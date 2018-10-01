 Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь, - Цеголко о судебном иске против Порошенко за обращение к Варфоломею за томосом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко отметил: "Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд повились. В связи с этим хотим заявить: Борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национально- безопасности. В такой ситуации это не право, а обязанность Президента действовать. А вот бездействие была бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

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