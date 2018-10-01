 На Донбассе в 2018 году погибли или были ранены не менее 23 детей,- ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении в Твиттере СММ ОБСЕ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЕ омрачена известием о гибели 3 и ранении 2 детей в эти выходные на востоке Украины. Только в 2018 году было ранено/погибло не менее 23 детей. Дети продолжают становиться жертвами продолжающего конфликта", - отметили в ОБСЕ.

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Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.