 Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЮТ.



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"Через 6 месяцев вам политический конец! И вам придется ответить за преступления, которые вы совершили против украинского народа ", - сказала она.

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Не Петру Порошенко учить любить Украину, в то время, когда он торгует с Россией и служит ей, прикрываясь фальшивым патриотизмом, заявила Юлия Тимошенко.

"Имейте совесть и говорите о государственных вещах", - отметила лидер партии.

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