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миротворческая миссия на донбасе будет очень полезна для ограниченного международного контингента нато под эгидой оон.
она станет хорошей подготовкой для разведения сторон в раше, когда там начнется внутригражданский конфликт.
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Когда наши корабли бораздят просторы вселенной....
Бла бла бла бла бла....
Вы выше читали - право вето у рашки никто не отнимал.
А когда рашка свалит - то миротворцы нах не нужны.
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Нажаль все погано. Один рижий "союзник" через санкції проти Ірану підняв ціни на нафту, інший будує газопровод. Убираючи один з аргументів стримування, продовжують набивати х*йла десятками млрд нафтодоларив. Україну від маштабної війни врятує лише атомна бомба.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли все союзники поддержат предложенную Украиной модель миротворческой миссии, у РФ не будет выхода, - Черныш. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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