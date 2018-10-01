EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  834  27
Все про:НАБУ (2490) Метрополитен (547) реклама (536) черный пиар (36) Сытник (603)

 НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем кто разместил в метро рекламу с Сытником, - заявление бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины официально заявило, что не имеет никакого отношения к размещению в киевском метро рекламы, с изображением главы агентства Артема Сытника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации НАБУ.

В тесте отмечается: "НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем, кто этот "господин", уплативший деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения.

Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законно заставить вернуть народу украденное, может найтись копейка оплатить и не такую "кампанию".

Убеждены, борьбу с коррупцией такими методами не остановить. Бюро продолжает выполнять свою работу. Поэтому сохраняйте спокойствие!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро

НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем кто разместил в метро рекламу с Сытником, - заявление бюро 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089016
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это называется правопорядок, демократия и борьба с коррупцией по порошенковски.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всегда находится xyйло, которое к любой новости приплетет Порошенко ))). Так ведь, xyйло ?
 показать весь комментарий
 
Всегда найдется порохобот ,который вылижет зад своему хозяину.)) Так ведь, соевый?
 показать весь комментарий
 
 
Меня не интересуют твои эротические фантазии, обезьяна )).
 показать весь комментарий
 
Вали отсюда, ублюдок.Ты тут вообще никого не интересуешь, тролль.
 показать весь комментарий
 
 
Что у вас, у ольгинцев, часто нервы сдавать начали ))). Валерьянки выпей, обезьяна )).
 показать весь комментарий
 
Точно... Два пуйла, два врага Украины, подлежащие уничтожению...

 показать весь комментарий
 
 
Уж не ты ли уничтожать будешь, дрыщ ? )) Школу завтра не проспи )).
 показать весь комментарий
 
Член с карамельками от рошен не мешает оды писать?
 показать весь комментарий
 
 
И главное, что рошеновцы дожились до того, что уже и пуйла возвеличивают.
 показать весь комментарий
 
Рашист, ты реально веришь что твой кремлёвский карлик - пуйло умрёт своей смертью от старости? НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем кто разместил в метро рекламу с Сытником, - заявление бюро - Цензор.НЕТ 1277
Не зря вы лишнехромосомные, раз верите в пуйла как в божка.
 показать весь комментарий
 
Кажется, я догадался! Это всё этот, который везде. Не, не Фуйло. Щас его заменяет Чепига- Баширов... Внимание! Он уже действует в киевском метро!
 показать весь комментарий
 
 
да внизу есть новость, что антирекламу в метро разместило порошенковскоё ворьё.
Конкретно, структуры Березенко разместили эту антирекламу.
По указанию Порошенко, ибо шестёрка Березенко и полшага не сделает без одобрения своего воровского хозяина Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Да. Правоохранителный орган с кучей полномочий в роли мальчика для битья. Сытая рожа и дальше будет дразнить киевлян своей упитанастью.
 показать весь комментарий
 
прямо мистика какая то...
кто печатал...кто оплачивал...кто размещал...
это же не забор на улице.... это метро (объект повышенной опасности)
 показать весь комментарий
 
 
Усьо больше убеждьон- спасенийо утопающихся, дело руков
самих же погружающихся, мля! 🤣
Орган, правооХренительный, ваще импотент..
🤑
 показать весь комментарий
 
Неужели НАБУ не может узнать кто разместил рекламу НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем кто разместил в метро рекламу с Сытником, - заявление агентства - Цензор.НЕТ 6060 Нах такие нужны
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем кто разместил в метро рекламу с Сытником, - заявление бюро
 
 
 
 
 
 вверх