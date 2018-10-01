 Чепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета", которой удалось пообщаться с тремя сослуживцами Чепиги по хабаровскому отряду.

Собеседники пожелали остаться анонимными, опасаясь разглашения государственной тайны, сообщает издание. Один из собеседников твердо заявил, что Боширов из телеинтервью каналу RT и Чепига – один и тот же человек.

"Внешне он изменился, но голос Боширова – это голос Толи", – заявил "Новой" офицер. Двое других ветеранов отряда не уверены в этом полностью, хотя и признали, что не видели Чепигу с 2006 года.

"У него был какой-то родственник – большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск, – вспоминает один из его бывших сослуживцев. – Чепига считался "блатным", с ним даже командир отряда полковник [Виталий] Берников разговаривал подчеркнуто вежливо".

В ДВОКУ знают, что звание Героя России Чепиге присвоили "за Крым", но указ президента был закрытым, и определить, в какой операции участвовал выпускник училища проблематично, сказал третий собеседник, который также поступил в хабаровский отряд спецназа после училища.

"Не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму. Он же был из "ботаников"-буквоедов, из отличников в учебе, но очень посредственный офицер для "полевой" работы", – считает он.

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Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".