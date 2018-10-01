 Илон Маск создал свою космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками "Роскомоса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье в американского журнала Esquire.
"...В октябре 2001 года бизнесмен Илон Маск приезжал в Москву, чтобы купить переделанную межконтинентальную баллистическую ракету и использовать ее как ракету-носитель — говорится в биографии предпринимателя "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего", написанной журналистом Эшли Вэнсом.
Команда Маска за четыре месяца трижды встретилась с русскими. Среди компаний, с которыми они общались, было НПО им. С. А. Лавочкина, производитель зондов для Марса и Венеры по заказу Федерального космического агентства, и МКК "Космотрас", запускающая космические аппараты на коммерческой основе. Все эти встречи, очевидно, проходили по одному сценарию — в соответствии с русскими обычаями. Русские часто пропускали завтрак и приглашали к себе в офис где–то к одиннадцати на ранний обед. Сначала в течение часа–другого шёл светский разговор за бутербродами, колбасой и, конечно, водкой… После обеда долго курили и пили кофе. Как только со стола убирали, главный русский поворачивался к Маску и спрашивал: "Так что вы там хотите купить?".
Возможно, Маска раздражала не привычка долго раскачиваться, а то, что русские не принимали его всерьёз. "Они смотрели на нас с недоверием, — рассказал Кэнтрелл [Джим Кэнтрелл помогал Маску во время переговоров в Москве – прим.]. — Один из их главных конструкторов отнёсся к нам с Илоном наплевательски, решив, что мы вешаем ему лапшу на уши".
...эти встречи подпитывались водкой. Мы заходили в маленькие кабинеты и каждый человек имел свою собственную бутылку напротив него. Они говорили тосты каждые две минуты, что значило двадцать или тридцать тостов а час. "За космос!", "За Америку!", "За Америку в космосе!". В конце концов я посмотрел на Илона и Джима и они выглядели потерянно. Тогда потерянным себя почувствовал и я сам. То же самое было когда русские посетили Маска и Ресси в Лос Анжелесе. "Они приехали в Лос Анжелесе потребовать у нас наличные", сказал Ресси. "Мы не можем продолжать пока вы не дадите 5000 долларов наличными". Мы услышали это в субботу, потому что они хотели денег чтобы покутить на выходных. Как вы можете найти 5 штук в Лос Анжелесе в субботу? Никак. Мы пошли в Mondrian, где мы знали менеджера. "Мне нужна вся твоя наличка...". Мы вычистили Mondrian для того чтобы отдать русским их поборы.
...Он был готов купить три русские МБР за 21 миллион, но русские сказали ему, что они имели ввиду 21 миллион за одну. "Они насмехались над ним", сказал Кэнтрелл. "Они сказали 'О, маленький мальчик, у тебя нет денег?'. Я сказал "Ну всё, довольно". Я сидел за Маском в самолете по пути обратно в Лондон, когда он посмотрел на меня через сиденье назад и сказал: "Думаю, мы можем сделать ракету сами".28 сентября 2008 года состоялся первый успешный пуск РН Falcon 1 со стартовой площадки на острове Омелек. В 2017 году SpaceX обошла Россию по количеству гражданских пусков.
маркетинг а не откатинг...
А ведь если бы ватники не были такими гнилыми и жадными
то возможно Маск до сих пор заказывал бы у них ракеты
и не было бы никаких фальконов и драгонов...
а так да, получается москали своей тупостью способствуют прогрессу но только других людей
Не дети.
Почитайте исходник, многое и Вы поймёте.
Увы, даже такие такие как Маск - догадливые и проницательные - далеко НЕ ВСЁ понимают в "русском бизнесе", хотя тут он с командой поняли главное - их хотят поиметь. И этого понимания оказалось достаточно. Мне пришлось работать с американскими менеджерами (не такого, правда, уровня, немного по-проще), попавшими впервые в пост-совок - Украина до 2014, Кавказ, Ц.Азия, Беларусь, и вот от многих я слышал фразу, немного отличающуюся по набору слов, но с идентичным смыслом - "я знаю, у вас тут всё по-другому, объясните мне общее, по-проще, я всё равно всего не пойму". Чтобы понять ВСЁ, надо несколько лет прожить в тут, и даже стать чуть более местным чем приезжим (есть пара примеров).
Что же касается того, что они ВСЕ понимают, то тут вы ещё дальше от истинны.
Наверное, лишь единицы американских управленцев старшего и тем более среднего звена в состоянии понять, что творится в этом самом "русском бизнесе", и как он работает. Подавляющее большинство - просто ох... охреневают. Их в университетах и на MBA учат совсем другому. Большинство просто возвращается домой, самые упёртые берут местных ассистентов, на которых возлагается общение с запретительно-отбирательной системой.
Маск - отличный пример американского "мы пойдём другим путём". Искренне успехов ему!
...эти встречи подпитывались водкой. Мы заходили в маленькие кабинеты и каждый человек имел свою собственную бутылку напротив него. Они говорили тосты каждые две минуты, что значило двадцать или тридцать тостов а час. "За космос!", "За Америку!", "За Америку в космосе!"
Дикуни !
Але якщо замислитись...
- Семья, садимся есть картошку с селедкой!
- Выпьем водки!
