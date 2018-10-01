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 Экономика
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Все про:налоговая милиция (1347) растаможка (66) таможня (1329) ГФС (2800)

 Налоговики ликвидировали схему занижения таможенной стоимости импорта и обеспечили уплату в бюджет более 52 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидирована схема ввоза на таможенную территорию Украины товаров с занижением таможенной стоимости и обеспечено уплату в бюджет более 52 млн грн таможенных платежей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, занимавшихся незаконной деятельностью, связанной с импортом на таможенную территорию Украины товаров с занижением таможенной стоимости через подконтрольные фиктивные компании.

По результатам проведенных мероприятий в одной из таких компаний изъят, арестован и передан на ответственное хранение груз стоимостью более 154 млн. грн.

Кроме того, было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, одному из организаторов указанной схемы.

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Также в ходе досудебного расследования уголовного производства был установлен ряд других фиктивных предприятий, через которые организаторы осуществляли незаконный импорт товаров. Эти компании зарегистрированы в Киеве, занимаются неспециализированной оптовой торговлей и имеют одного директора и главного бухгалтера, которые, в свою очередь, зарегистрированы на неподконтрольной территории в г. Горловка Донецкой области и, согласно полученной информации, на подконтрольную территорию Украины не въезжали. При этом, как установили правоохранители, у предприятий отсутствуют наемные работники. Эти факты свидетельствуют о невозможности осуществления хозяйственной деятельности.

Несмотря на это, на момент получения указанной информации на территории Одесской таможни осуществлялось таможенное оформление груза в 27 контейнерах, который, согласно грузовой таможенной декларации, перемещался в адрес этих фиктивных компаний.

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С целью предотвращения занижения количества товара и его стоимости, а также предотвращения нанесения государству убытков в виде неуплаты таможенных платежей, сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками Одесской таможни ГФС осуществлен осмотр товарно-материальных ценностей, которые находились в указанных контейнерах и перемещались в адрес компаний-фигурантов.

По результатам проведенных мероприятий было обеспечено уплату в бюджет указанными компаниями более 52 млн грн таможенных платежей и ликвидирована схему импорта товаров с занижением таможенной стоимости.

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Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3089035
 
   
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Редакторы Цензора. Давайте новость про НЕФТЬ.
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Он подписан на Шария, а Шарий на него, друг друга цитируют и уважают. Еще нужны комменты?
Или Шарий тоже молодец потому что против "барыги"?
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То что он на кого-то подписан не аргумент.
Или вы как и Шарий балаболите без фактажа?
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І що, хіба таке може бути, невже головний митник країни після цього подав у відставку? Ні, оце так країна, на митниці бардак, в поліції бардак, в судах править бал долар, виконавча влада спить, законодавча штопає нікому не потрібні закони, а судова на лаврах беззаконня почиває.
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не знаю як в Росію, а в Польщі вже на українській говорять....драпає наш народ і з чемоданами і без них від реформ протягом 28 років. Моісей водив пустинею людей 40 років, ці мабуть переплюнуть....
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Пррраснись і співай_ You're now in UKRAINE!!
🤣
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Хотіли напевно попри авакяна прошмигнути!
А ґойцман їм казав- борітеся з контрабасом лягаві та про касу незабувайте.
От вони й не послюхали- бабельце пронесли мимо кишені борцунів.
Тепер усім показово пояснили - боротьба з контрабасом триває ,такі дааа.
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Ента "точечныя" удары.. панятна куда и пачему так мало в **
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Да таких схем каждый день по пучку должны закрывать вместе с таможжениками. Пол года точно.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики ликвидировали схему занижения таможенной стоимости импорта и обеспечили уплату в бюджет более 52 млн грн
 
 
 
 
 
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