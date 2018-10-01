 Аграрная партия Украины досрочно прекратила полномочия Скоцика и избрала новым руководителем Крутько, - Олег Корбан

Об этом сообщил заместитель председателя Аграрной партии Украины Олег Корбан на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

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"12 сентября 2018 года на внеочередном Съезде Аграрной партии были досрочно прекращены полномочия Скоцика Виталия Евстафьевича как председателя партии, в связи с грубым нарушением им Устава партии. Новым председателем партии избран Юрий Крутько. Учитывая избрание нового председателя партии, согласно п. 2 ст. 30, п. 6 ст. 32, п. 1 ст. 33 Устава партии переизбраны", - говорится в совместном заявлении руководства и председателей областных партийных организаций Аграрной партии Украины.

В заявлении указано, что 15 августа 2018 года состоялось заседание Политического совета Аграрной партии Украины, на котором был принят ряд важных для деятельности партии решений. Результаты голосования по кадровым вопросам не понравились председателю партии Скоцику В.Е. и он покинул заседание Политсовета, отказавшись подписывать соответствующий протокол, которым оформляются принятые Политсоветом партии решения. Именно эти действия в политсиле посчитали одним из свидетельств злоупотребления полномочиями главы партии.

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Также избраны новые заместители председателя Аграрной партии Украины - Сергей Гайдай, Иван Чайковский, Олег Корбан и Алим Мищука, избран новый состав Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

Согласно информации из заявления руководства Аграрной партии Украины, пока документы находятся на регистрации в Министерстве юстиции Украины.