 Налоговики ликвидировали схему занижения таможенной стоимости импорта и обеспечили уплату в бюджет более 52 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, занимавшихся незаконной деятельностью, связанной с импортом на таможенную территорию Украины товаров с занижением таможенной стоимости через подконтрольные фиктивные компании.
По результатам проведенных мероприятий в одной из таких компаний изъят, арестован и передан на ответственное хранение груз стоимостью более 154 млн. грн.
Кроме того, было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, одному из организаторов указанной схемы.
Также в ходе досудебного расследования уголовного производства был установлен ряд других фиктивных предприятий, через которые организаторы осуществляли незаконный импорт товаров. Эти компании зарегистрированы в Киеве, занимаются неспециализированной оптовой торговлей и имеют одного директора и главного бухгалтера, которые, в свою очередь, зарегистрированы на неподконтрольной территории в г. Горловка Донецкой области и, согласно полученной информации, на подконтрольную территорию Украины не въезжали. При этом, как установили правоохранители, у предприятий отсутствуют наемные работники. Эти факты свидетельствуют о невозможности осуществления хозяйственной деятельности.
Несмотря на это, на момент получения указанной информации на территории Одесской таможни осуществлялось таможенное оформление груза в 27 контейнерах, который, согласно грузовой таможенной декларации, перемещался в адрес этих фиктивных компаний.
С целью предотвращения занижения количества товара и его стоимости, а также предотвращения нанесения государству убытков в виде неуплаты таможенных платежей, сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками Одесской таможни ГФС осуществлен осмотр товарно-материальных ценностей, которые находились в указанных контейнерах и перемещались в адрес компаний-фигурантов.
По результатам проведенных мероприятий было обеспечено уплату в бюджет указанными компаниями более 52 млн грн таможенных платежей и ликвидирована схему импорта товаров с занижением таможенной стоимости.
Продолжается следствие.
Или Шарий тоже молодец потому что против "барыги"?
Или вы как и Шарий балаболите без фактажа?
🤣
А ґойцман їм казав- борітеся з контрабасом лягаві та про касу незабувайте.
От вони й не послюхали- бабельце пронесли мимо кишені борцунів.
Тепер усім показово пояснили - боротьба з контрабасом триває ,такі дааа.