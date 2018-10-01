 НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем кто разместил в метро рекламу с Сытником, - заявление бюро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации НАБУ.

В тесте отмечается: "НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем, кто этот "господин", уплативший деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения.

Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законно заставить вернуть народу украденное, может найтись копейка оплатить и не такую "кампанию".

Убеждены, борьбу с коррупцией такими методами не остановить. Бюро продолжает выполнять свою работу. Поэтому сохраняйте спокойствие!"

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