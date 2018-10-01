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Все про:Цеголко (152) автокефалия (141)

 Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь, - Цеголко о судебном иске против Порошенко за обращение к Варфоломею за томосом

Борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и является вопросом национальной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко отметил: "Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд повились. В связи с этим хотим заявить: Борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национально- безопасности. В такой ситуации это не право, а обязанность Президента действовать. А вот бездействие была бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Константинополь обнародовал историческое исследование, доказывающее право Вселенского патриархата предоставить Украине автокефалию

Источник: https://censor.net.ua/n3089043
 
   
 Топ комментарии
 
Новинского с мертветчуком из Украины выгнать и некому будет судами командовать
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Ти бач, як сатанинську Орду ковбасить?! Ні, тре було Томос отримувти ще 4 роки назад - либонь вже повиздихала б вся нечисть кремлівська до цього часу від безсилої злоби і жовчі
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Чи не в печерський суд мокші подали позов?
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Новинского с мертветчуком из Украины выгнать и некому будет судами командовать
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да, но будет ли тогда это законно, пока ещё нет решения суда, но если есть признаки нарушения закона, то президент обязан отвечать - таков всётаки принцып демократии.
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О демократии?
В Украине - власть народа. Представители от народа ( ДЕПУТАТЫ) поддержали обращение за Томасом.
Вопрос- о каком нарушении закона может идти речь, если народные представители поддержали? Или судьи Васечкин и Сенечкин решили заменить народ?
( критиков про народную власть прошу не беспокоится. В курсе что у многих рыльце в пушку. Но если о демократии - то выглядит это так)
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И главное - какая-то общественная организации . А регистрация - без года неделя. И без больших финансов в уставе? И адрес регистрации - ГРУ рашки . Собрать эту организацию и гражданства Украины лишить
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да всё верно, но президент представляет вес Украинскии народ. речь не о том надо было это продвигать или нет, но кто должен был продвигать
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ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПОЗАБОТИТСЯ ОБ УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЦЕРКВИ, то кто еще это сделает? На то он и президент. А этих общественников народ развесит на гиляках
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всё правильно - но если он продвигает не свою инициативу, да хоть один бродяга его попросил, то дело в шляпе и всё в порядке со стороны демократического общества - то нельзя его обвинить в поддержке одной церкви. (да хоть берите на вооружение это и говорите что кто то просил, один пастор в личном телефонном разговоре)
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согласен, но разве президент может поддержать одну церкавь, что тогда скажут католики, это только вопрос, сам лично за то чтоб всё нынешное руское убрать и отослать нахрен и вообше их из рашестана не выпускать.

так пусть и спикер Рады обращается - хотя нет, не знаю, есть ли там нарушение, это решит суд, но если есть - должен отвечать президент.
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Так вроді ж у католиків в Україні всьо гуд?
У них Папа Римський, а не Кірюха Масковскій?
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католики тоже делились - откололись - лутераны, протестанты, англоканцы итд. кстати, в Англие по инициативе короля, но это монархия была и узурпация власти, так же и в других местах.
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ну чо, є ще петіни друзяки : шухрич з бойком, та з вілхуй з доупою
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На радостях. Кусок бизнеса у российского конкурента оттяпал под патриотические попискивания цензоровских хомяков.
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Наш патриарх должен ездить на Жигулях?
Ваш-то гундяй не на велосипеде катается.
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Как правильно. Надо уважать саоих патриархов .
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да, но закон при выше всего - надо менять закон или пусть президент отвечает за противозаконные деиствия (ведь мог же другим поручить, потом вподдержать мнение как гражданин, но нет же, хотел реитинг поднять) ведь не зависимо, обратился бы президент или кто другой, результат был бы такой же.
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Кто бы ни обратился, московиты бы обвинили и его в отсутствии таких полномочий.
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Церковь не может игнорировать обращение человека, на том основании, что он президент.
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Так парламент поддержал - а это основная власть в стране . Парламент - законодательный орган
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вот если бы парламент поручил президенту то это было бы другое дело, но если не ошибаюсь - президент обращался к парламенту, а это уже кое что другое.
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Парламент поддержал - в чем проблема?
А я скажу в чем- этой общественной организации некому морду набить. Шоб не гадили Украине
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это хорошо что поддержал - как понимаю не обращается против парламента а против того что президент по своеи инициативе продвигал (что можно и квалифицировать как вмешался) одну церкавь.
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"Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть."

