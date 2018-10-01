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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (15512) суд (21370) церковь (893) Томос (2)

 На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви

ОО "Неправительственная организация верховенства права" подала в суд на президента Украины Петра Порошенко за вмешательство в дела церкви.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация верховенство права" к Президенту Украины. Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаем желание украинцев об автокефалии справедливым и будем действовать в этом направлении, как постановил наш Синод, - Варфоломей - Кириллу

Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Константинополь обнародовал историческое исследование, доказывающее право Вселенского патриархата предоставить Украине автокефалию

Источник: https://censor.net.ua/n3088973
 
 
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сука поравославная беснуется или шо за организация такая？
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ОО "Неправительственная организация верховенства права" - и нет ни регистрации, ничего) Создана, видать. на днях - за деньги новинского-вилкула..
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кстати, с теми же претензиями можно и на них (эту ОО "права") в суд подать: вмешательство в дела украинской церкви
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Пиарят Петю))Козырей у Пети нет,не с чем на выборы идти,остался один ТОМОС,и тот пока в небе.
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ОО "Неправительственная организация верховенства права" Источник: https://censor.net.ua/n3088973 - мертвечук подаёт!???? На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 9991
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сука поравославная беснуется или шо за организация такая？
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С офисом в магазине Рошен.
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По какому праву ОО "Неправительственная организация верховенства права" может оценивать с правовой точки зрения предоставление Томоса Украинской Церкви и автокефалии Константинополем? Это с их стороны есть прямое вмешательство в дела церкви и попытка нарушить истинный ход событий в религиозном поле Украины! На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 5093 Подать на негодяев встречний иск за попытку вмешаться в церковные дела и втянуть деятельность церкви в правовую плоскость трактования деятельности церкви! На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 509
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Курируется с Питера, Лахта-2.
Псевдоорганизация для вброса со стороны ботов г%вна.
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Код ЕГРПОУ37608488Дата регистрации29.03.2011 (7 лет 6 месяцев)Сведения об органах управления юридического лицаКонтактная информация65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЖЕЛЯБОВА, будинок 4/2
Тел: +3 80503914506
Уполномоченные лицаВАСИЛЬЄВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ - керівник з 16.03.2016 (Немає)
Виды деятельности94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (основной)
Форма собственностиНегосударственная собственностьПеречень учредителей юридического лицаБУКАЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адрес учредителя:
65037, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛ. КАРЛА ЛІБНЕХТА, будинок 4
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Один из учредителей ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ фирмы в Крыму ТОВ "ЮРУНІВЕРСАЛСЕРВІС" / 38054487На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 2658 97400, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, ПРОЇЗД МІЖКВАРТАЛЬНИЙ, будинок 6На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 3040 69.10 Юридические услуги
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ТОВ "ТЕОНТАХ" / 32214716На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 2658 97401, Автономна
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кацапы выдумали, но даже не успели зарегистрировать)
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не было печали, так церьковь накачала На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 4995
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Если изначально было обращение церковного руководства украинской церкви, а так и было, то и не имеет значения кто там потом решил на этом пиариться. Томос нужен Украине, а московские попы со своим дьяконом и без нас разберутся, свои же.))))
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Пятая колонна отрабатывает кремлевское бабло.
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Я неудивлюсь, что судья попихуйловского районного суда Неберихабар отменит обращение к Варфоломею, и установит что право издать томоз может только глава РПЦ патриарх кирилл
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Подайте в суд на Варфоломея за подготовку и предоставление томоса.
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Так Порошенко служить Росії, за словами Тимошенко. Як так?!
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После 31 марта посмеемся вместе))
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головне, щоб путін не сміявся..
бо всяке може статися..
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Хочу нагадати читачам. У 2014 тут одна шановна пані тут написала передбачення дитини з аутизмом. Я не зберегла це повністю і дуже жалкую. Але за ним, Україна буде мати економічні проблеми, а Росія розпадеться після переломного моменту, який наступить 31 липня 2014 року. Передбачення було написане в червні 2014 і я була в шоці з тим, що дата ця збіглась.
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А коли в нас щось добре буде ?
В передбаченні не говорилось ?
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Ви знаєте я не пам'ятаю всього дослівно. Якось не звернула увагу на це (хоча за місяць опитувала після 31 липня людей в коментарях, може хто більше згадав, ніхто нічого, теж пройшло мимо очей). Але нічого критичного, ну тобто будуть економічні негаразди, які не призведуть до розпаду, зубожіння, занепаду. Там більше йшлось про Росію. Про її майбутнє. І я так зрозуміла, що з нами нічого поганого не станеться. От так от
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У мене є знайомий з Білорусі, спілкуємось давно (не сказала б що він конкретний ватнік, але..). Так от за пів року людина просто сказилась. В прямому і переносному сенсі. Він прямим текстом обзиває українців запроданцями піндоськими, хає нашу владу, що ми живемо гірше ніж будь коли, скоро війна на Донбасі поглине всю країну. Такого раніше не було. І я розумію з його істерик, що ми в правильному напрямку крокуємо. Нехай пробачать мене білоруси, хто тут є. В людини реальна заздрість нашим можливостям, свободі слова. І мене тішить цей його понос, бо це реально дурість
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Напрямок дійсно...ще той. Якщо так і далі піде, то...куди прийдемо?
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А от посудіть самі. В минулому році в нашому будинку Київенерго замінило насос підкачки холодної води, в грудні місяці. І з цього моменту почались проблеми. З верхніх поверхів до 9 стала пропадати вода. Це такий жах, коли не помитись, не попрати, в туалет не сходити. Так от пишемо ми від своєї квартири в 1551 кілька разів і глухо. Ідемо зі скаргою в кмда, а нам кажуть, краще зібрати підписи сусідів, так дієвіше. І що?! А за цей період НІХТО НІКУДИ НЕ ПИСАВ з жодної квартири. Всім хріново, що води немає, всі хають владу міста, але вибачте сраку підняти кишка тонка. Поки збирали підписи, одна людина навідріз відмовилась підписувати. Мотивувавла, води немає, але мені фіолетово)) За тиждень після подачі скарги з підписами вода з'явилась, вина була в ЖЕКу, не прочистили труби. Так я веду до чого. З нашого будинку десь у 60 квартир вода з перебоями і всі сидять і соплі жують. А на словах, так ми герої
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Ви праві. Народ ще не відійшов від совка й сидить і хоче мінімум, але щоб за нього хтось зробив. І погавкати на кухні. Як за совєтів. Нічого. 40років пройде(як у Біблії) й виросте вільне товариство.
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От я цей приклад і написала для того, щоб подумали. Ніхто не каже, що солодко, але більшість готові тільки обсирати, а на ділі. Та напиши цю скаргу ще 2 квартири і нам би зробили, а так ми 8 місяців мучились. А ми чогось не здогадались побігати по квартирах, бо у нас народ треба підганяти, а то тільки на словах та на словах
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ти - на паРашу, де людина -бидло й гарматне м'ясо. Ми - у західний світ, з його цінностями. Де людина - на першому місті.
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Після мундіалю вже не спілкуюсь, але хоч на місце поставила. А до цього ми взагалі про політику ніколи, а це прям заїло людину від нас і понесло
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Хто голосніше всіх репетує:" Тримай злодія !!!"?
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Саме так завжди у всі часи було, хто репетує, той сам злодій!
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Что-то не гуглится история создания этой шарашкиной конторы "Неправительственная организация верховенства права"....
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Ищите ее в АП Президента Поросенко))
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Спасибо. Похоже, что актив этой конторы одесситы.
Не сторонники ли Куликового поля?
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ОО "Неправительственная организация верховенство права"Источник: https://censor.net.ua/n3088973"Одним из таких псевдо-героев является мошенник и аферист всеукраинского масштаба в обличии адвоката, вымогатель и вор Вадим Семенов. Запомните это имя!
И прочитав эту статью, вам больше никогда не захочется иметь дело с этим выскочкой и аферистом, который, как упырь живет на беде и несчастьях простых людей и предпринимателей!
Теперь по порядку. Некий Вадим Семенов, который оппозиционирует себя, как руководитель Адвокатского бюро «Семёнов и партнёры», и специализируется на экономических преступлениях- защите предприятий от незаконных действий правоохранительных органов.
Громкое название! Только кроме этого названия ничего нет в содержании!"
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Байдуже...Головне отримати томос і послати рашку в далекії гори
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Гаранту плювати на неурядові,на віруючих і їх віру,на правові і не правові дії,на весь народ на нульовий рейтинг-його ціль,взірець-корито!!!!На це буде кинуто весь ресурс,не на підвищення пенсій,зарплат,стипендій,розвиток держави,а на себе "любимого"!!!!І щоб не верещали його прихильники,другого сценарію просто не існує!
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Петро Порошенко "16.06.2009 07:39

Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы. Сразу же вслед за этим он принял участие в крестном ходу, неся главную икону праздника - собственно изображение Троицы."... А ты кто? Он путь прошёл... И правильно строит Державу!
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Це ми вже проходили,були почесні футболісти,які з першого разу по м'ячу не попадуть,почесні будівельники,металурги і тому подібне,а от почесний діакон,який не знає жодної молитви-це в перше!!!С таких речей і починається занепад.....
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Нюююю, пэца таки лоханулся- лэнтоки то не БЫЛО!
Без подьеб..шуток..Церква отделена от Государства...
И у Нас Парламентско-презовская реПублика...
Нююю, ягодицами не пашевелил..
🤑
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Атеіст УПЦ України, вірніше буде ..)))
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Зато теперь все ясно с ОО "Неправительственная организация верховенства права"
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якщо суд вирішить, що президент втрутився в церковні справи, то присуде штраф 54 гривні та публічне вибачення? На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 9034
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кто "истец"? Чьи уши? это портняжка с лукашкой проигрывают сценарий раскольников с паРаши?!
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А сам суд имеет право рассматривать такие дела церкви?Он же тоже тогда получается вмешивается в дела церкви На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 8570
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Не. Он должен пресекать вмешательство государства в дела церкви. Ну, и наоборот, наверное. Поскольку государство у нас светское.
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Мне определённо нравится как Петя на Кремль работает!
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. все це виглядає як СПЛАНОВАНИЙ піар порошенка .. .. "страждалець " ....Час покаже...
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коцапы совсем не палятся, в том числе в этих комментариях.
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странно, эта ОО говорит, что не имел права, а Конституция утверждает обратное:
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
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Ради справедливости:

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

А, иск дурацкий.
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никто же право на вероисповедание не отнимает и не ограничивает, но народ ведь сам не может обратиться за возвращением томоса, для этих дел уполномочен Президент, да и кроме прошения о рассмотрении никаких действий больше не было, да и как суд вообще производство начал, если:
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
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Дилетанти. Необхідно скаржитись на князя Володимира Великого.
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если это уголовное дело, то сладкому нельзя идти в кандидаты?
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Если Петя не имеет права обращаться от всего народа Украины к Вселенскому Патриарху, то кто тогда имеет? Глава "каноничного" МП ? На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 7418
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Ведь сказали уже ,что РПЦ самозванцы, что ещё можно рассматривать?
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Пусть параша подаст в суд на князя Владимира- за то, что не в Мацквабаде Русь крестил. На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 8628
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Наш президент тяжко страдает за нас всех...давайте скинемся все вместе и купим ему профсоюзную путёвку в Затоку, пусть отдохнёт с семьёй человек, заслужил....или нет ?
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То шо? порох "другий срок" проведе на нарах?
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Бесятся кацапорылые суки, в таком случае получите гниды ещё: На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 3631

На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 684



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Дуже хотілось би дізнатися ім'я бенефіціара цієї контори, ото несподіванка була б.
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как бесов мокшанских и их подстилок в Украине трясет.)) это хорошо.

трясет бесноватых мокшанского сатаната перед часом Х.




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Давайте давайте пацаки.Щоб було як з ракетой БУКа,яку задним числом продали в Украину,а була слямзина у Грузии пацакскими ихтамнетами.Копайте дно далi короче На Порошенка подали в суд за звернення до Варфоломія про надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 8692
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В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!😇

Я - АТЕІСТ!!
😇
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"На Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви" - Петя Потрошитель всё время думает, соображает, а он очень хитрый и не дурак, думает, как кинуть в очередной раз украинцев и остаться на престоле, иначе вилы, а чем этот ход плохой, кто то поверит, что он патриот и рискует с томосом, и ему не легко, думаю, у него есть ещё много заготовок и эта не последняя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Порошенко подали в суд за обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви
 
 
 
 
 
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