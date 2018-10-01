 В течение суток зафиксировано 5 обстрелов возле Крымского, Песков, Новомихайловки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Новомихайловка и Водяное.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
два важные и обнадеживающие слова, которых ждет пол Украины (если не больше)
спасибо, что живые!
тримайтеся, соколи ясні...
хай так буде кожен день і кожну ніч... і завжди
(розумію що не можливо...але дуже-дуже треба... нам усім)
плакалЬ..
.
https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
.
.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
.
.
.