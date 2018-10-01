 Обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова оставили под стражей еще на два месяца

Об этом сообщает корреспондент Громадського, пишет Цензор.НЕТ.

Суд не успел начать допрос свидетелей, потому что на протяжении всего заседания 1 октября рассматривал вопрос продления меры пресечения.

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По мнению прокурора, только содержание под стражей может предотвратить уклонение Безъязыкова от судебного следствия и его давление на свидетелей.

Прокурор утверждал, что Безъязыков не планировал возвращаться на контролируемую часть Украины с территории "ДНР" и делал все возможное, чтобы перевезти туда свою семью.

Сам Безъязыков назвал это утверждение откровенной ложью и заявил о намерении привлечь прокурора к ответственности.

По мнению адвоката Безъязыкова, для дальнейшего содержания его подзащитного под стражей нет оснований, и такое решение было бы грубым нарушением национального законодательства и европейской Конвенции по правам человека.

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Следующее заседание по делу Безъязыкова состоится 24 октября.

Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Летом 2016 года полковника ВСУ освободили из плена "ДНР".

В июне 2017 года он объявил бессрочную голодовку в СИЗО.