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 На Донбассе в 2018 году погибли или были ранены не менее 23 детей,- ОБСЕ

В зоне военного конфликта на Донбассе в 2018 году были ранены или погибли 23 ребенка.

Об этом говорится в сообщении в Твиттере СММ ОБСЕ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЕ омрачена известием о гибели 3 и ранении 2 детей в эти выходные на востоке Украины. Только в 2018 году было ранено/погибло не менее 23 детей. Дети продолжают становиться жертвами продолжающего конфликта", - отметили в ОБСЕ.

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Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.

На Донбассе в 2018 году погибли или были ранены не менее 23 детей,- ОБСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089015
 
 
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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