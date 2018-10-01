 Чепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета", которой удалось пообщаться с тремя сослуживцами Чепиги по хабаровскому отряду.
Собеседники пожелали остаться анонимными, опасаясь разглашения государственной тайны, сообщает издание. Один из собеседников твердо заявил, что Боширов из телеинтервью каналу RT и Чепига – один и тот же человек.
"Внешне он изменился, но голос Боширова – это голос Толи", – заявил "Новой" офицер. Двое других ветеранов отряда не уверены в этом полностью, хотя и признали, что не видели Чепигу с 2006 года.
"У него был какой-то родственник – большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск, – вспоминает один из его бывших сослуживцев. – Чепига считался "блатным", с ним даже командир отряда полковник [Виталий] Берников разговаривал подчеркнуто вежливо".
В ДВОКУ знают, что звание Героя России Чепиге присвоили "за Крым", но указ президента был закрытым, и определить, в какой операции участвовал выпускник училища проблематично, сказал третий собеседник, который также поступил в хабаровский отряд спецназа после училища.
"Не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму. Он же был из "ботаников"-буквоедов, из отличников в учебе, но очень посредственный офицер для "полевой" работы", – считает он.
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
что г**ном обмазаны.
а вот и ПАПИК "рОзведчика" чепиги.. наверное тоже - из любителей "посмотреть шпили"))
Це про нас.
Були б від нас лиш хвіст та грива, якби у ФСБ, при їхньому необмеженому бюджеті ще й толков=ві специ працювали!
Нєєєє, Бог нас таки да любить, але все ж не варто випробовувати його терпіння.
Хто має вуха, нехай чує!
Отрицательная селекция в действии.
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg
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*-*
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
(Т.Г.Шевченко)
Чепыга яды изучал
на солберецкий шпиль сажал.
Он Януковоща спасал,
И в Солберецке он зубами
флакончик с Новичком вскрывал!