 Регистрация на ВНО в 2019 году начнется 5 февраля и продлится до 25 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании будет проходить с 5 февраля по 25 марта 2019 года. Руководители учреждений образования смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 18 марта 2019 года. Обращаем внимание на то, что дополнительного периода для перерегистрации участников внешнего независимого оценивания 2019 года не предусмотрено. Поэтому изменять регистрационные данные можно будет только до 25 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что приглашения-пропуски участники ВНО смогут загрузить до 30 апреля.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языку - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

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Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе, физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, которые не имели возможности зарегистрироваться в основной период(в частности, участники антитеррористической операции, лица из оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донбасса), будет проходить с 3 по 20 мая 2019 года. График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет обнародован до 30 апреля 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания участники дополнительной сессии получат до 18 июля.

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