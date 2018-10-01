 Возможность обмена Сенцова на россиян в США существует. Кремль ждет реакции Вашингтона, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По его мнению, источником такой информации могут быть исключительно спецслужбы.

"Что касается возможности или невозможности такого обмена в данных наших реалиях, то, в принципе, такой обмен возможен, если американская сторона будет не против. Я думаю, это сигнал на то, что такие переговоры в принципе возможны, и соответственно российская сторона наверное ждет, чтоб американская сторона как-то отреагировала", - отметил Динзе.

Напомним, что 30 сентября российское издание "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщило, что главным условием освобождения украинского режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом.

По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с США, не включая Украину в переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова