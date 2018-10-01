 Стартовал конкурс в Нацагентство по вопросам качества образования, в состав войдут студенты и работодатели, - МОН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, 1 октября начался прием документов на конкурс в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Податься можно до 31 октября.

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"Я хочу напомнить, что мы закладывали в Закон "О высшем образовании" Нацагентство как независимый орган, который возьмет на себя большую часть регуляторных и контрольных функций по обеспечению качества высшего образования. Речь идет, например, об аккредитации учебных заведений и образовательных программ, аттестации научных кадров, аккредитации специализированных ученых советов, участии в разработке стандартов высшего образования и т. д. Как и в странах Европейского пространства, это должна быть мощная экспертная организация, которая сформирует четкую и понятную систему оценки качества и будет наблюдать за тем, чтобы все "игроки" придерживались единых правил. Мы сожалеем, что работу агентства не удалось запустить еще в 2016 году, упущено много времени. Но сейчас, когда новый Закон "Об образовании" приказал нам это делать "с чистого листа", мы надеемся быстро пройти все процедуры и дать старт агентству уже в начале 2019-го", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

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В состав Нацагентства должны войти 23 члена: 3 представителя работодателей, 2 студента вузов, не менее чем по одному представителю от НАН, национальных отраслевых академий наук, УВО государственной, коммунальной и частной формы собственности.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо отправить пакет электронных (сканированных) копий документов на электронный адрес t_panchenko@mon.gov.ua

Подавать документы на конкурс могут специалисты профильных учреждений - вузов, НАН, отраслевых академий наук, а также те, кто отвечает квалификационным требованиям к кандидатам. В частности, все претенденты должны свободно владеть украинским языком.

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Среди других требований - высшее образование (кроме студентов), ученая степень или ученое звание, опыт научной работы (кроме студентов и работодателей). В то же время, представители работодателей должны иметь опыт работы по специальности не менее 5 лет. Студенты или курсанты на момент участия в конкурсе должны подтвердить статус соискателя образования.