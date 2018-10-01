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Все про:Роскосмос (23) Маск Илон (10)

 Илон Маск создал свою космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками "Роскомоса"

Известный новатор в космической отрасли Илон Маск начал производство собственных ракет после того, как подвергся вымогательствам в Роскосмосе, с которым хотел сотрудничать в начале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье в американского журнала Esquire.

"...В октябре 2001 года бизнесмен Илон Маск приезжал в Москву, чтобы купить переделанную межконтинентальную баллистическую ракету и использовать ее как ракету-носитель — говорится в биографии предпринимателя "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего", написанной журналистом Эшли Вэнсом.

Команда Маска за четыре месяца трижды встретилась с русскими. Среди компаний, с которыми они общались, было НПО им. С. А. Лавочкина, производитель зондов для Марса и Венеры по заказу Федерального космического агентства, и МКК "Космотрас", запускающая космические аппараты на коммерческой основе. Все эти встречи, очевидно, проходили по одному сценарию — в соответствии с русскими обычаями. Русские часто пропускали завтрак и приглашали к себе в офис где–то к одиннадцати на ранний обед. Сначала в течение часа–другого шёл светский разговор за бутербродами, колбасой и, конечно, водкой… После обеда долго курили и пили кофе. Как только со стола убирали, главный русский поворачивался к Маску и спрашивал: "Так что вы там хотите купить?".

Возможно, Маска раздражала не привычка долго раскачиваться, а то, что русские не принимали его всерьёз. "Они смотрели на нас с недоверием, — рассказал Кэнтрелл [Джим Кэнтрелл помогал Маску во время переговоров в Москве – прим.]. — Один из их главных конструкторов отнёсся к нам с Илоном наплевательски, решив, что мы вешаем ему лапшу на уши".

...эти встречи подпитывались водкой. Мы заходили в маленькие кабинеты и каждый человек имел свою собственную бутылку напротив него. Они говорили тосты каждые две минуты, что значило двадцать или тридцать тостов а час. "За космос!", "За Америку!", "За Америку в космосе!". В конце концов я посмотрел на Илона и Джима и они выглядели потерянно. Тогда потерянным себя почувствовал и я сам. То же самое было когда русские посетили Маска и Ресси в Лос Анжелесе. "Они приехали в Лос Анжелесе потребовать у нас наличные", сказал Ресси. "Мы не можем продолжать пока вы не дадите 5000 долларов наличными". Мы услышали это в субботу, потому что они хотели денег чтобы покутить на выходных. Как вы можете найти 5 штук в Лос Анжелесе в субботу? Никак. Мы пошли в Mondrian, где мы знали менеджера. "Мне нужна вся твоя наличка...". Мы вычистили Mondrian для того чтобы отдать русским их поборы.

...Он был готов купить три русские МБР за 21 миллион, но русские сказали ему, что они имели ввиду 21 миллион за одну. "Они насмехались над ним", сказал Кэнтрелл. "Они сказали 'О, маленький мальчик, у тебя нет денег?'. Я сказал "Ну всё, довольно". Я сидел за Маском в самолете по пути обратно в Лондон, когда он посмотрел на меня через сиденье назад и сказал: "Думаю, мы можем сделать ракету сами".28 сентября 2008 года состоялся первый успешный пуск РН Falcon 1 со стартовой площадки на острове Омелек. В 2017 году SpaceX обошла Россию по количеству гражданских пусков.

Источник: https://censor.net.ua/n3088991
 
   
 Топ комментарии
 
И в результате Илон Маск нехило так кацапов на бутылку присадил... Оказалось, что для освоения космоса не нужно напрягать пупок и затягивать пояса всей страной...
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сруцке - не нужный никому вид приматов
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Зря кацапы ему отказали,Тесла похоронит бензоколонку))
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потому,что он не понял ,что такое откат)))
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Украинцы построили космонавтику в совке! москальня за годы, после развала совка только клепала клоны старых советских ракет, потихоньку спиваясь и разваливая то что унаследовала! тупорылые мутанты
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Потому что у низ в колледжах учат
маркетинг а не откатинг...


