 МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца

"Мы сейчас проверяем эту информацию", - сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Она также указала, что МИД Украины направило ноту в МИД РФ для уточнения информации по данному вопросу.

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Ранее российские СМИ сообщили, что Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

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Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.