 Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЮТ.
"Через 6 месяцев вам политический конец! И вам придется ответить за преступления, которые вы совершили против украинского народа ", - сказала она.
Не Петру Порошенко учить любить Украину, в то время, когда он торгует с Россией и служит ей, прикрываясь фальшивым патриотизмом, заявила Юлия Тимошенко.
"Имейте совесть и говорите о государственных вещах", - отметила лидер партии.
то має подіяти..
займіться краще життям, що у вас випадково зародилось
Та вана збреше, - оком не кліпне! Ви з нею обережніше!))
угу.
такі люди не вміють відповідати за свої вчинки.
Все действующие персонажи в этой басне вымышлены.
Сходства с реальными зверями случайны.
*
СобрАлось раз зверьё в лесу
на выборы царя,
Сначала слушали Лису,
и слушали не зря -
Такую речь произнесла,
такого наплела,
Что даже глупого Осла
в прострацию ввела.
Пообещала навести
в курятнике ажур,
Сказала - Будет лес цвести!
Я вылезу из шкур,
чтоб защитить бельчат, зайчат
от рысей и волкОв!
Кричала - Дайте мне начать!
Клянусь! Без дураков!
- Я обеспечу всем прирост!
Вперёд пойдут дела!...
Плутовка даже рыжий хвост
косичкой заплела.
Никто Куму не узнаёт,
прям не Лиса, а Лев!
И звери слушали её,
немного офигев.
Усугубил переполох
Волчара (страшный зверь)
сказал, что будет он как лох
капусту жрать теперь!
А, что по-молодости был
бандит, подлец и вор,
и, что сожрал табун кобыл -
Так это наговор!
- Не верьте им! - орал Медведь -
- Святой здесь - только Я!
Сосу, вот, лапу! КрОви, ведь,
не брала длань моя!
Зверям Топтыгин доказал,
что жив он мёдом пчёл -
Укус на морде показал,
и Библию прочёл.
Пообещал того-сего,
запудрил всем мозги...
Короче, выбрали ЕГО
хозяином тайги.
Но, только выборам конец -
Медведь задрал ЛосЯ,
Матёрый Волк душил овец,
и кур кралА Лиса...
***
Читать морали всем подряд
не буду.... я ж - не зверь!
Лишь попрошу: ЭЛЕКТОРАТ!
НЕ ВЕРЬ, ТЫ, ИМ! НЕ ВЕРЬ!
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В копилку!!
)))
По статистике Тимошенко будущий президент Украины.
Истерикой шоколадных евросадистов Украины удовлетворен.
І обидва рази , Північний Мордор був задоволений результатом.
. Збіг?
якщо навіть Вашингтон признае втручання Мордора в їх вибори, то що говорити про Україну де агентури крембля як на сіркові блох.
Дипломатов выслали лживо и подобострастно из- за скрипалей! Хотя должен был их выслать всвязи с убийством рюшкой 10000 наших граждан. О нас стали говорить как о каком- то логове коррупции, отождествляя нас с нашей властью, хотя мы- то к этому не имеем никакого отношения. Реванш всех тех, кто стоял за убийствами на майдане очевиден. Их 6икто не преследует. Брындак , который стоит за событиями 2 мая в Одессе не в тюрьме, а занимает высокую должность в обл совете одесской области.
Борьба с коррупцией- это сплошные лозунги и пару закрытых мелких сошек. НАБУ не дают работать, Луценко лично засветил агентов НАБУ, сорвав многие перспективные операции.
Электронные декларации стали по сути нулевыми декларациями, из 6икто не доследует и не сверяет, а придерживают , наверное, для использования в нужный момент.
Соболева убрали из антикоррупционного комитета в раде, объявив его агентом, на том основании, шо у него фамилия русская)
В общем , это только политика, а если говорить об экономике , то это вообще полная ж. У нас дороги строятся, но они по- прежнему самые худшие. Даже в Белоруси и в Молдове лучше в разы, запад вообще н5 обсуждается. Уровень жизни людей можно охарактеризовать как - на грани нищеты.
(Там было ещё что-то про обещание всех обеспечить политическими концами, но мне такие эротические страсти не интересны).
Громко сказала. Красиво. От души.
О'кей. Если Порошенко служит России, значит, Юля не служит, да? Ну, конечно, да, тем более она в конце своей пламенной речи (жаль, броневика там не было) даже «Слава Україні» сказала. Тут все подозрения сразу же и отпали. Будто и не было их.
Хорошо. Сопоставим данные.
Помощь воюющей армии (в том числе и средства потраченные на восстановление средств ПВО):Петр Порошенко - сумма порядка 1 000 000 000 грн.
Юлия Тимошенко - сумма порядка …?
Нужно отдать должное, ближе к выборам пани Тимошенко случайно вспомнила, что ее политическая сила экипировала (чи то вооружила ) аж два батальона территориальной обороны. Правда, что именно было приобретено для военнослужащих, я лично так и не услышал. Ну, исходя из сумм, которые сейчас тоннами выбрасываются на рекламу «Нового курса», каждого солдата должны были снабдить персональным БТРом. Особо одарённым подарить по одному танку.
Визиты в зону проведения боевых действий. И не просто в один известный аэропорт на берегу моря, а на передовую:Петр Порошенко - порядка 10 раз.
Юлия Тимошенко - ?
Палки в колёса агрессору:Пётр Порошенко - договоренности с США о поставках ПТРК «Джавелин», контрбатарейных радаров, двух катеров береговой охраны и так далее. Агрессивное лоббирование предоставления Украине Томоса, от чего в московии визг стоит, наче чертей окропили святой водой. Постоянная работа по усилению санкций в отношении кремля, и так далее…
- Юлия Тимошенко - ?
Ах да, коварно не голосовала за признание россии агрессором. Необычный ход.
Ничего я не забыл?
А, и, действительно, нужно убрать Порошенко с поста Президента Украины!
СРОООООЧНО!
Вот только знать бы… Кому нужно?
На это Тимошенко ответила: "Герасимов читал с листочка свой "темник" и 90% своего "темника" посвятил дискредитации моего имени. … Это говорит о том, что Порошенко определился с главным оппонентом на выборах. Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец".
Источник: https://censor.net.ua/v3088900