А ведь если бы ватники не были такими гнилыми и жадными
то возможно Маск до сих пор заказывал бы у них ракеты
и не было бы никаких фальконов и драгонов...

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если бы москали не были тупыми и жадными, то у них не было бы такого тупого и жадного президента и клерков, его обслуживающих!
а так да, получается москали своей тупостью способствуют прогрессу но только других людей
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ой та ладно, все они понимают.
Не дети.
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It depends, как говорится. Смотря что Вы имели ввиду - ВСЁ или ВСЕ.
Почитайте исходник, многое и Вы поймёте.

Увы, даже такие такие как Маск - догадливые и проницательные - далеко НЕ ВСЁ понимают в "русском бизнесе", хотя тут он с командой поняли главное - их хотят поиметь. И этого понимания оказалось достаточно. Мне пришлось работать с американскими менеджерами (не такого, правда, уровня, немного по-проще), попавшими впервые в пост-совок - Украина до 2014, Кавказ, Ц.Азия, Беларусь, и вот от многих я слышал фразу, немного отличающуюся по набору слов, но с идентичным смыслом - "я знаю, у вас тут всё по-другому, объясните мне общее, по-проще, я всё равно всего не пойму". Чтобы понять ВСЁ, надо несколько лет прожить в тут, и даже стать чуть более местным чем приезжим (есть пара примеров).

Что же касается того, что они ВСЕ понимают, то тут вы ещё дальше от истинны.
Наверное, лишь единицы американских управленцев старшего и тем более среднего звена в состоянии понять, что творится в этом самом "русском бизнесе", и как он работает. Подавляющее большинство - просто ох... охреневают. Их в университетах и на MBA учат совсем другому. Большинство просто возвращается домой, самые упёртые берут местных ассистентов, на которых возлагается общение с запретительно-отбирательной системой.

Маск - отличный пример американского "мы пойдём другим путём". Искренне успехов ему!
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сруцке - не нужный никому вид приматов
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И в результате Илон Маск нехило так кацапов на бутылку присадил... Оказалось, что для освоения космоса не нужно напрягать пупок и затягивать пояса всей страной...
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И вот великолепно - этакий клюквенный эпизод из американского фильма. Не хватает только медведя:

...эти встречи подпитывались водкой. Мы заходили в маленькие кабинеты и каждый человек имел свою собственную бутылку напротив него. Они говорили тосты каждые две минуты, что значило двадцать или тридцать тостов а час. "За космос!", "За Америку!", "За Америку в космосе!"
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Зря кацапы ему отказали,Тесла похоронит бензоколонку))
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Даже жулики и те с рогатыми дел иметь не хотят
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Пичалька в том, что все вопросы международного сотрудничества и инвестиций у нас решаются таким же образом.
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Так у них на россии одна из 3 х ракет не взлетает. Плюс санкции. Плюс дырки в корпусах космических кораблей клеем заделывают. Не захотел со скрепными какие либо дела иметь.
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Роскосмос -- двигатель прогресса!!! Мирового...
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Ілон Маск був шокований від способу ведення бізнесу роєянами та перемовинами з ними Илон Маск создал свою космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками "Роскомоса" - Цензор.НЕТ 2274
Дикуни !
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вони тільки п'ють, вимагають і принижують..
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Раніше чомусь іржали з клюкви у західному мистецтві (кіно, відеоігри...)
Але якщо замислитись...

