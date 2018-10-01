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 В течение суток зафиксировано 5 обстрелов возле Крымского, Песков, Новомихайловки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применял.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Новомихайловка и Водяное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 28 обстрелов, ранен один украинский воин, четверо оккупантов уничтожены и восемь ранены, - штаб ОС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088996
 
   
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потерь - нет!
два важные и обнадеживающие слова, которых ждет пол Украины (если не больше)
спасибо, что живые!
тримайтеся, соколи ясні...
хай так буде кожен день і кожну ніч... і завжди
(розумію що не можливо...але дуже-дуже треба... нам усім)
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Кляті расіянські орки вилязять з норок як темнішає.... ото як вилазять, то мочкуйте їх хлопці без болю, без жалю!!! Слава Україні!!!
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение суток зафиксировано 5 обстрелов возле Крымского, Песков, Новомихайловки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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