 ВМС Украины не платили за услуги лоцмана при проходе 2 кораблей через Керченский пролив. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе ВМС Украины на запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких оплат лоцманских услуг и других сборов при следовании через Керченский пролив Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины не осуществлялось", – говорится в документе.

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Ранее крымские СМИ со ссылкой на Росморречфлот сообщили, что при проходе двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" была произведена оплата лоцманской службе, расположенной в Керчи. ​