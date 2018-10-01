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Все про:спецслужбы (346) Янукович (30341) Чепига (7)

 Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига ( "Руслан Боширов"), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипача, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ заявил бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипача.

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым, а потом в Россию", - рассказал журналист.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России".

Расследователь рассказал, что также звание "Героя России" за эвакуацию Януковича с Украины получил Алексей Дюмин - бывший охранник Путина.

"Потом это Дюмин было в министерстве обороны, а ныне - он губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду также люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера", - заявил Канев.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги- "Боширова" в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.

Громадське ТВ обратилось к участникам процесса по делу Януковича

Адвокат Януковича Александр Горошинский, который недавно вступил в дело, на вопрос Громадського ТВ, о том, помогали ли в эвакуации Януковича российские спецназовцы, ответил, что ему такие обстоятельства неизвестны.

Также защитнику неизвестны фамилии Чепига или Боширов.

"Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, которые предоставил суд этого нет, я не прочитал правда еще все материалы, но в тех, что я прочитал - я этого не нашел", - сказал адвокат.

Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги- "Боширова" в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто из российской стороны принимал участие в этой операции.

Виталий Сердюк, еще один адвокат Януковича, заявил Общественному, что он "полностью опровергает" участие агентов ГРУ в эвакуации. По его словам, когда Янукович был под Мелитополем, начальник его охраны Константин Кобзарь позвонил дежурному Федеральной службы охраны (ФСО) России, после чего с экс-президентом прилетели вертолеты. Защитник уверен, что эту операцию организовала ФСО.

В то же время Сердюк не смог сказать, какие сами чиновники ФСО организовали перевозку Януковича.

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3089011
 
   
 Топ комментарии
 
Какое только дерьмо лаптеногое не шастало по украинской земле(((
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Плохо, что журналисты практически не отвечают за свои заявления. На этом кацапе грехов и так , как иандавошек на шлюхе. Но вешать на него то, что делала ДСО+контора, не стоит.
То не долбаться "витязь" хренов получается. Тьфу, кусок дерьма грушный.
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Ну уневерсал какой то.вязде где хуйло пошлет... но думаю скоро он упокоится... если уже не сдох.
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Какое только дерьмо лаптеногое не шастало по украинской земле(((
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Прикольненько - Героя России за эвакуацию "дважды несудимого" из обжитого Межигорья к братану Путлеру... Подупал престиж геройского звания в ЛаптеРейхе!..
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У нас не лучше....дважды самоубийцв Кирпа, Звягильский ....вишенка на торте папик потужного Петра и это только те "герои", что сразу вспомнились.
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Они с Януковичем из одной конторы если "эвакуация" ?
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Ну уневерсал какой то.вязде где хуйло пошлет... но думаю скоро он упокоится... если уже не сдох.
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Терминатор из русской деревни. Скоро выяснится, что он Кенеди застрелил.
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Плохо, что журналисты практически не отвечают за свои заявления. На этом кацапе грехов и так , как иандавошек на шлюхе. Но вешать на него то, что делала ДСО+контора, не стоит.
То не долбаться "витязь" хренов получается. Тьфу, кусок дерьма грушный.
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Я не в курсе. Понятия не имею. Но, мне стало казаться, что этот вездесущий чертик ещё и в газовой атаке при Ипре поучаствовал, в 1915-м. А Муссолини и Хорти- точно он вывез. Отто Скорцени- то просто его старый псевдоним.
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та да...
ну что сказать Чепіга-"Боширов" допомагав вивозити з України Януковича, за що отримав звання Героя Росії, - журналіст-розслідувач Канєв - Цензор.НЕТ 1467
этому "бессметному" может противостоять только наш яйценюк
боевой п*д*р*с.. против бешеного кроля
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Тоже вспомнил про Отто, но там трохи по другому было, дуче был под арестом а этот свободно передвигался, просто дорулился до того что в Украине ему никто не помог.
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Ну, да! А вот Хорти- мог свободно передвигаться! Опять же- Венгрия- клондайк, для фантазии, сегодня.
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Этому кацапскому манкурту нужно оставить только одну фейковую кличку-фамилию "Боширов" и запретить пользоваться крестьянско-украинской фамилией Чепига.
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Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев
теперь пусть обратно завезёт и за это дать хероя украины)))
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Если за вывоз с территории Украины такого говна как Янукович, дают звание "героя россии", тогда не удивительно что эту страну называют паРашей Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 5702
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Вот это герой я бы даже сказал героище))
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Прогулка в кругу друзей.
Справа налево.
Экс-президент, преступник Янукович (в розыске, под следствием)
Экс-министр министр здравоохранения преступного правительства Азарова-Януковича, преступница Богатырёва (в розыске, под следствием),
Экс-министр экономического развития преступного правительства Азарова-Януковича, преступник Порошенко ( пока на свободе)