- Пап, а можно я пойду посмотрю на Ленина, поиграю на балалайке и помою нашего медведя?
- Можно, только жарко, сходи выключи ядерный реактор в подвале! Можешь выпить водки! Да, а где твоя сестра?
- Чистит АК-47.
- Молодец! Пусть выпьет водки!
- Пап, а я сегодня написал на «5» сочинение на тему «За Ленина готов я сгнить на рудниках»!
- Молодец! Можете всем классом выпить водки!
- Жена, а где наш дедушка?
- Стоит в очереди за талонами на талоны!
- Молодец, пусть выпьет водки, как придет!
- Всё, поели, выпьем водки и пойдем смотреть съезд ЦК КПСС!
Контраргумент: это Хараре-сити, столица Зимбабве.
Тоже вроде бы смотрится не особо дико. Можно сделать вывод, что в Зимбабве всё збс.
Что в России, что в Украине нет интеллектуальной и деловой элиты. Некуда стремиться и не на кого равняться. Всё уничтожено Шариковыми и Швондерами. Остались только туристы, которые едут в Солсбери на шпили посмотреть.
И да, это самое:
А сделаешь реализацию таких батутов, то обогатишся!
Это даже не срусский мир. Это мрачный изогнутый сюр.
Вот как-то так (источник)
Число улиц Северных в Омске достигает 36, и по этому показателю Омск - первый город в России, а то и в мире. Кроме того, Омск лидирует по числу улиц Рабочих (34 шт.), Линий (27 шт.), Марьяновских (23 шт.) и Амурских (21 шт.). Также было замечено: 20 Электровозных, 14 Судоремонтных, 14 Чередовых, 14 Заозёрных, 13 Балтийских, 13 Комсомольских, 13 Пролетарских, 12 Любинских, 11 Солнечных, 11 Восточных, 11 Ремесленных, 10 Ленинских. Есть версии, что так троллят приезжих и местных почтальонов или это призвано символизировать богатую фантазию и выдумку омичей. Но на самом деле в 1919 году в чью-то белобрысую голову пришла идея называть улицы по английской системе.Примечательна также улица с могучим названием РВ-49. Длиной в колоссальные 120 метров. Аж с одним домом… нумер три. Равно как и не менее эпичная улица Красных Орлов, которая ещё короче и вообще без домов.
В Омской области убили главного охотоведа, перепутав с кабаном
Они бы перед отправкой насверлили в ракете дырок...
Озаряя ярким светом,
как писал один поэт,
в небеса летит ракета,
(чтоб раздать нам интернет.)
Илон Маск решил по праву
инвестировать бабла,
чтобы всюду на халяву
сеть бесплатная была!
На любой лесной полянке!
В глубине любых болот!
И в подвалы на Лубянке
тоже луч его... добьет!
Сеть бесплатного вайфая -
анонимна, словно TOR!
То-то, пердаком пылая,
побежит Роскомнадзор!
То-то сочинят законы
о преступности его!
То-то полетят погоны
в забайкальских ПВО!
То-то наш проект заглушки
в Сколково получит грант!
То-то дедовские пушки
вверх нацелит наш харант!
То-то патриархи в рясах
станут с болью на лице
хаять связь от п*д*р*сов
на молебнах РПЦ!
Хоть его и не просили,
Илон Маск вложил бабло -
всё для хипстеров России!
Для властей её - назло!
А ещё бесплатно с неба
в предрассветные часы
будет падать.. "ломтик хлеба
и кружочек колбасы"
Когда страной руководят воры и уроды, в ней нет места высоким технологиям и развитию. Когда в руководство солидной организации приходит клоун с командой, она становится цирком. То же и с житием и с остальной экономикой и политикой.
І це при тому, що Теслі всього 10 років, історія ВАЗ - це майже 50 років...
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал рассказывать школьникам о вреде мастурбации. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что это можно делать на уроках полового воспитания.
Депутат подчеркнул, что вести со школьниками беседы об этом можно не во всех регионах. «Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься», - сказал Онищенко.
В обществе и научной среде к мастурбации относятся по-разному, хотя многочисленные опросы показывают, что самоудовлетворением занимаются около 60-70 процентов женщин и 80-90 процентов мужчин. Одни доказывают пользу онанизма, другие указывают на вред.
В правительстве всерьёз задумались о налогообложении мастурбирующих. Они попадают под определение «самозанятые», и с 1 января 2019 года налог протестируют в четырёх регионах Российской Федерации.
для увеличения налогооблагаемой базы правительством вводится миллион высококвалифицированных рабочих мест по новым профессиям: онанищий-воспитатель, онанищий-учитель_онанищий-преподаватель, онанищий-доцент, онанищий-профессор, онанищий-академик, врач-онанищист, гигиенист-инфекционист-антионанищист. впредь, до подготовки учебных программ, написания учебников и пособий, допускается до профессии практик. практиками считаются бывшие заключенные со стажем не менее 6 месяцев пребывания в местах, не столь отдалённых. для элитных гимназий на данную должность рекомендуются пенсионеры из числа подводников и космонавтов. культовым и какбыкультурным служителям обеспечить духовно-душевную фундаментальность как основу существования Рассинянии ещё на многие-многие-многие лета. али луй я