 Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ заявил бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипача.

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым, а потом в Россию", - рассказал журналист.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России".

Расследователь рассказал, что также звание "Героя России" за эвакуацию Януковича с Украины получил Алексей Дюмин - бывший охранник Путина.

"Потом это Дюмин было в министерстве обороны, а ныне - он губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду также люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера", - заявил Канев.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги- "Боширова" в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.

Громадське ТВ обратилось к участникам процесса по делу Януковича

Адвокат Януковича Александр Горошинский, который недавно вступил в дело, на вопрос Громадського ТВ, о том, помогали ли в эвакуации Януковича российские спецназовцы, ответил, что ему такие обстоятельства неизвестны.

Также защитнику неизвестны фамилии Чепига или Боширов.

"Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, которые предоставил суд этого нет, я не прочитал правда еще все материалы, но в тех, что я прочитал - я этого не нашел", - сказал адвокат.

Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги- "Боширова" в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто из российской стороны принимал участие в этой операции.

Виталий Сердюк, еще один адвокат Януковича, заявил Общественному, что он "полностью опровергает" участие агентов ГРУ в эвакуации. По его словам, когда Янукович был под Мелитополем, начальник его охраны Константин Кобзарь позвонил дежурному Федеральной службы охраны (ФСО) России, после чего с экс-президентом прилетели вертолеты. Защитник уверен, что эту операцию организовала ФСО.

В то же время Сердюк не смог сказать, какие сами чиновники ФСО организовали перевозку Януковича.

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".