Ілон Маск створив свою космічну ракету після вимагання хабарів чиновниками "Роскомосу" - Цензор.НЕТ 7912
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Чё-то вспомнилось:

- Семья, садимся есть картошку с селедкой!
- Выпьем водки!
- Пап, а можно я пойду посмотрю на Ленина, поиграю на балалайке и помою нашего медведя?
- Можно, только жарко, сходи выключи ядерный реактор в подвале! Можешь выпить водки! Да, а где твоя сестра?
- Чистит АК-47.
- Молодец! Пусть выпьет водки!
- Пап, а я сегодня написал на «5» сочинение на тему «За Ленина готов я сгнить на рудниках»!
- Молодец! Можете всем классом выпить водки!
- Жена, а где наш дедушка?
- Стоит в очереди за талонами на талоны!
- Молодец, пусть выпьет водки, как придет!
- Всё, поели, выпьем водки и пойдем смотреть съезд ЦК КПСС!
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И?
Контраргумент: это Хараре-сити, столица Зимбабве.
Тоже вроде бы смотрится не особо дико. Можно сделать вывод, что в Зимбабве всё збс.


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Але ми теж полюбляємо горілку. І чого ж це він не до нас приїхав?! "Українська з перцем" набагато краща, ніж "Московська". Ілоне! Ходи но сюди!
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З нашими чудовими пшеничними спиртами отой зкріпний самогон з гівна та валєжніка навіть поруч стояти не може.
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Это не статья, это отрывок из книги. В самой книге есть ещё немало любопытных моментов. В аналогичном ключе были описаны встречи в НАСА. Так что там есть немало художественных преувеличений, это всё же книга, а не протокол. Но общая канва наверняка передана точно. По крайней мере, никто из персонажей этих зарисовок не заявил "да ничего такого не было"
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Русские и в НАСА приехали с водкой, бухали там, жрали бутерброды и каждые две минуты произносили тосты "За космос", "За Америку" и "За Америку в космосе". Ты в это веришь?
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Це і є московитська совкова иліта, що вилізла з 90-х. Тим паче п'яна в зюзю. Для них виїхати "закордон" це вже була перемога.
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Я в своей жизни встречал целого "академика РАН", который именно так и проводил большую часть своего времени. Омерзительное было зрелище. Так что воспоминания Маска никак не противоречат моей реальности. Поэтому да, я в это верю. А ещё я некоторое время соприкасался с так называемыми руководителями крупного бизнеса, в народе ласково называемыми "олигархами". Впечатление от среды - не лучше, чем от "академиков". Я допускаю, что они там не все такие, есть и хорошие, "но хорошие пускай плывут в хороших гробах" (с)
Что в России, что в Украине нет интеллектуальной и деловой элиты. Некуда стремиться и не на кого равняться. Всё уничтожено Шариковыми и Швондерами. Остались только туристы, которые едут в Солсбери на шпили посмотреть.
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Профессор международного права, профессор социологического факультета МГУ, почетный профессор Московского финансово-юридического университета, почетный профессор Московского университета сервиса, почетный доктор Московского государственного лингвистического университета, почетный доктор Российской Академии адвокатуры, академик Международной академии экологии и природопользования, действительный член Международной академии информатизации, почетный академик Академии естествознания, академик Академии социальных наук, профессор Московского государственного открытого университета...... Жириновский В.Ф, порохоботы других не знают.
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путін-хуйло академік всея підарасії))
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Останнє узагальнення дуже сумнівне. Є люди, які здатні робити надзвичайні видатні речі чи відкриття. Хоча б тому, що іноді таке стається випадково.
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увидел какие дебилы делают ракеты и понял, что сможет сам
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Вот вам и уникальный опыт, и неповторимые технологии. А цена вопроса была, по тамошним меркам, сущая херня. Просто западло было с бычьем дело иметь.
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На Донбассе на собственном минном поле подорвались десять российских оккупантов, подорвался российский БТР с личным составом. Данные о количестве 200х и 300х пока неизвестно.
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А теперь у "маленького мальчика есть деньги, своя ракета и рабочая космическая стратегия", а у большого "Росскосмоса" нет космической программы...)))
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Плюс ознакомился с вяликой срусской "культурой" - и канонично ВЫПИЛ ВОДКИ!
И да, это самое:

Ілон Маск створив свою космічну ракету після вимагання хабарів чиновниками "Роскомосу" - Цензор.НЕТ 4371
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Илон, потроль чиновников Роскосмоса, вышли каждому батут с логотипом SpaceX бесплатно!
А сделаешь реализацию таких батутов, то обогатишся!
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Омск - это отдельная тема. Должен сказать, что он даже к усрусскому миру не совсем принадлежит - это вообще фронтир потустороннего мира (причём очень мрачного и искажённого)...


