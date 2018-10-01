EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2199  107
Материалы по теме:
Все про:выборы (20515) Терещенко (11) Глухов (7)

 Мишель Терещенко слагает полномочия мэра Глухова и будет баллотироваться в президенты

Мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил о своем решении сложить полномочия городского головы- и баллотироваться на пост президента Украины.

"Сложение полномочий местного главы никак не капитуляция, а мой вызов системе для последующих шагов для выполнения взятых обязательств перед глуховчанами", - сообщил М.Терещенко на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, раз в пять лет Украина имеет возможность изменить страну мирным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку. ФОТО

М.Терещенко отметил, что среди нынешних кандидатов в президенты не видит того, кто имел бы политическую волю для изменения страны и борьбы с коррупцией. "Поэтому я вынужден баллотироваться на должность президента Украины", - пояснил он.

Кроме того, М.Терещенко предложил создать антиолигархическую платформу с привлечением общественных организаций для формирования команды профессиональных государственных деятелей.

Также читайте: Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - опрос КМИС

По его мнению, государственная власть не желает меняться и имитирует реформы. "Изменить систему на уровне маленького городка невозможно", - сказал М.Терещенко.

Также он отметил, что политические силы, представленные в местных советах, не способствуют проведению реформ на местах, а наоборот, препятствуют эффективной работе.

Как пример препятствования деятельности, М.Терещенко привел факты о незначительном финансирование города из государственной бюджета, саботаже принятия необходимых решений в горсовете и отсутствии адекватной реакции правоохранительных органов на нарушения закона.

В связи с этим он отметил, что далее оставаться на должности нет смысла, так как нет возможности влиять на процессы в городе и показывать результаты своей роботы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мэра Глухова Терещенко составлен протокол о совершении административного коррупционного нарушения, – Управление защиты экономики в Сумской области

Источник: https://censor.net.ua/n3088977
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
тут здебільшого гадять з ольгіно, будьте пильними
 показать весь комментарий
 
 
Для себе розглядаю Мішель Терещенко, як одного з кандидатів за кого буду голосовать на виборах ПРЕЗИДЕНТА.
Достойна, та чесна людина, та й з біографією все в порядку.
Успіху Вам Мішель Терещенко !!!
 показать весь комментарий
 
 
те саме, але соя як і сектанти + ольгінські гадять не кисло...це кращий спосіб бо розголосу! Мішель чекаємо на предвибочку програму....
 показать весь комментарий
 
 
Що ж за пошесть така! Як не Міхо то Мішель! Хіт-парад пройдисвітів!
 показать весь комментарий
 
та точно . нужны аферистыс простыми именами - Петя , Юля и тд.
 показать весь комментарий
 
кого нужно будет перевашать после очередного майдана наряду с дкпутатами , судьями и прокурами - это порохоботов , приравняв их к агентам кремля
 показать весь комментарий
 
Из всей камарильи,единственно достойный кандидат.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМишель Терещенко слагает полномочия мэра Глухова и будет баллотироваться в президенты
 
 
 
 
 
 вверх