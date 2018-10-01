 Лучший способ помочь жителям Донбасса для России - выбрать мир для Украины, - Волкер

Такое мнение, как информирует Цензор.НЕТ, высказал Волкер в Twitter, комментируя заявление посольства США, сделанное в связи с гибелью подростков в оккупированной Горловке.
"Вторжение России по-прежнему приводит к страданиям людей, о которых, по ее мнению, она беспокоится. Лучший способ помочь людям, живущим на Донбассе, для России — выбрать мир для Украины", - написал он.
Напомним, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке: трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. В связи с этим посольство США в Украине призвало РФ требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы.
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У россии другие цели,а не помочь жителям Донбасса.
Волкер,зачем нам нужно слушать эти глупости если первую часть вашего разговора мы не слышали?
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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Несколько десятков парламентариев потребовали сегодня от президента Петра Порошенко публичного ответа по ряду вопросов - в частности, относительно возможного злоупотребления властью и наличии у главы государства бизнеса в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Соответствующее письмо-обращение обнародовал внефракционный нардеп Виктор Чумак, который будет баллотироваться на пост президента на выборах в 2019 году.
«Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, руководители фракции «Самопомич» и многие другие», - указывает Чумак.
Как свидетельствует обнародованный нардепом документ, депутаты требуют «публичного разъяснения всех фактов, которые были обнародованы украинскими и иностранными СМИ и имеют признаки преступления».
В частности Порошенко просят опровергнуть или подтвердить наличие не задекларированного имущества, выведенного в оффшоры, незадекларированного зернового и крахмального бизнеса в Российской Федерации.
От главы государства хотят услышать, злоупотреблял ли он властью при проведении тендеров на поставку украинской армии, и при заказе ремонта фрегата «Гетман Сагайдачный» предприятию «Завод «Кузня на Рыбальском».
Кроме того, Порошенко задают вопросы относительно внедрения схемы «Роттердам +», которая в результате закупки угля по завышенным ценам привела к повышению тарифов на коммунальные услуги и обогатила олигарха Рината Ахметова.
Президента спрашивают, действительно ли он осуществлял подкуп народных депутатов, а за регистрацию кандидатом в Верховную Раду Александра Онищенко получил взятку в 6 миллионов долларов.
Среди других вопросов к президенту: распределение 1,5 миллиарда конфискованных «средств Януковича», совместное ведение бизнеса с олигархом Григоришиным, контроль над силовыми и антикоррупционными структурами, «использование инструмента лишения гражданства для политических репрессий», установление контроля над СМИ и тому подобное.
При этом подписанты настаивают на откровенном разговоре с Порошенко в формате пресс-конференции или открытой встречи за круглым столом, которую будут транслировать ведущие телеканалы.
«Ответы на некоторые случаи, которые предоставляла Администрации президента и ваша пресс-служба не являются удовлетворительными», - отмечают нардепы.
«Народные депутаты, журналисты и другие сограждане хотят услышать Вашу «прямую речь». Уклонение от ответов будет означать сознательный отказ от демократических практик и окончательный регресс к тоталитарному стилю управления», - заявляют авторы обращения.
Стоит отметить, что почему-то Чумак лишь сейчас озаботился фактом наличия у Порошенко бизнеса в России (и бизнеса с Россией), хотя об этом много писалось в СМИ на протяжении последних четырех с половиной лет. Вот лишь некоторые из таких публикаций:
- Не липецкой фабрикой единой! Кроме нее Порошенко тайно владеет еще двумя предприятиями в РФ - расследование
- Российская нефть для Порошенко и ЛДНР - журналистское расследование
- Инвестбанкир Порошенко инвестирует в бизнес в стране-агрессоре
- Предприятие президента Украины Порошенко помогало стране-агрессору строить мост из России в оккупированный Крым
- Бизнес с Россией приносит президенту Украины Порошенко огромные доходы - расследование. Видео
- Порошенко может владеть в России ещё целым пучком бизнесов, помимо своих аграрно-пищевых активов - расследование
- Липецкая фабрика «Рошен» продолжила платить налоги в бюджет РФ, а «слепой траст» - не совсем «слепой»
Впрочем, все же, «лучше поздно, чем никогда». Кроме того, возможно, этот вопрос окажется удачным политтехнологическим ходом против Порошенко накануне выборов…
Метки: бизнес По0рошенко в России, Виктор Чумак
https://goo.gl/BMq2g3
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касапсские неонацысты прислали немецким "братьям " приглашение СООБЩА бороться за "арийсскую рассу " , против жыдов , черномазых и т д.....
Так "братья" в ответ - ( дословно ) ПОСЛАЛИ ИХ НА3АД на ДЕРЕВЬЯ БАНАНЫ СОБИРАТЬ...
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Но по правде говоря.... ,
из-за запрета нацыстов в европе ,
СЪЕЗД ФАШИСТОВ ЕВРОПЫ СОСТОЯЛСЯ в россии , в С. ПЕТЕРБУРГЕ,,,
.https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
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