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Невже Князь Володимир і Омськ хрестив?
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И да, статья на лурке: Омск

Число улиц Северных в Омске достигает 36, и по этому показателю Омск - первый город в России, а то и в мире. Кроме того, Омск лидирует по числу улиц Рабочих (34 шт.), Линий (27 шт.), Марьяновских (23 шт.) и Амурских (21 шт.). Также было замечено: 20 Электровозных, 14 Судоремонтных, 14 Чередовых, 14 Заозёрных, 13 Балтийских, 13 Комсомольских, 13 Пролетарских, 12 Любинских, 11 Солнечных, 11 Восточных, 11 Ремесленных, 10 Ленинских. Есть версии, что так троллят приезжих и местных почтальонов или это призвано символизировать богатую фантазию и выдумку омичей. Но на самом деле в 1919 году в чью-то белобрысую голову пришла идея называть улицы по английской системе.Примечательна также улица с могучим названием РВ-49. Длиной в колоссальные 120 метров. Аж с одним домом… нумер три. Равно как и не менее эпичная улица Красных Орлов, которая ещё короче и вообще без домов.

Ілон Маск створив свою космічну ракету після вимагання хабарів чиновниками "Роскомосу" - Цензор.НЕТ 9212
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Весело у них в Омську. не те що у нас - скукота...
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Маршрутка №66 в Омске. Аж экзистенциальным тленом и философским вельтшмерцем (мировой скорбью) повеяло...


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Новость № 10 - шок!!!! Перепутал дворника со змеёй????
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Хорошо шо не купил у руских.
Они бы перед отправкой насверлили в ракете дырок...
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Не только лень - двигатель прогресса
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***
Озаряя ярким светом,
как писал один поэт,
в небеса летит ракета,
(чтоб раздать нам интернет.)

Илон Маск решил по праву
инвестировать бабла,
чтобы всюду на халяву
сеть бесплатная была!

На любой лесной полянке!
В глубине любых болот!
И в подвалы на Лубянке
тоже луч его... добьет!

Сеть бесплатного вайфая -
анонимна, словно TOR!
То-то, пердаком пылая,
побежит Роскомнадзор!

То-то сочинят законы
о преступности его!
То-то полетят погоны
в забайкальских ПВО!

То-то наш проект заглушки
в Сколково получит грант!
То-то дедовские пушки
вверх нацелит наш харант!

То-то патриархи в рясах
станут с болью на лице
хаять связь от п*д*р*сов
на молебнах РПЦ!

Хоть его и не просили,
Илон Маск вложил бабло -
всё для хипстеров России!
Для властей её - назло!

А ещё бесплатно с неба
в предрассветные часы
будет падать.. "ломтик хлеба
и кружочек колбасы"
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Интернет от Маска не будет бесплатным. Он будет "общедоступным". Так что страсть к халяве у кацапов неискоренима, как и желание государства "не пущать", но в данном случае хайп у них зря. Даже если выяснится, что платить надо всего пару баксов в месяц, кацапы будут плеваться и ругать загнивающий Запад.
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От Маска уже ничего не будет, прессу читай. МММ наших дней.
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МММ не запускало ракеты в космос. Так что погоди его хоронить, он мужик целеустремленный. Его уже выгоняли из PayPal, и что? Сидеть и бухать "на совещании" он в любом случае не будет.
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Нє падмажеш- нє паєдеш.І не полетиш.Нє,ну а шо ви хотіли- вєлікая касміческая (каміческая) держава. І віська в неї ватно- касміческіе.Ну і марская,звісно,один кузя чого вартий.Гроза марей і акеанав...
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вот так создают компании гении но не наши доморощенные олигархи.
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Бутылка на каждом столе - видимо его сильно тогда разозлили
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Высокомерное отношение и хамское поведение этих.......конструкторов мне почему то напоминает сепаров на Донбассе типа вчера грузчиком был и вдруг какая нибудь моторыла.
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Автор много написал правильно, но в конце: "Я выпью за неё". - Так и не понял, что в этом самом "выпью" и есть причина всех тех последствий, которые ему не нравятся.
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Головна ідея з цієї історії дуже правильна: робіть все самостійно і на... і навіть думати про росіян не буде потреби. - Знакова і дуже повчальна історія.
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Во первых это бредятина из сценариев Голливуда, во вторых Маск сам оказался аферистом почище русских, развел украинцев на гиперлуп. Для начала его выгнали отовсюду, потом рухнет компания и потом сядет он сам.
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Побільше б таких аферистів, які за рік випускають дорогих і високотехнологічних електромобілів по ціні 50-100 штук баксів більше, ніж масових і бюджетних Лада Веста за 10-15 штук баксів))))

