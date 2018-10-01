 Судебное решение о "реальном семейном положении" Демчины вынесено на основании показаний родственников, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook члена Общественного совета добропорядочности, журналистку Евгению Моторевскую.

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"Чтобы защититься от НАБУшников, первый заместитель председателя СБУ, который оформил все свое имущество на гражданскую жену Ольгу Воловчук, обеспечил решение суда, что она ему никакая не гражданская жена", - написала Моторевская.

Она отметила, что заседание проходило в закрытом режиме и текст в реестре судебных решений не появится.

"Сам Демчина две недели назад на брифинге утверждал, что во время слушания этого дела "большое количество людей рассказали о реальном семейном положении", но на самом деле судья вынес решение основываясь исключительно на словах... родителей сторон и племянницы Ольги Воловчук. Учитывая, что и его, и ее родители проживают в Ровенской области, а сам Демчина - в Киеве, то вообще - песня... Однако, теперь это решение суда - главный юридический аргумент Демчины. Фактически, вооружившись им, первый заместитель председателя СБУ добился открытия производства уже относительно действий самих детективов НАБУ. Которые, как он утверждает, пытаются привлечь к ответственности заведомо невиновного человека, то есть, его", - поясняет журналистка

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Напомним, 7 сентября 2018 года детективы НАБУ направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры проект сообщения о подозрении первому заместителю Председателя СБУ Павлу Демчине по факту возможного незаконного обогащения. В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.