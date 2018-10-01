 Судебное решение о "реальном семейном положении" Демчины вынесено на основании показаний родственников, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook члена Общественного совета добропорядочности, журналистку Евгению Моторевскую.
"Чтобы защититься от НАБУшников, первый заместитель председателя СБУ, который оформил все свое имущество на гражданскую жену Ольгу Воловчук, обеспечил решение суда, что она ему никакая не гражданская жена", - написала Моторевская.
Она отметила, что заседание проходило в закрытом режиме и текст в реестре судебных решений не появится.
"Сам Демчина две недели назад на брифинге утверждал, что во время слушания этого дела "большое количество людей рассказали о реальном семейном положении", но на самом деле судья вынес решение основываясь исключительно на словах... родителей сторон и племянницы Ольги Воловчук. Учитывая, что и его, и ее родители проживают в Ровенской области, а сам Демчина - в Киеве, то вообще - песня... Однако, теперь это решение суда - главный юридический аргумент Демчины. Фактически, вооружившись им, первый заместитель председателя СБУ добился открытия производства уже относительно действий самих детективов НАБУ. Которые, как он утверждает, пытаются привлечь к ответственности заведомо невиновного человека, то есть, его", - поясняет журналистка
Напомним, 7 сентября 2018 года детективы НАБУ направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры проект сообщения о подозрении первому заместителю Председателя СБУ Павлу Демчине по факту возможного незаконного обогащения. В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.
По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.
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Статьи такой то нету в УПК??
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https://www.youtube.com/watch?v=w_wopnTZT4s
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