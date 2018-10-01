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Все про:ограбление (1153) опознание (50)

 Полиция просит опознать убитого бандита при ограблении дома судьи. ФОТО 18+

Во время вооруженного нападения на частный дом в Киеве и перестрелки с грабителями, был застрелен мужчина, вероятно причастный к ограблению. Фото не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой.

В распоряжении Цензор.НЕТ есть фотография убитого, который обоснованно подозревается в грабеже частного дома в Киеве.

Всех, кто может предоставить какую либо информацию об убитом, просьба обратится в органы Нацполиции.

Полиция просит опознать убитого бандита при ограблении дома судьи 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, ночью 1 октября неизвестные пытались ограбить частный дом в Киеве, было обнаружено тело убитого мужчины

Источник: https://censor.net.ua/n3089024
 
 
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Вроде на Джонни Депа похож... Полиция просит опознать убитого при ограблении дома судьи - Цензор.НЕТ 5005
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просто не было денег купить лезвие .. на найма 100%.. похож если побрить
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Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 9621Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 9452Ничё они не бреют.. загугли ..

вот один из..
Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 8933
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Фото мужчины, убитого при ограблении частного дома в Киеве. Просьба опознать - Цензор.НЕТ 2493

с виду КАКОЙ ТО НЕ ТАКОЙ....
скорее того...ТАКОЙ НО НЕ НАШ)))
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А нельзя было башку ровно повернуть? Сигарету в рот засунули бы..
Может быстрее опознали бы...
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На Христа похож, прости Господи! Глаза и бородка...
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Ты его видел? Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 4943 Откуда знаешь как Христ выглядит? Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 4943
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А ему так Св.Атеист рассказал.
А он ему верит.

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зто чего за чуваки с плоскостопием на картинке? ленин с бревном вроде не так выглядел....
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Это сокращенно.. Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 37 как Сява Гриша,Сеня..Ваня..Калян. Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 37
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Ага ..только бородка муслимская...и глаза тоже
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Так он и не был славянином - толи еврей, толи сириец)))))
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А может это он и есть?! Второе пришествие! Спустился. А полицаи его грохнули.
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Судя по всему, смерть была мгновенной..даже испугаться не успел.
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Азиат..кавказец...кадыровская шваль приползла из лугандона
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вот вы так говорите, ну и не только вы, а вроде есть еще вариант что это просто случайный прохожий или типа того.
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чого напали на небіжчика? Мімо проходіл, а суддя його пристрелив з переляку, чи з п'яну
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тю, то дружбан Вагіфа Алієва. хапайте Вагу.
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так його не впізнає і мама родна. Не могли нормально сфоткать?
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Суддів можна грабувати, більшість бід за них! Оперативненько копи до судді приїхали.
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гм...і погляд якийсь не живий...Дивно.... Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 4206
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А ведь Октябрь и в самом деле был впереди! С 30 сент. на 1 октября! И Октябрь только начался! Юный совсем! Здесь ключ к разгадке! Вы все трое - гении! Немедленно звоните в полицию!
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та нє, красівий хлопець. І зуби цілі
Таки, нєвінноубієнний
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Зрадофілітик-йулебот з лугандону? Стартап ДНР? Поліція просить упізнати вбитого під час пограбування будинку судді - Цензор.НЕТ 5672
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Полиция просит опознать ...
Та то скорей мусор или бывший мусор. Ищите у себя
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кіно бачив. Там псіхолухі екскрємєнт проводили: одній аудиторії показують пальтрет "жєстого убійци", а другій аудиторії - то же фото под названієм "вєлікій учьоний". І просять описати характєр чоловіка на пальтрєтє. Ото стоїть подивитись!
Вам сказали упізнати грабіжника - то ви і бачите сволочь.
А ви придивіться нейтрально. Хрєнологія ошібаєцца
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Интересно, сколько судье дадут за убийство ?
Ведь у нас по Конституции все равны, простому смертному пятак как минимум светил бы, это если б удалось переубедить суд, что убийство по неосторожности.
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И мне интересно, а кто же участвовал в перестрелке? Я так понял - судья отстреливался? Премию судье дадут? Дачников за убийство вора обычно сажают.
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"Полиция просит опознать убитого при ограблении дома судьи..." Ну если ... долго будет! Он?


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судьи не простой народ народ, их грабить ходить надо в бронежилете и хорошо вооруженными
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Его трогать нельзя,а вдруг Ляшко смоется в Израиль кто в Раде останется шутом?
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Это Шуфрич с наклеенной бородой , я узнал его .
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Вот эта рожа если бы лежала бы на этом фото, то можно было бы объявлять этот день выходным. Но как говориться всему свое время...
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Когда грабят судей - вообще жалости нет. Если бы застрелил судью - был бы героем для украинцев!
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у КОРДовцев спрашивали? может разведчик, мало ли...
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Похожий на стрімі у Щадила на Ютубі бував.
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Надсекретність мордатого головмусора Крищенка щодо вчорашньої події на Печерську, має єдине пояснення - нападники, що бомбонули продажну суддю, а потім відстрілювалися з калаша та кинули гранату, є діючими співробітниками ОЗГ МВС.
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У людей така довіра до правосуддя, що навряд чи будуть охочі впізнавати небіжчика. Любов до суддів прямо так і шкварчить.
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А откуда у судьи "загородный дом? Есть еще и "городской дом"? И "заграничный"? А-а, у него сын очень "талантливый бизнесмен", наверно... или жена "прирожденный бизнесмен". А может судья часто выигрывает в лоторею?
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А чому бандида?????????????????????
Може це "народний актівіст" який просто був проти барихх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так це ж гольова прахвєсара доуеля ,у молодості правда!
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скорее всего судья убил человека от скуки, а теперь
мы наблюдаем
реформированный цирк
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А почему все повелись на версию аваковской полиции, что судью хотели ограбить, а не наказать за несправедливые приговоры? Судьи у нас - первые бандиты... Именно они главные инструменты коррупционных схем... Поэтому и грабить у них есть что!
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не похож на налётчика. типаж не тот. а может случайный прохожий, или свидетель...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция просит опознать убитого бандита при ограблении дома судьи. ФОТО 18+
 
 
 
 
 
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