І це при тому, що Теслі всього 10 років, історія ВАЗ - це майже 50 років...
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Подгорело у тебя кацап прямо,как у МБР,которую Маску не продали.😄
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МБР вообще нельзя продать никому, иначе он бы в США купил. Вам вешают что попало на уши а вы ведетесь, неудивительно судя по тому кого выбираете во власть. Вышки Бойко и жидкогазоперерабатывающий терминал от испанского тренера уже были, теперь Гиперлуп вам в помощь.
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парадокс во всей своей красе и главное, что противоречие устранимо как показал великий человек И.Макс. оказалось и коррупция двигатель прогресса, как ни странно.
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Ага, корупція рухає прогрес подалі від себе - туди, де нема корупції. А де залишається корупція, то там все деградує і руйнується.
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Если хочешь сделать что-то, бери и делай сам.
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А вообще-то класс! Матерьяльчик бесподобный! Автору респект! Всё как в живую! Давненько такого не читал. Самое интересное, что американцы на них не в обиде. Ну люди такие! Ну что ты с ними сделаешь! Плюнули и уехали назад в Штаты.
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| В Госдуре призвали рассказывать школьникам о вреде мастурбации

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал рассказывать школьникам о вреде мастурбации. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что это можно делать на уроках полового воспитания.
Депутат подчеркнул, что вести со школьниками беседы об этом можно не во всех регионах. «Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься», - сказал Онищенко.
В обществе и научной среде к мастурбации относятся по-разному, хотя многочисленные опросы показывают, что самоудовлетворением занимаются около 60-70 процентов женщин и 80-90 процентов мужчин. Одни доказывают пользу онанизма, другие указывают на вред.
В правительстве всерьёз задумались о налогообложении мастурбирующих. Они попадают под определение «самозанятые», и с 1 января 2019 года налог протестируют в четырёх регионах Российской Федерации.
для увеличения налогооблагаемой базы правительством вводится миллион высококвалифицированных рабочих мест по новым профессиям: онанищий-воспитатель, онанищий-учитель_онанищий-преподаватель, онанищий-доцент, онанищий-профессор, онанищий-академик, врач-онанищист, гигиенист-инфекционист-антионанищист. впредь, до подготовки учебных программ, написания учебников и пособий, допускается до профессии практик. практиками считаются бывшие заключенные со стажем не менее 6 месяцев пребывания в местах, не столь отдалённых. для элитных гимназий на данную должность рекомендуются пенсионеры из числа подводников и космонавтов. культовым и какбыкультурным служителям обеспечить духовно-душевную фундаментальность как основу существования Рассинянии ещё на многие-многие-многие лета. али луй я
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вот чем отличается человек с идеей от человека исключительно с баблом. у второго нет будущего.
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После Белки и Стрелки эта история- лучшее, что сделала параша в области освоения космоса. Она наглядно показала, что с ней вообще не надо иметь никаких дел.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИлон Маск создал свою космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками "Роскомоса"
 
 
 
 
 
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