 24 человека отравились на поминальном обеде в кафе на Винничине, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Все пострадавшие присутствовали на поминальном обеде в ресторане "Киевская Русь" 28 сентября и обратились в больницу в тот же день. Врачи диагностировали "острый гастроэнтероколит" средней степени тяжести.
Также госпитализирован 9-летний ребенок, заболевший после употребления блюд (блинчики с сыром и рулет куриный в кляре), принесенных с обеда.
Владелец ресторана "Киевская Русь" рассказал, что заведение работало только на заказ. Обед готовили три работника кафе и еще один помощник. У сотрудников были личные медицинские книжки с пройденным обзорами в июле 2018 года.
"Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены "горячий цех", цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют. Оборудование, вспомогательные столы и инвентарь не имеют маркировки, содержатся в антисанитарном состоянии. Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды", - констатируют эксперты после проверки.
Продукты для обеда покупали на городском рынке и в магазинах. Сопроводительные документы на них отсутствуют.
Работники Госпродпотребслужбы обследовали поваров и отобрали пробы питьевой воды, яиц, майонеза на санитарно-показательную микрофлору.
Ресторан временно закрыли.
Минутка чёрного юмора: 1 поминальный обед превращается в 24. На каждом из 24 - ещё 24 летальных исхода, т.е. 576... умножаем ещё на 24 - это уже 13824... дальше 331776... потом почти 8 млн...
Не проходит и месяца, как человечество прекращает своё существование. Долбаный рулет в кляре оказался Великим Фильтром 💀 💀 💀
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так ето повсємєстно. Пуркуа оні обосралісь?