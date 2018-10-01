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 ВМС Украины не платили за услуги лоцмана при проходе 2 кораблей через Керченский пролив. ДОКУМЕНТ

Военно-морские силы Украины не платили никаких сборов за проход кораблей "Донбасс" и "Корец" 23 сентября через Керченский пролив в порт Бердянска.

Об этом говорится в ответе ВМС Украины на запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких оплат лоцманских услуг и других сборов при следовании через Керченский пролив Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины не осуществлялось", – говорится в документе.

ВМС Украины не платили за услуги лоцмана при проходе 2 кораблей через Керченский пролив 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Переход судов "Донбасс" и "Корец" в порт Мариуполь сопровождался кораблями и авиацией РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Ранее крымские СМИ со ссылкой на Росморречфлот сообщили, что при проходе двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" была произведена оплата лоцманской службе, расположенной в Керчи. ​

Источник: https://censor.net.ua/n3089037
 
 
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От невдача.Чергову зраду поламали...
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Если лоцман, как государственный служащий, был на корабле и проводил корабль через пролив, то он не мог этого сделать без приказа.

А это говорит о том, что была личная договорённость - и представить проблематично на каком уровне договаривались...

Лучше бы заплатили и не рассказывали байки типа:
- а по бокам - самолёты со спутниками с косами стоят!...
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А вариант украинского лоцмана, конечно же не рассматривается. Как и проход без лоцмана вообще (корабли-то ВМС).
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Ну и где куча ган..ов во главе с "шевченко777.." которые в новости о проходе наших судов пеной исходили лично в мой адрес про оплату услуг лоцмана? Где??
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Ну, если только порохоботов над зрадаботами, а так, возможно к сожалению, это ничего не меняет.
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Если военным нужны лоцманы то это полный кабздец.Представляю как наши подлодки в ВОВ нанимают фашистских лоцманов для прохода на базы германцев для их уничтожения.
Интересно почему не банят таких информационных впрыскивателей?
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И? Взяли лоцмана, не заплатили за его работу, это повод для чего? Для радости или стыда?
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ніхто його не брав, лише використали..
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Тепер ясно чого кассаби літаком баржу шугали- зрозуміли що їх кинули на бабло за послуги!
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Там ещё и три спутника пролетело...
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