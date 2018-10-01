EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  9740  383
Все про:БЮТ (5036) Порошенко (15512) Тимошенко (23946)

 Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко

Вместо того, чтобы выполнять обязательства перед гражданами, власть 90 процентов своих усилий направляет на борьбу с оппонентами.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЮТ.

Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко 01
Photo by Alexander Prokopenko

"Через 6 месяцев вам политический конец! И вам придется ответить за преступления, которые вы совершили против украинского народа ", - сказала она.

Смотрите: Порошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО

Не Петру Порошенко учить любить Украину, в то время, когда он торгует с Россией и служит ей, прикрываясь фальшивым патриотизмом, заявила Юлия Тимошенко.

"Имейте совесть и говорите о государственных вещах", - отметила лидер партии.

Читайте также: Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3089023
 
 
 Топ комментарии
 
Дешёвая популистка на службе у Газпрома опять что-то сморозила.
 показать весь комментарий
 
Кому в мире нужна баба с косой? Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8176
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Если Петю скинут, знаешь куда он в первую очередь будет бежать, в рашку, к своему покровителю пуйлу.
 показать весь комментарий
 
 
а що ви приймали ? декаріс ?
то має подіяти..
 показать весь комментарий
 
 
Колись одна екзальтована самотня панянка похилого віку і з курячими мізками зарікалася більше ніколи в житті не писати мені..
 показать весь комментарий
 
 
мене не цікавлять ваші стосунки з екзальтованими панянками похилого віку
займіться краще життям, що у вас випадково зародилось
 показать весь комментарий
 
 
Краще запитайте ким він працював🤔
 показать весь комментарий
 
 
Жулька?!
Та вана збреше, - оком не кліпне! Ви з нею обережніше!))
 показать весь комментарий
 
вообше то спрашивал у Леонид Днепр, в принцыпе так и получается по леснице
 показать весь комментарий
 
я знаю. але в нього не вистачить сміливості відповісти
такі люди не вміють відповідати за свої вчинки.
 показать весь комментарий
 
 
Ні - не вірю.. Вважаю її лайном.. Але солоденького петю - я вважаю ще більним лайном, ніж юля..
 показать весь комментарий
 
 
Точно.. Ты лутше расскажи про побьеды "при Юле"...Перечисли достижения??
 показать весь комментарий
 
 
спой про 144 рэхвормы, давно не слышно было, только не забудь, шо твоему пэтьке сказали: нужно результаты показывать, а не в конституцию стремления вносить😀
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
мабуть через медведчука на Банковій???
 показать весь комментарий
 
а она таки верит заказным опросам и думает, что она победит, вот почему она считает народ Украины лохами и быдлом, вот это как то не сходится с здравым смыслом.
 показать весь комментарий
 
 
Альтернативы пороху нет! Однозначно!)))) Никаких выборов! Это вечный президент от Бога! Нашо его менять?
 показать весь комментарий
 
 
кто хочет поменять порашенка, тот рука кремля😀
 показать весь комментарий
 
 
****
Все действующие персонажи в этой басне вымышлены.
Сходства с реальными зверями случайны.
*
СобрАлось раз зверьё в лесу
на выборы царя,
Сначала слушали Лису,
и слушали не зря -
Такую речь произнесла,
такого наплела,
Что даже глупого Осла
в прострацию ввела.
Пообещала навести
в курятнике ажур,
Сказала - Будет лес цвести!
Я вылезу из шкур,
чтоб защитить бельчат, зайчат
от рысей и волкОв!
Кричала - Дайте мне начать!
Клянусь! Без дураков!
- Я обеспечу всем прирост!
Вперёд пойдут дела!...
Плутовка даже рыжий хвост
косичкой заплела.
Никто Куму не узнаёт,
прям не Лиса, а Лев!
И звери слушали её,
немного офигев.
Усугубил переполох
Волчара (страшный зверь)
сказал, что будет он как лох
капусту жрать теперь!
А, что по-молодости был
бандит, подлец и вор,
и, что сожрал табун кобыл -
Так это наговор!
- Не верьте им! - орал Медведь -
- Святой здесь - только Я!
Сосу, вот, лапу! КрОви, ведь,
не брала длань моя!
Зверям Топтыгин доказал,
что жив он мёдом пчёл -
Укус на морде показал,
и Библию прочёл.
Пообещал того-сего,
запудрил всем мозги...
Короче, выбрали ЕГО
хозяином тайги.
Но, только выборам конец -
Медведь задрал ЛосЯ,
Матёрый Волк душил овец,
и кур кралА Лиса...
***
Читать морали всем подряд
не буду.... я ж - не зверь!
Лишь попрошу: ЭЛЕКТОРАТ!
НЕ ВЕРЬ, ТЫ, ИМ! НЕ ВЕРЬ!
 показать весь комментарий
 
