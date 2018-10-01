 Обвиняемый в крупном мошенничестве пытался подкупить прокурора ГПУ за $15 тысяч, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, предложение неправомерной выгоды поступило прокурору ГПУ в феврале 2018 года, после этого он сразу сообщил об этом факте Генеральную инспекцию ГПУ.

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Досудебное расследование по этому факту ведут детективы НАБУ. Они установили, что взятку прокурору предложил гражданин, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием предоставленной ей власти и служебного положения) УК Украины.

"Осознавая, что за совершенные уголовные преступления может быть назначено наказание - лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества, гражданин решил "договориться" с прокурором, предложив ему неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США. По условиям "сделки", первая половина суммы должна быть уплачена прокурору после изменения квалификации преступления на более мягкую, вторая - по факту подачи ходатайства в суд" - информируют в НАБУ.

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Мужчину задержали в момент передачи первого транша из заявленной суммы.

1 октября 2018 года ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение").