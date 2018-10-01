 Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Рынок рекламы в киевском метро контролирует главный политтехнолог Петра Порошенко Сергей Березенко - посмеет ли НАБУ выяснить, кто разместил антирекламу Сытника?

Изощренная антиреклама директора НАБУ Артема Сытника в киевском метро - напоминание, что НАБУ не сделало ничего для ликвидации масштабных и системных схем, которые созданы мэром Кличко и его командой в сфере городской рекламы. А также в других многомиллиардных коммунальных вопросах - в сфере разрешений на строительство в ГАСКе, решений земельных вопросов в Госкомземе и Киевсовете, что проходит без всякого внимания антикоррупционеров. Это не только в Киеве такое невнимание - а по всей стране. Казалось бы, что проще - попробуй заказать рекламу, оформить разрешение на строительство, землю, задокументируй чиновников, ведь местные органы власти обросли "решалами", "смотрящими", "менеджерами" и "тренерами", ведь система вымогательства в этой сфере опутала всю страну! Но пока мы не слышим о таких проверках. Узнать, что происходит можно только из интернета, надеюсь, детективы хотя бы почитают:

"Чтобы разместить рекламу в метрополитене надо либо самому получить соответствующие технические условия и спроектировать соответствующую рекламную конструкцию, согласовать и получить соответствующие документы, или воспользоваться услугами тех, кто это уже сделал ранее. По факту, все места для размещения рекламы в метро уже заняты, и непосредственный распространитель рекламы вынужден пользоваться услугами посредников.

...Система построена таким образом, что посредники рассчитываются за аренду рекламных площадей по тарифам, которые не менялись уже 4 года. За этот период стоимость проезда в метро выросла в 2,5 раза. Стоимость использования общественного имущества (рекламных площадей в метрополитене) для определенных субъектов хозяйствования не выросла ни на копейку. Это именно тот случай, когда кто-то использует бездеятельность власти, которая не повышает цены за услуги соответственно рыночным. Таким образом, кто-то получает большую прибыль. Право собственности покупается за копейки, а продается по рыночным ценам.

Журналисты выяснили, что самые прибыльные площади монополизировали компании, чьи совладельцы действительно связаны с народным депутатом от Блока Петра Порошенко.

Например, компания "Центрмедиагрупп" арендует более 2000 кв.м. стеклянных поверхностей на окнах вагонов. Ею владеют Иван Березенко и Павел Матвиенко. Иван Березенко является отцом нардепа от президентской партии Сергея Березенко, который раньше был депутатом Киевсовета от блока Леонида Черновецкого. А второй совладелец фирмы - двоюродный брат Березенко".





Ну что ж, сейчас еще один настоящий экзамен для НАБУ. Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко - который отвечает за работу сетей и трансформацию бабушек Черновецкого в бабушек Порошенко? Это будет плохо воспринято в ходе ночных бесед в Козине директора НАБУ с президентом, здесь не договориться".