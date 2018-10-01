 Лучший способ помочь жителям Донбасса для России - выбрать мир для Украины, - Волкер

Такое мнение, как информирует Цензор.НЕТ, высказал Волкер в Twitter, комментируя заявление посольства США, сделанное в связи с гибелью подростков в оккупированной Горловке.

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"Вторжение России по-прежнему приводит к страданиям людей, о которых, по ее мнению, она беспокоится. Лучший способ помочь людям, живущим на Донбассе, для России — выбрать мир для Украины", - написал он.

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Напомним, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке: трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. В связи с этим посольство США в Украине призвало РФ требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы.