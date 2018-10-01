 Кличко и Льюис провели в Киеве пресс-конференцию, где рассказали о своем эпохальном бое

Такой выход звезд бокса состоялся во время церемонии открытия 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который впервые проводят в Киеве, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Виталия Кличко..
Чемпионы, через 15 лет после поединка поделились своими тогдашними эмоциями и прокомментировали самые яркие моменты боя. Не обошлось и без шуток и обсуждение вопроса, кто же победил.
"15 лет назад состоялся бой, о котором до сегодняшнего дня говорят миллионы людей в мире, - сказал Кличко. - Сегодня наш ринг - это сцена и можем комментировать этот бой", - добавил он.
В частности, Кличко сказал, что если бы врач тогда не остановил бой из-за рассечения на лице украинца, он уже в следующем раунде положил бы Льюиса на ринг.
Также Кличко поблагодарил Льюиса за то, что тот бой дал ему шанс продемонстрировать, что он - один из сильнейших боксеров мира.
"Леннокс дал мне шанс показать, что я - один из сильнейших боксеров мира. Все фаны бокса, комментаторы оценили мои умения, - отметил Кличко. - Сегодня многие хотят увидеть бой Кличко-Льюис снова, но простите, к сожалению, этого уже не будет", - сказал мэр Киева.
Леннокс Льюис заметил, что пересматривал бой около 30 раз и смотрел бы его снова и снова. Он назвал Кличко самым сложным из своих соперников. "Это был прекрасный бой. И я хочу назвать тебя моим самым сложным соперником. Это был впечатляющий бокс, - сказал Льюис. - Если бы Виталий здесь сказал бы что то о моей маме, я, возможно, подрался бы с ним сейчас, но он очень хороший", - пошутил Леннокс Льюис.
Также бой чемпионов прокомментировал и врач Пол Уоллес, который остановил тогда поединок из-за сильного рассечения на лице у Виталия Кличко. Кличко в шутку спросил у врача, договаривался ли Льюис с ним о прекращении боя.
"Я знаю, что вы дрались как чемпионы. И я знаю, что ты, Виталий, мог отдать свое зрение за это пояс. Но у тебя большое будущее. В спорте ты все доказал. Теперь доказываешь в другом ", - сказал Уоллес.
Шо он хорохорится? У него на тот момент уже мозги наружу торчали. Пусть спасибо скажет врачу.
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https://www.youtube.com/watch?v=umDPzkMOw7o
"Нигде та не 3,14 дят, как на похоронах и свадьбе"...
Здесь, один к одному.
Офіційний логотип і новий пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) тепер будуть з українським прапором на передньому плані, заявив президент WBC Маурісіо Сулейман під час церемонії відкриття 56-го конгресу організації, що вперше відбувається у Києві.
"Ви знаєте, що всі боксери мріють про зелений поясі WBC. І цей трофей постійно змінюється, як і всі ми. Я хочу представити новий пояс із новим логотипом WBC. На ньому тепер Україна", - заявив президент Всесвітньої боксерської ради.
Перший такий пояс із українським прапором на передньому плані логотипу М.Сулейман вручив вічному чемпіону WBC Віталію Кличку.
"Новий пояс із українським прапором! Це велика честь для нашої країни і для мене особисто. Це ще один великий плюс того, що конгрес WBC відбувається тут - у Києві", - наголосив В.Кличко.
56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради 1 жовтня стартував у Києві. До столиці України приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес і багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Загалом до столиці України для участі в конгресі приїхали близько 700 учасників з 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.
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Леннокс, дай Кличку ще один урок, щоб той став нормальним мером столиці України...
Молодцы оба, они доказали что они сильнейшие !