 
В командую"ПРОТЫВСИХОВ" отбирают лучшие кадры, cреди порохоботов.
 показать весь комментарий
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈

В копилку!!
)))
 показать весь комментарий
 
 
Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко

По статистике Тимошенко будущий президент Украины.
Истерикой шоколадных евросадистов Украины удовлетворен.
 показать весь комментарий
 
 
"По статистике Тимошенко......" - завжди програє!
 показать весь комментарий
 
 
Вона програє на виборах,а потім обов'язково буде звинувачувати ЦВК в фальсифікаціях, бо бачте рейтинги їй намалювали переможні)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тимошенко - наш президент!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он ваш бог, а наш президент - Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Осталось не 6 месяцев ждать, а 13 дней. 14 октября начнется судный день.
Через 6 місяців нинішній владі кінець, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5012
 показать весь комментарий
 
 
А для чого вибирати тих, хто просидів 4 роки в парламенті,все байкотував,займався шкідництвом,все робив навпаки?А зараз чекає на реванш?Прокляття вам за ваш блуд від людей,від цілої КРАЇНИ.
 показать весь комментарий
 
 
так, так, так！ отойди от зеркала, попей водички, приляг на диванчик, приложи влажное полотенце ко лбу и тебя, старушку, истерика попустит. В скорую не звони, не приедет, рэформы, однако
 показать весь комментарий
 
"...Нынешней власти конец". И это говорит человек, который не отходит от этой власти уже лет 20!она действительно людей держит за идиотов.
 показать весь комментарий
 
 
54% голосували за зека і 54% за офшорного!
І обидва рази , Північний Мордор був задоволений результатом.
. Збіг?
якщо навіть Вашингтон признае втручання Мордора в їх вибори, то що говорити про Україну де агентури крембля як на сіркові блох.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы очень хотела , чтоб так и было! Первое, за что нужно их уничтожать, это за то, что наших добровольцев соевая банда сдаёт фсб. Что границы так и не перекрыты, рашка по- прежнему наш торговый партнёр, Петя втихаря снабжает оккупированные территории светом, типа ж нашижлюди без света не могуть.
Дипломатов выслали лживо и подобострастно из- за скрипалей! Хотя должен был их выслать всвязи с убийством рюшкой 10000 наших граждан. О нас стали говорить как о каком- то логове коррупции, отождествляя нас с нашей властью, хотя мы- то к этому не имеем никакого отношения. Реванш всех тех, кто стоял за убийствами на майдане очевиден. Их 6икто не преследует. Брындак , который стоит за событиями 2 мая в Одессе не в тюрьме, а занимает высокую должность в обл совете одесской области.
Борьба с коррупцией- это сплошные лозунги и пару закрытых мелких сошек. НАБУ не дают работать, Луценко лично засветил агентов НАБУ, сорвав многие перспективные операции.
Электронные декларации стали по сути нулевыми декларациями, из 6икто не доследует и не сверяет, а придерживают , наверное, для использования в нужный момент.
Соболева убрали из антикоррупционного комитета в раде, объявив его агентом, на том основании, шо у него фамилия русская)
В общем , это только политика, а если говорить об экономике , то это вообще полная ж. У нас дороги строятся, но они по- прежнему самые худшие. Даже в Белоруси и в Молдове лучше в разы, запад вообще н5 обсуждается. Уровень жизни людей можно охарактеризовать как - на грани нищеты.
 показать весь комментарий
 
 
А ще краще зібрати всіх до-тепер-після і....викинути на смітник.
 показать весь комментарий
 
 
нет времени лазить в интернете. У меня вопрос: а вот те договора с Газпромом, которые пришлось анулировать через Стокгольмский арбитражный суд, это ее рука подписывала ?
 показать весь комментарий
 
Громада! Давайте обсудим, кто знает географию, куда Пэдро свинтит после завершения каденции? Хотелось бы чтоб в КПЗ, но, видимо, в какую-то другую страну. Под другим именем. Инкогнито. Ну, как на Мальдивы летал. Где мы будем потом его искать? Какие варианты?
 показать весь комментарий
 
