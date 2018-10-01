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Все про:Скрипаль (421) Чепига (7)

 Чепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"

Герой России Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов, с отличием закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) и был направлен в отряд спецназа, который дислоцируется в пригороде Хабаровска Матвеевке, при этом в отряде не думали, что у него есть данные к практической разведработе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета", которой удалось пообщаться с тремя сослуживцами Чепиги по хабаровскому отряду.

Собеседники пожелали остаться анонимными, опасаясь разглашения государственной тайны, сообщает издание. Один из собеседников твердо заявил, что Боширов из телеинтервью каналу RT и Чепига – один и тот же человек.

"Внешне он изменился, но голос Боширова – это голос Толи", – заявил "Новой" офицер. Двое других ветеранов отряда не уверены в этом полностью, хотя и признали, что не видели Чепигу с 2006 года.

"У него был какой-то родственник – большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск, – вспоминает один из его бывших сослуживцев. – Чепига считался "блатным", с ним даже командир отряда полковник [Виталий] Берников разговаривал подчеркнуто вежливо".

В ДВОКУ знают, что звание Героя России Чепиге присвоили "за Крым", но указ президента был закрытым, и определить, в какой операции участвовал выпускник училища проблематично, сказал третий собеседник, который также поступил в хабаровский отряд спецназа после училища.

"Не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму. Он же был из "ботаников"-буквоедов, из отличников в учебе, но очень посредственный офицер для "полевой" работы", – считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3089039
 
 
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интересно - думаю пора награду ха его голову нащначать
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Русским миром мазаны -
что г**ном обмазаны.
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"У него был какой-то родственник - большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск, - вспоминает один из его бывших сослуживцев. - Чепига считался "блатным", с ним даже командир отряда полковник [Виталий] Берников разговаривал подчеркнуто вежливо".

а вот и ПАПИК "рОзведчика" чепиги.. наверное тоже - из любителей "посмотреть шпили"))
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Дурням ще й щастить.
Це про нас.
Були б від нас лиш хвіст та грива, якби у ФСБ, при їхньому необмеженому бюджеті ще й толков=ві специ працювали!
Нєєєє, Бог нас таки да любить, але все ж не варто випробовувати його терпіння.
Хто має вуха, нехай чує!
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Это новый треш - прохфессор спасает проффесора. Сука до смеха - вот за шо за поребриком дают героя
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Мажор, короче. Ну, и влетел, по мажорской традиции.. И по этой же традиции отмажут.
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интересно - думаю пора награду ха его голову нащначать
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при этом в отряде не думали, что у него есть данные к практической разведработе.

Отрицательная селекция в действии.
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Интересен только тем, что пуйла подставил. А так... раиси херой - дупа з дирой.
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
.

https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
.

https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

.
*-*
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Рашка - какая-то гибридная страна с психическими отклонениями, где президент - педофил, грушники - пидора**сы, министр иностранных дел - реинкарнация мерина, мона захерова - хроническая алкоголичка и прочие. В резервацию всех и оградить колючей проволокой от цивилизованного мира !
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У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
(Т.Г.Шевченко)
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по интервью с симонян и не скажешь шо буквоед. Про СолсберЕЦкий собор не очень убедительно врал ))
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Он был буквоед - наизусть выучил устав, а там о монастырях ни слова Чепіга був із "ботаніків"-буквоїдів, відмінник у навчанні, але посередній для польової роботи. Вважався "блатним", - розслідування "Нової газети" - Цензор.НЕТ 9544
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эээххх...ватаны..блатные учатся в училищах верховного совета, питерской политурке да институтах имени Андропова))))
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Чепига был тупым ботаном
Чепыга яды изучал
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А офицер Петров Чепыгу
на солберецкий шпиль сажал.
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Он на русне - героем стал,
Он Януковоща спасал,
И в Солберецке он зубами
флакончик с Новичком вскрывал!
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Короче, чувак выцепил себе блатную командировку и там быстро накосячил..
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блатний тоха чепіга-це одна із закономірностей кацапів. наприклад, у воронізькому льотному училищі блатні отримують самі кращі місця при розподілі випускників, або ті, хто дає хабар за це.
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зря вы так... врага надо любить... чтобы он никогда даже не подозревал, что вы в любую секунду можете воткнуть ему нож в спину... любить... чтобы он поверил... в "любовь"...
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видео бомба https://www.youtube.com/watch?v=0avipB9leAk&index=2&t=0s&list=WL
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"
 
 
 
 
 
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