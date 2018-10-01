 "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов ко Дню защитника Украины

В "Укрзализныце" предположили, что люди будут путешествовать в выходные дни и назначили дополнительные поезда в самых популярных направлениях - во Львов, Хмельницкий и Одессу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 13 октября. Из Киева - в 7:28 (прибытие в 16:53), обратно - в 11:03 (прибудет в Киев в 19:53).

Поезд №177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 15 октября. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении - в 14:04 и прибытие в 20:43.

Поезд №779/780 Сумы - Винница будет курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении - в 13:43 и в 21:33, соответственно.

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Поезд № 294/293 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 12 октября и в Хмельницкий 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении - в 15:21 и 20:49, соответственно.

Поезд №272 Одесса - Харьков поедет от моря 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.

Поезд №736 Киев - Запорожье в дополнительные рейсы отправится 13 и 16 октября. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в 22:04. Из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в 6:12.