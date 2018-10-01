 В течение суток зафиксировано 5 обстрелов возле Крымского, Песков, Новомихайловки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Новомихайловка и Водяное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 28 обстрелов, ранен один украинский воин, четверо оккупантов уничтожены и восемь ранены, - штаб ОС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.