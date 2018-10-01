 Полиция просит опознать убитого при ограблении дома судьи. ФОТО 18+

В распоряжении Цензор.НЕТ есть фотография убитого, который обоснованно подозревается в грабеже частного дома в Киеве.

Всех, кто может предоставить какую либо информацию об убитом, просьба обратится в органы Нацполиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, ночью 1 октября неизвестные пытались ограбить частный дом в Киеве, было обнаружено тело убитого мужчины