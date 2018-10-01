 На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация верховенство права" к Президенту Украины. Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.

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Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

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