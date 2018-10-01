 Полиция просит опознать убитого при ограблении дома судьи. ФОТО 18+

В распоряжении Цензор.НЕТ есть фотография убитого, который обоснованно подозревается в грабеже частного дома в Киеве.
Всех, кто может предоставить какую либо информацию об убитом, просьба обратится в органы Нацполиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, ночью 1 октября неизвестные пытались ограбить частный дом в Киеве, было обнаружено тело убитого мужчины
вот один из..
с виду КАКОЙ ТО НЕ ТАКОЙ....
скорее того...ТАКОЙ НО НЕ НАШ)))
он?
Может быстрее опознали бы...
А он ему верит.
Таки, нєвінноубієнний
Та то скорей мусор или бывший мусор. Ищите у себя
Вам сказали упізнати грабіжника - то ви і бачите сволочь.
А ви придивіться нейтрально. Хрєнологія ошібаєцца
Ведь у нас по Конституции все равны, простому смертному пятак как минимум светил бы, это если б удалось переубедить суд, что убийство по неосторожности.