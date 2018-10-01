 Возможность обмена Сенцова на россиян в США существует. Кремль ждет реакции Вашингтона, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
По его мнению, источником такой информации могут быть исключительно спецслужбы.
"Что касается возможности или невозможности такого обмена в данных наших реалиях, то, в принципе, такой обмен возможен, если американская сторона будет не против. Я думаю, это сигнал на то, что такие переговоры в принципе возможны, и соответственно российская сторона наверное ждет, чтоб американская сторона как-то отреагировала", - отметил Динзе.
Напомним, что 30 сентября российское издание "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщило, что главным условием освобождения украинского режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом.
По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с США, не включая Украину в переговоры.
Кому верить? Адвокатам и штатам или Геращенко и её хозяину вору Порошенко?
1. торговца оружием
2. торговца наркотиками
3. дуру-шпионку
вся суть обмена
а так себе, горе-патриот
что для олигархов, по умолчанию, означает лох
факты...только факты!