 ВМС Украины не платили за услуги лоцмана при проходе 2 кораблей через Керченский пролив. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе ВМС Украины на запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких оплат лоцманских услуг и других сборов при следовании через Керченский пролив Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины не осуществлялось", – говорится в документе.
Ранее крымские СМИ со ссылкой на Росморречфлот сообщили, что при проходе двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" была произведена оплата лоцманской службе, расположенной в Керчи.
А это говорит о том, что была личная договорённость - и представить проблематично на каком уровне договаривались...
Лучше бы заплатили и не рассказывали байки типа:
- а по бокам - самолёты со спутниками с косами стоят!...
🤣
Интересно почему не банят таких информационных впрыскивателей?