 
В мордор куда еще, в своему кремлевскому хазяину.
 показать весь комментарий
 
Крім держ.зрадника Януковича жоден іншій президент України нікуди не втікав.
 показать весь комментарий
 
А вот серьезно... че косатая так заистерила? Неужели узнала, что опять надо опросы в ее пользу подделовать)))))
 показать весь комментарий
 
 
Это твоему соевому гибриду нужно социологию подделывать. У него сейчас меньше , чем у Прыща в 2010
 показать весь комментарий
 
 
То, что гибридный Петя уже явно политический труп понимают и на западе. Даже, если он и сфальцифицирует, то нас ждет армянский вартант Или 1999 или 2018. Что касается бабы Юли, то после повышения цен на газ , она будет впереди на шихом коне. А у гибридного Пети с Гемооойсмангм или повышение цен на газ или на доллар. Результат один.
 показать весь комментарий
 
 
ходе Согласительного совета в Верховной Раде Юлия Владимировна Тимошенко, парируя реплики стосовно обещания кердыкнуть «Нафтогаз», хотела, мабуть, выдать на гора пресловутое «Сам дурак». Но искушённый в политическом 3,14обольстве политик решила действовать нестандартно и заявила следующее: «Порошенко служит России» ©
(Там было ещё что-то про обещание всех обеспечить политическими концами, но мне такие эротические страсти не интересны).
Громко сказала. Красиво. От души.
О'кей. Если Порошенко служит России, значит, Юля не служит, да? Ну, конечно, да, тем более она в конце своей пламенной речи (жаль, броневика там не было) даже «Слава Україні» сказала. Тут все подозрения сразу же и отпали. Будто и не было их.
Хорошо. Сопоставим данные.
Через 6 місяців нинішній владі кінець, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8112Помощь воюющей армии (в том числе и средства потраченные на восстановление средств ПВО):Петр Порошенко - сумма порядка 1 000 000 000 грн.
Юлия Тимошенко - сумма порядка …?
Нужно отдать должное, ближе к выборам пани Тимошенко случайно вспомнила, что ее политическая сила экипировала (чи то вооружила ) аж два батальона территориальной обороны. Правда, что именно было приобретено для военнослужащих, я лично так и не услышал. Ну, исходя из сумм, которые сейчас тоннами выбрасываются на рекламу «Нового курса», каждого солдата должны были снабдить персональным БТРом. Особо одарённым подарить по одному танку.
Через 6 місяців нинішній владі кінець, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8112 Визиты в зону проведения боевых действий. И не просто в один известный аэропорт на берегу моря, а на передовую:Петр Порошенко - порядка 10 раз.
Юлия Тимошенко - ?
Через 6 місяців нинішній владі кінець, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8112 Палки в колёса агрессору:Пётр Порошенко - договоренности с США о поставках ПТРК «Джавелин», контрбатарейных радаров, двух катеров береговой охраны и так далее. Агрессивное лоббирование предоставления Украине Томоса, от чего в московии визг стоит, наче чертей окропили святой водой. Постоянная работа по усилению санкций в отношении кремля, и так далее…
- Юлия Тимошенко - ?
Ах да, коварно не голосовала за признание россии агрессором. Необычный ход.
Ничего я не забыл?
А, и, действительно, нужно убрать Порошенко с поста Президента Украины!
СРОООООЧНО!
Вот только знать бы… Кому нужно?
 показать весь комментарий
 
 
Любаша ты постарайся подумать а подумавши смотри не удавись от понимания того насколько ты убогое и неумное создание Шо она делала навпакы ? Она что имеет влияние на исполнительную власть ? В парламенте она и ее фракция не голосовали за антинародные законы Придуманые соевой ляшковней Это ее право и право любого парламентария Она в опозиции к власти Ты это понимаешь ? Господи где минстэць вас только берет Вроде у нас и аулов отрезаных от мира нет а такое впечатление что ты именно с забитого горного аула
 показать весь комментарий
 
Бедные депутаты, которые сегодня рядом с ней находились... реально пошли домой в соплях косатой))))))
 показать весь комментарий
 
Це вже було в стрічці новин. Навіщо дублювати? Що б стецьки лишню копійку заробили?
На это Тимошенко ответила: "Герасимов читал с листочка свой "темник" и 90% своего "темника" посвятил дискредитации моего имени. … Это говорит о том, что Порошенко определился с главным оппонентом на выборах. Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец".

Источник: https://censor.net.ua/v3088900
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко
 
 
 
 
 
 вверх