 На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация верховенство права" к Президенту Украины. Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.
Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
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Председатель правления - Шендеровский Юрий Ефимович
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)))
бо всяке може статися..
В передбаченні не говорилось ?
Не сторонники ли Куликового поля?
И прочитав эту статью, вам больше никогда не захочется иметь дело с этим выскочкой и аферистом, который, как упырь живет на беде и несчастьях простых людей и предпринимателей!
Теперь по порядку. Некий Вадим Семенов, который оппозиционирует себя, как руководитель Адвокатского бюро «Семёнов и партнёры», и специализируется на экономических преступлениях- защите предприятий от незаконных действий правоохранительных органов.
Громкое название! Только кроме этого названия ничего нет в содержании!"
Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы. Сразу же вслед за этим он принял участие в крестном ходу, неся главную икону праздника - собственно изображение Троицы."... А ты кто? Он путь прошёл... И правильно строит Державу!
Без подьеб..шуток..Церква отделена от Государства...
И у Нас Парламентско-презовская реПублика...
Нююю, ягодицами не пашевелил..
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😇
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
А, иск дурацкий.
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
трясет бесноватых мокшанского сатаната перед часом Х.
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!😇
Я - АТЕІСТ!!
😇