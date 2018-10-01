 Кличко и Льюис провели в Киеве пресс-конференцию, где рассказали о своем эпохальном бое

Такой выход звезд бокса состоялся во время церемонии открытия 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который впервые проводят в Киеве, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Виталия Кличко..

Чемпионы, через 15 лет после поединка поделились своими тогдашними эмоциями и прокомментировали самые яркие моменты боя. Не обошлось и без шуток и обсуждение вопроса, кто же победил.

"15 лет назад состоялся бой, о котором до сегодняшнего дня говорят миллионы людей в мире, - сказал Кличко. - Сегодня наш ринг - это сцена и можем комментировать этот бой", - добавил он.

В частности, Кличко сказал, что если бы врач тогда не остановил бой из-за рассечения на лице украинца, он уже в следующем раунде положил бы Льюиса на ринг.

Также Кличко поблагодарил Льюиса за то, что тот бой дал ему шанс продемонстрировать, что он - один из сильнейших боксеров мира.

"Леннокс дал мне шанс показать, что я - один из сильнейших боксеров мира. Все фаны бокса, комментаторы оценили мои умения, - отметил Кличко. - Сегодня многие хотят увидеть бой Кличко-Льюис снова, но простите, к сожалению, этого уже не будет", - сказал мэр Киева.

Леннокс Льюис заметил, что пересматривал бой около 30 раз и смотрел бы его снова и снова. Он назвал Кличко самым сложным из своих соперников. "Это был прекрасный бой. И я хочу назвать тебя моим самым сложным соперником. Это был впечатляющий бокс, - сказал Льюис. - Если бы Виталий здесь сказал бы что то о моей маме, я, возможно, подрался бы с ним сейчас, но он очень хороший", - пошутил Леннокс Льюис.

Также бой чемпионов прокомментировал и врач Пол Уоллес, который остановил тогда поединок из-за сильного рассечения на лице у Виталия Кличко. Кличко в шутку спросил у врача, договаривался ли Льюис с ним о прекращении боя.

"Я знаю, что вы дрались как чемпионы. И я знаю, что ты, Виталий, мог отдать свое зрение за это пояс. Но у тебя большое будущее. В спорте ты все доказал. Теперь доказываешь в другом ", - сказал Уоллес.