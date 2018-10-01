 Украинцев призвали отказаться от поездок в Индонезию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации посольства Украины в Индонезии.

В сообщении отмечается: "В связи с мощным землетрясением и вызванным им цунами, которые поразили г.Палу и район Донггала провинции Центральный Сулавеси 28 сентября 2018, приведя к большому количеству жертв и разрушения объектов инфраструктуры, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, которые оказались в зоне стихийного бедствия, неуклонно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и внимательно следить за их сообщениями. При первой возможности сообщить о себе Посольство Украины в Республике Индонезия (телефон "горячей линии" + 628788-489-0918, электронная почта: emb_id@mfa.gov.ua) и своих родных.

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В настоящее время на месте трагедии местными властями осуществляются масштабные поисково-спасательные и эвакуационные работы с привлечением сил и средств полиции и армии.

При наличии информации о необходимости оказания помощи гражданам Украины в зоне стихийного бедствия, просим безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Индонезия (по вышеприведенным контактными данными) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua".

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