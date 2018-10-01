 Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ заявил бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипача.
"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым, а потом в Россию", - рассказал журналист.
По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России".
Расследователь рассказал, что также звание "Героя России" за эвакуацию Януковича с Украины получил Алексей Дюмин - бывший охранник Путина.
"Потом это Дюмин было в министерстве обороны, а ныне - он губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду также люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера", - заявил Канев.
Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги- "Боширова" в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.
Громадське ТВ обратилось к участникам процесса по делу Януковича
Адвокат Януковича Александр Горошинский, который недавно вступил в дело, на вопрос Громадського ТВ, о том, помогали ли в эвакуации Януковича российские спецназовцы, ответил, что ему такие обстоятельства неизвестны.
Также защитнику неизвестны фамилии Чепига или Боширов.
"Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, которые предоставил суд этого нет, я не прочитал правда еще все материалы, но в тех, что я прочитал - я этого не нашел", - сказал адвокат.
Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги- "Боширова" в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто из российской стороны принимал участие в этой операции.
Виталий Сердюк, еще один адвокат Януковича, заявил Общественному, что он "полностью опровергает" участие агентов ГРУ в эвакуации. По его словам, когда Янукович был под Мелитополем, начальник его охраны Константин Кобзарь позвонил дежурному Федеральной службы охраны (ФСО) России, после чего с экс-президентом прилетели вертолеты. Защитник уверен, что эту операцию организовала ФСО.
В то же время Сердюк не смог сказать, какие сами чиновники ФСО организовали перевозку Януковича.
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
То не долбаться "витязь" хренов получается. Тьфу, кусок дерьма грушный.
ну что сказать
этому "бессметному" может противостоять только наш яйценюк
боевой п*д*р*с.. против бешеного кроля
теперь пусть обратно завезёт и за это дать хероя украины)))
Справа налево.
Экс-президент, преступник Янукович (в розыске, под следствием)
Экс-министр министр здравоохранения преступного правительства Азарова-Януковича, преступница Богатырёва (в розыске, под следствием),
Экс-министр экономического развития преступного правительства Азарова-Януковича, преступник Порошенко ( пока на свободе)
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сергея скрипаЧА!!!!!
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Янику круто повезло, адже міг бути першою жертвою "Новачка"...
но яныку не понравилось, видать он и побольше шпили видел
Пам'ятаєте справу невдалого держперевороту в Чорногорії ? Там і кацапських шпійонів знайшли. Так от перебуваючи в Сербії, вони отримували фінансування з РФ. Через Вестерн-Юніон (американська компанія). Але навіть не це основне. Як вважаєте, яку адресу вказували відправники грошових переказів в Сербію ? Так точно !!! Адресу гол. управління ГРУ в Росії !!! Тобто вулицю (не пам'ятаю назву), номер будинку. Одним словом законспірувались !!!!
И в каком он звании ?
29 сентября 2018 | 20:44
Российский журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, состоявший в команде расследователей, которые устанавливали настоящие личности агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, срочно покинул РФ.
Об этом сообщает российское издание Проект со ссылкой на собственные источники.
О том, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию, изданию рассказал источник в окружении Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра управления расследованиями, а также один из сотрудников МБХ Медиа, где публиковался Канев.
Также сообщается, что ранее о том, что кто-то из его сотрудников был вывезен из РФ, рассказал в интервью Дождю Михаил Ходорковский.
По его словам, в отношении журналиста готовилась провокация, в ходе которой его планировали обвинить в подготовке теракта против президента Р Ф ВладимираПутина.
Как отмечает издание, Канев узнал о том, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина.
Сообщается, что сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.