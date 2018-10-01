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 Политика Украины
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 Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро

Размещение антирекламы главы НАБУ Артема Сытника в столичном метрополитене связано с рекламными структурами, подконтрольными нардепу из "Блока Петра Порошенко" Сергею Березенко.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Рынок рекламы в киевском метро контролирует главный политтехнолог Петра Порошенко Сергей Березенко - посмеет ли НАБУ выяснить, кто разместил антирекламу Сытника?

Изощренная антиреклама директора НАБУ Артема Сытника в киевском метро - напоминание, что НАБУ не сделало ничего для ликвидации масштабных и системных схем, которые созданы мэром Кличко и его командой в сфере городской рекламы. А также в других многомиллиардных коммунальных вопросах - в сфере разрешений на строительство в ГАСКе, решений земельных вопросов в Госкомземе и Киевсовете, что проходит без всякого внимания антикоррупционеров. Это не только в Киеве такое невнимание - а по всей стране. Казалось бы, что проще - попробуй заказать рекламу, оформить разрешение на строительство, землю, задокументируй чиновников, ведь местные органы власти обросли "решалами", "смотрящими", "менеджерами" и "тренерами", ведь система вымогательства в этой сфере опутала всю страну! Но пока мы не слышим о таких проверках. Узнать, что происходит можно только из интернета, надеюсь, детективы хотя бы почитают:

"Чтобы разместить рекламу в метрополитене надо либо самому получить соответствующие технические условия и спроектировать соответствующую рекламную конструкцию, согласовать и получить соответствующие документы, или воспользоваться услугами тех, кто это уже сделал ранее. По факту, все места для размещения рекламы в метро уже заняты, и непосредственный распространитель рекламы вынужден пользоваться услугами посредников.

...Система построена таким образом, что посредники рассчитываются за аренду рекламных площадей по тарифам, которые не менялись уже 4 года. За этот период стоимость проезда в метро выросла в 2,5 раза. Стоимость использования общественного имущества (рекламных площадей в метрополитене) для определенных субъектов хозяйствования не выросла ни на копейку. Это именно тот случай, когда кто-то использует бездеятельность власти, которая не повышает цены за услуги соответственно рыночным. Таким образом, кто-то получает большую прибыль. Право собственности покупается за копейки, а продается по рыночным ценам.

Журналисты выяснили, что самые прибыльные площади монополизировали компании, чьи совладельцы действительно связаны с народным депутатом от Блока Петра Порошенко.

Например, компания "Центрмедиагрупп" арендует более 2000 кв.м. стеклянных поверхностей на окнах вагонов. Ею владеют Иван Березенко и Павел Матвиенко. Иван Березенко является отцом нардепа от президентской партии Сергея Березенко, который раньше был депутатом Киевсовета от блока Леонида Черновецкого. А второй совладелец фирмы - двоюродный брат Березенко".

Ну что ж, сейчас еще один настоящий экзамен для НАБУ. Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко - который отвечает за работу сетей и трансформацию бабушек Черновецкого в бабушек Порошенко? Это будет плохо воспринято в ходе ночных бесед в Козине директора НАБУ с президентом, здесь не договориться".

Источник: https://censor.net.ua/n3089001
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко вместе со своей воровской шоблой вообще слетели с катушек, и как загнанные крысы в угол, чувствуя свой скорый конец кидаются из последних сил на людей.
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Розєнбляда не вистачає для повноти картини найсолодшого "жиддя по-новому!" ..
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вот суки - и налоги неьось не платят - а метро загибается
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капец..рекламой в переходах должно НАБУ заниматься???, а Педаль тогда нафига нужен????
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Порошенко вместе со своей воровской шоблой вообще слетели с катушек, и как загнанные крысы в угол, чувствуя свой скорый конец кидаются из последних сил на людей.
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Агенты кремля так наровят облить грязью великого и почти святого кормчего..
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Простые славянские лица..Дети бойцов УПА и внуки холодноярцев..
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Преемственность поколений борцов за волю Украины в одном фото..
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Розєнбляда не вистачає для повноти картини найсолодшого "жиддя по-новому!" ..
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Ви не погоджуєтесь на перше місце за рівнем корупції у Європі..? Так це печерний анти...Ви зрозуміли чого..
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заказывали Розенбляда? Чи посміє НАБУ почати перевірку діяльності структур Березенка, - Бутусов про антирекламу Ситника в метро - Цензор.НЕТ 4626 ........................................................................................
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Интресно, кого из них повесять первым?
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Это вам не Россия и Украина. РУССКИЙ СЛЕД. Спецпрокурор США Мюллер ответил Трампу, обосновав легитимность «русского кейса»

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/10/01/117347/russkij-sled--spetsprokuror-ssha-myuller-otvetil-trampu-obosnovav-legitimnost-russkogo-kejsa.shtml
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Я не совсем представляю этику этого кошмара. Вот не могу представить себе. А иначе, с этим Сытником, шо- никак нельзя? Совсем одурели. Можэ верно, что Президентом Украины станет деятель из шоу-менов? А шо, надо же как-то оправдать этот тотальный Цирк!
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Ну знаете, не факт, что Сытник сам не организовал эту кампанию, что бы с одной стороны себя прорекламировать, а с другой - создать видимость дискредитации и сорвать еще один отчет.
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Думаю, что сам факт наличия такой "антирекламы", и есть реклама. Если учесть отсутствие таких же картинок с рожей краснощекого холодницкого. Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро - Цензор.НЕТ 7528
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"..трансформацию бабушек Черновецкого в бабушек Порошенко .." - вже тільки за одну цю фразу - браво , Юрію!
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"Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро" - не думаю, что украинцы настолько наивные, что не понимают, Березенко верный холуй шоколадного, и это только ещё раз подчёркивает, что Пахан в страхе за свою, и своего выводка, судьбу, и потому теряет рассудок, и становится просто опасно для страны,неадекватным.
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Сытник тоже не далеко ушел в этом плане. Или думаете он и правда ездил ночью к Порошенко про антикоррсуд разговаривать?)
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Я теперь понимаю зачем было устроено это шоу по выбору директора НАБУ. Только для того, чтобы посадить в него Сытого и уничтожить антикоррупционную борьбу изначально. Вот только гибридный Петя и его прихлебатели забыли, что власть не вечна, и худой правопорядок лучше беспредела. Уверен, беспредел они еще получат.
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як раз з НАБУ шоу не було..
конкурс прошов сам по собі, без втручання бариг..

а вже потім вони зрозуміли, чим то загрожує,
тому всі інші конкурси робились у вигляді шоу
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Да неужели? А как дошел Сытый до финала с 800 грн дохода в месяц в Киеве?
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Да как раз таки Сытника ПАП выбирал из двух кандидатов и выбор пал на того у кого компромата больше, а на Сытнике со времён работы в прокуратуре Киевской обл. накопилось нормально.
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Сытый без суда,нифига не может сделать.А за судами смотрит Грановский.У Сытого патовая ситуация короче.Его надежда в Антикор суде,але его не торопятся создавать Чи посміє НАБУ почати перевірку діяльності структур Березенка, - Бутусов про антирекламу Ситника в метро - Цензор.НЕТ 575
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Ну напомню, что против Сытого в марте 2016 уже заведено дело по факту вымогательствп лимона баксов с экс прокурора АТО Кулика. И почему то до сих пор лежит у Югика алкаша.
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А Кулик де зараз?Як,що на свободе,то Кулик це подстава под Сытого, в обмен на свободу от САП и ГПУ.Короче САП и ГПУ заряжают Кулика на Сытого под диктофон...Кулик провокуэ Сытого на взятку,мажет...СМИ трубят на всю округу який Сытник вымогатель,а Кулик получает по уговору с ГПУ и САП,обещанную свободу и Юга ложит дело под сукно,до лучших времён,не забыв выдоить Кулика есстесно Чи посміє НАБУ почати перевірку діяльності структур Березенка, - Бутусов про антирекламу Ситника в метро - Цензор.НЕТ 377
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А с Грановским Сытник в Козино всё порешал. И АКС - не панацея, если туда будут недоделанные дела передавать.
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і ЗІК, і НВ роблять вигляд, що не знають, що рекламою в метро Києва керує протеже шоколадного баригі Березенко.

З 2006 по 2014 роки був депутатом Київської міськради від «Блоку Леоніда Черновецького».
З 28 серпня 2015 року - позаштатний радник Президента України[14].
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=== " Посмеет ли НАБУ … " - честно не знаю, но как можно терпеть такую мразь ???
Депутат Рады: Украина не сможет одержать победу в Донбассе
Украине не победить в войне в Донбассе, поэтому необходимо искать пути к миру. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. … Для этого, подчеркнул он, Украина должна вести диалог о мире с самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией. … и он до сих пор депутат ???
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Это уже за гранью. Представляю реакцию цивилизованного мира на дикарей во власти. Говорите, что хуже банды януковича у нас не было? Та то просто дети были по сравнению с этой бандой.
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Каждый раз когда вижу такую рекламу сразу мысль КАК ЖЕ ВЛАСТЬ НА Г-ВНО ИСХОДИТ от НАБУ . Интересно а они каких ассоциаций ждали ?
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простите, а чего власти исходить от НАБУ?))) кого-то из власти НАБУ затронуло?) Кононенко помурыжили и отпустили, а так по мелочам и пиарным делам тянут резину, всё.
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Надо серьезно изучить друзей Березенко- КТОТО его протолкнул во власть. " скажи на кого ты работаешь? "😀😀😀
Явно не на Петю . Может на какое-нибудь руцькое опг?
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Да не будет НАБУ ничего проверять, оно не умеет, щас пошумят с недельку, и затихнет. И в чем антиреклама? Третье место в антирейтинге, которое занял сытник - куда как хуже, чем это.
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Пусть поручит Лещенко, он знатный "расследователь". Только вот не за даром. Вообще всё это какой-то бред, не факт, что они сами это всё не организовали, кстати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро
 
 
 
 
 
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