 Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь, - Цеголко о судебном иске против Порошенко за обращение к Варфоломею за томосом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко отметил: "Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд повились. В связи с этим хотим заявить: Борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национально- безопасности. В такой ситуации это не право, а обязанность Президента действовать. А вот бездействие была бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить".
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В Украине - власть народа. Представители от народа ( ДЕПУТАТЫ) поддержали обращение за Томасом.
Вопрос- о каком нарушении закона может идти речь, если народные представители поддержали? Или судьи Васечкин и Сенечкин решили заменить народ?
( критиков про народную власть прошу не беспокоится. В курсе что у многих рыльце в пушку. Но если о демократии - то выглядит это так)
так пусть и спикер Рады обращается - хотя нет, не знаю, есть ли там нарушение, это решит суд, но если есть - должен отвечать президент.
У них Папа Римський, а не Кірюха Масковскій?
оупою
Ваш-то гундяй не на велосипеде катается.
А я скажу в чем- этой общественной организации некому морду набить. Шоб не гадили Украине
"Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть."
Ст. 5 Конституции.Украины.
Просто народ через представителей в парламенте выразил свою волю. А обращение народа церковь тем более игнорировать не может.
ЭТО ЖЕ НАДО , что мацква без ТОМОСА голову всем дурила. А сколько денег с Украины вывезла?!! Пусть возвращает обратно , секта
Если будет проблема с католическими , президент съездит в Ватикан к Папе . Что тут непонятного? Разве мало президентов проводят встречи с Папой?
народ дурачат - попам всех патриархатов хорошо.
Блин, как мы без томоса на свете жили?
С нами КОКС !!
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а еще :
МЕЛЬДОНИЙ
ПОЛОНИЙ
РУТЭНИЙ
НОВИЧОк
ИХТАМНЭТИЙ и конечно...
Б0ЯРИЙ !!
.
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А ПОП прросто піариться, не його це діло-припиздента,
Церква Українська домагалася! ПОПа влізла, як завжди,
ПРоперделиться!
Лохи не переводяться..
🤑
НАХ кацапство з Неньки!!!
І соєвого заберіть!!
Якщо не помиляюся- Ющер подарунок їм зробив...)))
С этим полностью согласен, давно пора перестать метаться из стороны в сторону, нужно просто заниматься вопросами национальной безопасности и национальными интересами.
Бог вероятно есть, но священники (жрецы, муллы и т п) имеют к нему не большее отношение, чем кассир на входе в театр - к искусству. А храмы, подобны кассе этого театра. Всё образы бога человек придумал не в поисках истины, а в поисках власти над верующими (а даже если какой то искренне верующий фанатик основывая новую веру и искал настоящего бога - его последователи быстро извратили её до озвученных функций).
Не имею ничего против самых разных религий, и людей которые верят в них. Но подобную вот грызню (мы не зависимы! Нет мы независимы! А мы главнее!!!) воспринимаю как драку пастухов, пытающихся отнять друг у друга стадо баранов. БОГУ ЭТО БЫ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
В очччееррредь, сукины дєті!!
Продается картина с соратниками Порошенко !!!
На торги выставлена картина под названием «Три глотки, не считая собаки»- Александр Грановский, Игорь Кононенко и Олег Гладковский (Свинарчук), которые считаются приближенными к главе государства.
http://ua24ua.net/prodaetsya-kartina-s-bligayshimi-soratnikami-poroshenko/
🤑
Порада ватномордим: Тоді і в цьому випадку кацапам потрібно відсмоктати у кожного українця - може тоді їм полегшає.
эволюция в очередной раз обходит вас стороной......
ЩОСЬ НЕ ЗНАЮ... Відстав, напевно...
Мордор, яка в нього, Циголко, функція організму Неньки??
Мона запитати?
🤑