 На Донбассе в 2018 году погибли или были ранены не менее 23 детей,- ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении в Твиттере СММ ОБСЕ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"СММ ОБСЕ омрачена известием о гибели 3 и ранении 2 детей в эти выходные на востоке Украины. Только в 2018 году было ранено/погибло не менее 23 детей. Дети продолжают становиться жертвами продолжающего конфликта", - отметили в ОБСЕ.
Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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