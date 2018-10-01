 Украина готовит проект резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации Крыма, - Климкин

"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", - сказал он в эфире телеканала "ATR" в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что именно с территории оккупированного полуострова осуществляются поставки военной техники, например, в Сирию.
"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия", - добавил министр.