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Интересно, после такой серии лаж, сколько ему времени осталось до несчастного случая
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А проститутку из Лондона вызывали или обошлись гражданкой Полежай?
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І маріхуана була по дорозі - повний сервіс, все по інструкції ФСБ.
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Два хероя параши увезли дважды сидевшего и четырежды судимого зэка в парашу. Какая страна, такие и херои.
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ааааахахахаххаааааа... Т9 в работе... Чепіга-"Боширов" допомагав вивозити з України Януковича, за що отримав звання Героя Росії, - журналіст-розслідувач Канєв - Цензор.НЕТ 3615
сергея скрипаЧА!!!!!
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Чепіга-"Боширов" допомагав вивозити з України Януковича, за що отримав звання Героя Росії,
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Янику круто повезло, адже міг бути першою жертвою "Новачка"...
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Дали хэроя,за то что вывез кусок говна?Охеренный подвиг..
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по дороге он таки успел яныку пару, тройку "шпилей" показать
но яныку не понравилось, видать он и побольше шпили виделЧепіга-"Боширов" допомагав вивозити з України Януковича, за що отримав звання Героя Росії, - журналіст-розслідувач Канєв - Цензор.НЕТ 8295
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Дещо не зовсім по темі, але дотично принаймні до теми - про кацапських "шпійонів".
Пам'ятаєте справу невдалого держперевороту в Чорногорії ? Там і кацапських шпійонів знайшли. Так от перебуваючи в Сербії, вони отримували фінансування з РФ. Через Вестерн-Юніон (американська компанія). Але навіть не це основне. Як вважаєте, яку адресу вказували відправники грошових переказів в Сербію ? Так точно !!! Адресу гол. управління ГРУ в Росії !!! Тобто вулицю (не пам'ятаю назву), номер будинку. Одним словом законспірувались !!!!
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Когда же будут новости про Петрова не петрова и кем окажется петров ?
И в каком он звании ?
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послушник монастыря РПЦ, во имя скреп работал гей-партнером чепиги
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Як би скоро цей баширов грибочками не отруївся...
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Российский журналист, расследовавший дело Боширова и Петрова, экстренно покинул страну - СМИ
29 сентября 2018 | 20:44
Российский журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, состоявший в команде расследователей, которые устанавливали настоящие личности агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, срочно покинул РФ.
Об этом сообщает российское издание Проект со ссылкой на собственные источники.
О том, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию, изданию рассказал источник в окружении Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра управления расследованиями, а также один из сотрудников МБХ Медиа, где публиковался Канев.
Также сообщается, что ранее о том, что кто-то из его сотрудников был вывезен из РФ, рассказал в интервью Дождю Михаил Ходорковский.
По его словам, в отношении журналиста готовилась провокация, в ходе которой его планировали обвинить в подготовке теракта против президента Р Ф ВладимираПутина.
Как отмечает издание, Канев узнал о том, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина.
Сообщается, что сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.
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Всплывают "патриотически настроенные офицеры".....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев
 
 
 
 
 
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