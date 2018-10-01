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 Политика Украины
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Все про:задержание (5140) Рудьковский (289) Беца (256)

 МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию относительно задержания в Москве экс-нардепа Верховной Рады Николая Рудьковского.

"Мы сейчас проверяем эту информацию", - сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Она также указала, что МИД Украины направило ноту в МИД РФ для уточнения информации по данному вопросу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве, - "Интерфакс"

Ранее российские СМИ сообщили, что Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-министр транспорта Рудьковский задерживался в ОАЭ за поддельный иракский паспорт, - "Левый берег"

Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3088974
 
 
 Топ комментарии
 
да пусть там и остается, оно ж, как пить дать, специально для ареста в мокшанию поперло
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100%. Сейчас Вона будет его вызволять МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 9206
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не, объявим рассее войну, ведь рудьковский первооткрыватель инвалидной коляски с пледом, после него многие начали пользоваться для вызывания жалю
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не, объявим рассее войну, ведь рудьковский первооткрыватель инвалидной коляски с пледом, после него многие начали пользоваться для вызывания жалю
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Как это он не додумался запатентовать свое изобретение ? До сих пор не могу этого понять.Это же какая необходимая вещь для каждого чиновника МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 7138 Вот только не помню на счет клетчатого одеялка МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 2536
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По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. (с)
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да пусть там и остается, оно ж, как пить дать, специально для ареста в мокшанию поперло
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тогда попиарился... сейчас локти кусает!
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Экс-коллегу Спасителя Украины по злочынному кабмину Азирова?! Низабудим нипрастим! МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 9558
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хоть бы подтвердилось... хоть бы подтвердилось... хоть бы подтвердилось... МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 8970 буду держать кулаки
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Хрен з ним. Нам є кого визволяти і за кого хвилюватись. Йому і тут за гоп-стоп з бюджету потрібно сидіти - яка різниця що тут що там. Ворюг у нас вистачає.
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Дайте йому красиву жінку і він залишиться в росії МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 6437
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От сумы м от тюрьмы не зарекайся МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 2550. Не посадили в Украине посадят в расеи. "Се ля ви" как говорят французы МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 1913.
МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца - Цензор.НЕТ 2749
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Да и хрен с ним, с этим рудьковским. Та еще мразь. Пусть делают с ним, что хотят.
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Рудьковский клоун в президенты собрался и рашка начнет доказывать украинцам, шо он зам Яроша 😀😀😀
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Можливо, що це просто підстава від "нашого" гєпєу.
Зараз кацапи нам видадуть цього баригу (за яким дійсно тюряга плаче) типу "наше вам с кісточкой за добровольця Тумгоєва".
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Надо о Сенцове волноваться. А про этого типчика не стоит
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Он еще не ответил за бюджетные деньги на которые с проститутками ездил в Париж на выгул.
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Нота ЛЯ !
Я би дописала - лишіть його собі МЗС перевіряє інформацію про затримання Рудьковського в Москві: Росії направлено ​​відповідну ноту, - Беца - Цензор.НЕТ 2233
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Интересно, там это чмо тоже сядет в каляску, а скорую ему "Борис" из Киева будут ганять?
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выслать рудьковскому в расею-инвалидную коляску и плед
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операция по имплементации еще одного агента влияния в Украину, ничего больше. Помяните мое слово - на следующих парламентских выборах эта шваль всплывет, если не раньше.. Его даже януковичские быки в крысятничестве обвиняли...
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нехай москалі цю гниду собі залишать
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - симон петлюра
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13 сент. 2018 г. - Президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии........ сегодня 01.10 2018 и снова спикер, вы или трусы оденьте или крест снимите
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Смех смехом , но какого черта поперся в Москву? С его деньгами разве нельзя найти интересней мест на Земле? Скорее всего поехал именно по делу, шкурно-барыжному делу. Так сказать гастарбайтер большого бизнеса. Могли и заманить таким простым способом, пообещав хороший гешефт. " Для дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хош"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца
 
 
 
 
 
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