Ст. 5 Конституции.Украины.

Просто народ через представителей в парламенте выразил свою волю. А обращение народа церковь тем более игнорировать не может.
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а вот тут и есть та ягодка - если парламент даёт указание президенту а не наоборот или совсем было бы без вопросов, если есть референдум, но нет, произошло как то по другому - похоже на узурпацию, хотя если докажет что с этим вопросос обращался к президенту патриарх, то да, дальше даёт на обсуждение парламенту президент - это тогда не его инициатива а продвижение на разсмотрение мнение части народа.
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Без Филарета не обошлось. Консультировали хорошо.
ЭТО ЖЕ НАДО , что мацква без ТОМОСА голову всем дурила. А сколько денег с Украины вывезла?!! Пусть возвращает обратно , секта
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если инициатива не от президента то всё отлично.
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да но президент обращается не от одного человека.
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Да, обращается не от одного человека.
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ну вот, кстати, какой может быть процент православных
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Определенный. А что, неправославный не может обратиться к церкви?
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может, вот если мне не нравится какая то церквь, могу обращатся и пояснить почему - получу ответ, но президент не может обращатся и поддержать одну церкавь - ну это мне в данный момент тоже не нравится, но таковы принципы и он представляет всех и по своей инициативе нет не может, тогда появляется то что могут сказать - не законно ( не правильно)
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Сейчас в Украине проблема с мацковским пархатом. Он оказался без Томоса . И президент решил здесь все привести в порядок- то есть обратиться за Томосом вместе с парламентом и церковью.
Если будет проблема с католическими , президент съездит в Ватикан к Папе . Что тут непонятного? Разве мало президентов проводят встречи с Папой?
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я не очень понимаю что там значит томос в православие, но как понимаю, по законам православнои церкви, мацковскии патриархат вне закона - так пусть их выгоняет (не признаёт как законную) как секту
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Президента выбрал народ . Он имеет право от имени народа делать обращения
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а может большинством его выбрала та другая часть, та которая вообще в церковь не идёт, то вот как получается, не по думке большинства кто выбрал - вот тут и появляется вопрос о референдуме.
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Який закон не дозволяє йому цього робити?
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не знаю, думалось - если нарушил (у нас точно президент не имеет право поддержать одну церкавь, он может идти в одну церковь, но не поддержать) вот был случии, что народом уважаемый президент ляпнул не совсем то хорошое о богослужение, так церкавь и ответила - если что то не нравится, может идти в другую церкавь - народ поддержал мнение церкви и президент извинился - это всё писалось по сми и показывали речи по тв.
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ватные пердаки рвет - это хорошо.
народ дурачат - попам всех патриархатов хорошо.
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Борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и является вопросом национальной безопасности.

Блин, как мы без томоса на свете жили? Росія не може змиритися з правом українців на власну Церкву, - Цеголко про судовий позов проти Порошенка за звернення до Варфоломія за Томосом - Цензор.НЕТ 4484
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как мы с гундяйскими проповедниками на нашей территории жили.
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тогда так это надо и поднести и честно и официально обявить что мацковскии сатанат запрещён в Украине и всё. Тут на два стулья не получится усидется.
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Какие ещё стулья? Пусть попы сами между собой бодаются. Реально верующих в стране - три калеки. Раздули херню какую-то на пустом месте.
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ну рассеиская бизнес компания мп вообше то не только благие дела делала, за призив против другои части их можэт быть в тюрму надо было посадить
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И "старшими братьями" кого-то считали...
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Мы гусские !

С нами КОКС !!
,
а еще :
МЕЛЬДОНИЙ
ПОЛОНИЙ
РУТЭНИЙ
НОВИЧОк
ИХТАМНЭТИЙ и конечно...
Б0ЯРИЙ !!

