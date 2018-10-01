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 Возможность обмена Сенцова на россиян в США существует. Кремль ждет реакции Вашингтона, - адвокат Динзе

Возможность обмена украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян существует, и Россия на данный момент ждет реакции США на такие слухи.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По его мнению, источником такой информации могут быть исключительно спецслужбы.

"Что касается возможности или невозможности такого обмена в данных наших реалиях, то, в принципе, такой обмен возможен, если американская сторона будет не против. Я думаю, это сигнал на то, что такие переговоры в принципе возможны, и соответственно российская сторона наверное ждет, чтоб американская сторона как-то отреагировала", - отметил Динзе.

Напомним, что 30 сентября российское издание "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщило, что главным условием освобождения украинского режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом.

По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с США, не включая Украину в переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/n3089010
 
 
 Топ комментарии
 
Ни хрена себе Сенцова оценили. Может им ещё и доплатить?
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террористы взяли заложника и требуют выпустить из тюрьмы своих, а, иначе,-заложника убьют
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Так уже реакция была. Польша потребовала освободить всех украинских заключенных. Не королевское это дело отвечать шавкам.
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Шоколадноворовская повия Ириночка уже заявила, что это всё вбросы и провокация.
Кому верить? Адвокатам и штатам или Геращенко и её хозяину вору Порошенко?
Возможность обмена Сенцова на россиян в США существует. Кремль ждет реакции Вашингтона, - адвокат Динзе - Цензор.НЕТ 9442
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Эта Ирина и тут и там, никакой морали, полная деградация.
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Обмен политдесидента на:
1. торговца оружием
2. торговца наркотиками
3. дуру-шпионку

вся суть обмена
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Американцы сделают большое дело ,если помогут освободить Сенцова. Нужно их всем миром просить. Хоть бы он дожил до освобождения. Честный, принципиальный и бесстрашный человек каких мало. Пусть Бог ему помогает.
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оно даже не политдессидент
а так себе, горе-патриот
что для олигархов, по умолчанию, означает лох
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Что за лажа?! В Украине для обмена на Сенцова и Балуха томяться сотни ихтамнетов! При чем тут международные террористы из Ращки задержанные США?!!
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так возможность и НЛО существует...
факты...только факты!
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Ни хрена себе Сенцова оценили. Может им ещё и доплатить?
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террористы взяли заложника и требуют выпустить из тюрьмы своих, а, иначе,-заложника убьют
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Ни в коем случае. Это спровоцирует еще больше захватов заложников.
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не понятно чего ждут в кремле. Американцы переговоров с террористами не ведут.
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Болтовня и дурь. Реакции Вашингтона не будет, или будет отрицательная.Там трое осуждены по тяжким статьям, тут гражданин не США, а Украины. Нет такого законного юридического механизма.
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Менять надо всех на всех лишь бы люди не мучились.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВозможность обмена Сенцова на россиян в США существует. Кремль ждет реакции Вашингтона, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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