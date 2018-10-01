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Все про:Индонезия (69) посольство (456) цунами (39)

 Украинцев призвали отказаться от поездок в Индонезию

Посольство Украины в Индонезии выпустило памятку для граждан, после мощного цунами, накрывшего страну - отказаться от поездок тем, кто хотел ехать и дать о себе знать близким, тем кто находится в Индонезии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации посольства Украины в Индонезии.

В сообщении отмечается: "В связи с мощным землетрясением и вызванным им цунами, которые поразили г.Палу и район Донггала провинции Центральный Сулавеси 28 сентября 2018, приведя к большому количеству жертв и разрушения объектов инфраструктуры, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, которые оказались в зоне стихийного бедствия, неуклонно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и внимательно следить за их сообщениями. При первой возможности сообщить о себе Посольство Украины в Республике Индонезия (телефон "горячей линии" + 628788-489-0918, электронная почта: emb_id@mfa.gov.ua) и своих родных.

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В настоящее время на месте трагедии местными властями осуществляются масштабные поисково-спасательные и эвакуационные работы с привлечением сил и средств полиции и армии.

При наличии информации о необходимости оказания помощи гражданам Украины в зоне стихийного бедствия, просим безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Индонезия (по вышеприведенным контактными данными) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua".

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Источник: https://censor.net.ua/n3088986
 
 
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А шо уже строителей вербуют,на восстановление разрушений?
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так ніхто і не поїде,бо немає безвізу
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Вот всё сомневался: слетать на выходные, не слетать...
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блять..
а так хотелось((
как раз думал, куда с аванса рвануть - в индонезию, на кофе в Вену или за газ все таки заплатить..)
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