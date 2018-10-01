 Прокуратура не подтверждает, что Януковича из Межигорья вывозил Чепига (Боширов). О россиянах в Межигорье не вспоминали и на суде

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Максим Крым, который ведет дело о госизмене Виктора Януковича.

Ранее в интервью Громадському ТВ бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев заявил, что Чепига участвовал в операции по вывозу Януковича в РФ, за что и получил звание "Героя России". Также, по словам Канева, в операции принимали участие и другие российские военные, а также те, кто потом были в составе ЧВК "Вагнер".

"Мы исследовали обстоятельства госизмены Януковича. У нас нет на данный момент подтвержденной информации о том, кто из российских военных был причастен к операции по организации побега бывшего президента. Поэтому мы на данный момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал Цензор.НЕТ военный прокурор Максим Крым.

Кроме того, автор Цензор.НЕТ Ирина Ромалийская, которая ведет онлайн трансляции заседаний по делу о госизмене, утверждает, что ни один из допрошенных свидетелей на суде не говорили о том, что в Межигорье были россияне.

"На суде мы заслушали нескольких охранников Януковича - и тех, кто бежал с ним в Россию, и тех, кто остался в Украине и дальше охраняет уже нового Президента. Ни один из них не говорил о том, что в Межигорье при побеге Януковича были россияне. Российский спецназ появился в рассказах лишь в моменте, когда Янукович уже выехал из дачи Ахметова в Донецке. Тогда, по словам охранников, где-то в полях между Мелитополем и Бердянском Запорожской области Януковича и свиту забрали российские спецназовцы на вертолетах. Возможно, Канев имеет в виду этот эпизод. Но - о том, что россияне были в Межигорье речи не шло ни разу", - заявила Ромалийская.

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".