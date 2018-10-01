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Все про:Винницкая область (457) отравление (1201) Госпродпотребслужба (115)

 24 человека отравились на поминальном обеде в кафе на Винничине, - Госпродпотребслужба

В городе Могилев-Подольский Винницкой области 24 человека госпитализированы из-за вспышки острой кишечной инфекции.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Все пострадавшие присутствовали на поминальном обеде в ресторане "Киевская Русь" 28 сентября и обратились в больницу в тот же день. Врачи диагностировали "острый гастроэнтероколит" средней степени тяжести.

Также госпитализирован 9-летний ребенок, заболевший после употребления блюд (блинчики с сыром и рулет куриный в кляре), принесенных с обеда.

Владелец ресторана "Киевская Русь" рассказал, что заведение работало только на заказ. Обед готовили три работника кафе и еще один помощник. У сотрудников были личные медицинские книжки с пройденным обзорами в июле 2018 года.

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"Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены "горячий цех", цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют. Оборудование, вспомогательные столы и инвентарь не имеют маркировки, содержатся в антисанитарном состоянии. Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды", - констатируют эксперты после проверки.

Продукты для обеда покупали на городском рынке и в магазинах. Сопроводительные документы на них отсутствуют.

Работники Госпродпотребслужбы обследовали поваров и отобрали пробы питьевой воды, яиц, майонеза на санитарно-показательную микрофлору.

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Ресторан временно закрыли.

Источник: https://censor.net.ua/n3089004
 
 
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советское детище Гос... - статист и не более.
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Ну хорошо хоть отравление нетяжёлое - а то ведь могло быть ещё 24 поминальных обеда... В общем, выздоровления пострадавшим.
Минутка чёрного юмора: 1 поминальный обед превращается в 24. На каждом из 24 - ещё 24 летальных исхода, т.е. 576... умножаем ещё на 24 - это уже 13824... дальше 331776... потом почти 8 млн...
Не проходит и месяца, как человечество прекращает своё существование. Долбаный рулет в кляре оказался Великим Фильтром 💀 💀 💀
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"Приміщення харчоблоку в антисанітарному стані, в одному приміщенні поєднано "гарячий цех", цех холодних закусок і складське приміщення. Холодильного обладнання недостатньо, температурний контроль зберігання продуктів не проводиться, товарне сусідство в холодильнику не дотримується, добові проби відсутні. Устаткування, допоміжні столи і інвентар не мають маркування, є в антисанітарному стані. Порушено правила миття та дезинфекції посуду"

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так ето повсємєстно. Пуркуа оні обосралісь?

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На кожній кухні в кожній кухні така фігня ,а обісрались ,бо на стіні не було інструкції з охорони праці! 24 особи отруїлися на поминальному обіді в кафе на Вінниччині, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 5394
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия24 человека отравились на поминальном обеде в кафе на Винничине, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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