.
.
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Ти бач, як сатанинську Орду ковбасить?! Ні, тре було Томос отримувти ще 4 роки назад - либонь вже повиздихала б вся нечисть кремлівська до цього часу від безсилої злоби і жовчі
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Так це було вже давно, пробували - домагалися...
А ПОП прросто піариться, не його це діло-припиздента,
Церква Українська домагалася! ПОПа влізла, як завжди,
ПРоперделиться!
Лохи не переводяться..
🤑
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Атеісти УКР Церкви тільки ЗА!!
НАХ кацапство з Неньки!!!
І соєвого заберіть!!
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церква прибуткове діло. туди гроші несуть і одурманені люди, і політики перед виборами що би попи на вибір людей повпливали.
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І комуналку не плотють..
Якщо не помиляюся- Ющер подарунок їм зробив...)))
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Борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национально- безопасности. В такой ситуации это не право, а обязанность Президента действовать.

С этим полностью согласен, давно пора перестать метаться из стороны в сторону, нужно просто заниматься вопросами национальной безопасности и национальными интересами.
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Может я неправильный россиянин (хотя во мне больше украинской крови) но моё отношение к религии такое:
Бог вероятно есть, но священники (жрецы, муллы и т п) имеют к нему не большее отношение, чем кассир на входе в театр - к искусству. А храмы, подобны кассе этого театра. Всё образы бога человек придумал не в поисках истины, а в поисках власти над верующими (а даже если какой то искренне верующий фанатик основывая новую веру и искал настоящего бога - его последователи быстро извратили её до озвученных функций).
Не имею ничего против самых разных религий, и людей которые верят в них. Но подобную вот грызню (мы не зависимы! Нет мы независимы! А мы главнее!!!) воспринимаю как драку пастухов, пытающихся отнять друг у друга стадо баранов. БОГУ ЭТО БЫ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
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мне что интерессно) сколько на срассее это оо фирма бы простояла после такого позову?)))))
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Не тільки раша, але і зрадоговенне кодло. А Пороху респект і уважуха..
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согласєн. Томос для УАППЦ - історична подія на рівні Хрещення Русі
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Не бачу тут ніякого порушення - що президент, що верховна рада постійно приймають звернення до посадових осіб і організацій - президентів, ООН, ЄС, ОБСЄ і тд і тп, до Папи Римського теж колись звернення були і тоді ніхто нічого не оскаржував.
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А взагалі було б цікаво, якби, приміром, національні дружини завітали до офісу цієї мутної і незрозумілої організації
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Исчо адин прропирдалился на Томосе..
В очччееррредь, сукины дєті!!

Продается картина с соратниками Порошенко !!!
На торги выставлена картина под названием «Три глотки, не считая собаки»- Александр Грановский, Игорь Кононенко и Олег Гладковский (Свинарчук), которые считаются приближенными к главе государства.
http://ua24ua.net/prodaetsya-kartina-s-bligayshimi-soratnikami-poroshenko/

🤑
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Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь:
Порада ватномордим: Тоді і в цьому випадку кацапам потрібно відсмоктати у кожного українця - може тоді їм полегшає.
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Кацапов можно понять.Второго крещения кацапы не переживут.
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без Украины кацапы превращяются в кавказких монголокитайцев..... в долгий путь ватнечки....
эволюция в очередной раз обходит вас стороной......
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А хто такий-сякий ЦЕГОЛКО??
ЩОСЬ НЕ ЗНАЮ... Відстав, напевно...
Мордор, яка в нього, Циголко, функція організму Неньки??
Мона запитати?
🤑
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проросіський Порошенко виганяє російську церкву з України?¿, якийсь когнітивний зрододисонанс..українська церква, українізація та вступ до НАТО то рашка не може піти на компроміси тут принципове питання існування незалежної України.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь, - Цеголко о судебном иске против Порошенко за обращение к Варфоломею за томосом
 
 
 
 
 
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