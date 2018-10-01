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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (694) Закарпатье (1436) паспорт (635) Беца (256) консул (81)

 Украина предложила Венгрии отозвать консула из Берегово: если Будапешт этого не сделает, то Киев сам прекратит его деятельность на Закарпатье, - Беца

В случае если Министерство иностранных дел Венгрии не примет решение об отзыве консула из Берегово (Закарпатская обл.), то украинская сторона сама предложит ему покинуть территорию Украины, сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине", - сказала она в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Венгрии пригрозили выслать украинского консула в ответ на шаги Киева

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/n3088971
 
   
 Топ комментарии
 
Йоббики тек знахабніли, що же не до церемоній..
Потрібно було одразу діяти жорстко.
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А чайку выпить не предложили? Кстати,обнаглевшие мадьяры никого не отозвут. Ваш ход,господа терпилы из МИД.
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Але кацапську вони здатні були вивчити. Будова щелеп споріднена чи щось інше?
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А чайку выпить не предложили? Кстати,обнаглевшие мадьяры никого не отозвут. Ваш ход,господа терпилы из МИД.
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Йоббики тек знахабніли, що же не до церемоній..
Потрібно було одразу діяти жорстко.
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На жаль, але мадяри розуміють тільки цю мову.
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Гнать его оттуда ссаными тряпками назад в Венгрию!
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Жаль, що з мадярами ми не знайшли спільну мову. Справа в тому, що мадяри мають недоліки, один із яких гіпертрофована любов до грошей, другий - неможливість вчити іноземні мови. Кацапи все врахували і заплатили їм, а страждають українці.
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А ще в них гіпертрофоване почуття власної імперської величі, як і у кацапів.
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угу... мини-кацапы... генетически близкие к тому же...
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Але кацапську вони здатні були вивчити. Будова щелеп споріднена чи щось інше?
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всё логично: один мокша язык другого мокши...
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Насправді і це їм не вдається, лише трохи німецьку знають деякі від батьків, що жили при Австро-Угорщині. Скажу, що багатьом не сподобається: вони дуже спокійні і порядні люди, з ними можна спокійно жити, якщо враховувати їх дуже незвичні особливості. Але вони по походженню не європейці.
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А по сіяйрто та орбану і не скажеш, що спокійні і порядні.
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Це приблизно так, як оцінювати українців по Кучмі, януковичу, Порошенко, Фірташу...
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-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. (с)
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А как с остальными консулами, чьи двойные гражданства имеют украинцы?
Для начала, росийского. За ним израильского и канадского ...
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Это ж уже не тот случай! К Гадалке можно не ходить. Тогда все интересные для Украины решения Евросоюза и НАТО Венгрия застопорит. А паспорта как раздавали, так и дальше будут раздавать. Тем более, что у нардепов и чиновников высокого ранга паспорта иных государств наверняка имеются. А иначе как объяснить отсутствие ответственности, механизмов выявления и привлечения?
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Сийярто выступил на Генассамблее ООН. Вкратце. "Мы жили вполне дружно. Тут Украина приняла закон об образовании. И понеслось. Вы - Закон об образовании. Мы - паспорта. Вы - активистов возле консульства. Мы - что-то ещё. Вы - учения с танками на границе. Мы - палки в колёса вашему вступлению в ЕС". Такая вот каша заварилась на ровном месте. (Кстати, про эти учения на границе с Венгрией или наши СМИ не писали, или я пропустил).
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Сіярто забув про паспорти, що раніше видавала Угорщина і про російські гроші Україна запропонувала Угорщині відкликати консула з Берегового: якщо Будапешт цього не зробить, то Київ сам припинить його діяльність на Закарпатті, - Беца - Цензор.НЕТ 3045
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Ну наконец то сподобились... Слова еще не мужа, но уже и не мальчика...
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Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС" Сколько млрд. в америкосовских долларах (или евро) стоит россии ЭТО "ЗАТОРМОЗИТ", сколько рассея готова списать кредита сидящей на подсосе у неё Венгрии так нагло осмелевшей?
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Вообще-то консул принуждал украинских граждан к совершению преступления.
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Кхуйло подкинул форинтов уййобикам и они их отрабатывают-вот и вся внешняя политика
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Кхуйло подкинул форинтов уййобикам и они их отрабатывают-вот и вся внешняя политика
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Такие предложения делаются не публично, "кулуарно" - для предоставления возможности оппоненту сохранить лицо. Если так и было, то Венгрия УЖЕ отклонила это предложение, и после отклонения наши вынесли его на всеобщее обозрение. Если же это предложение делается сходу через СМИ, то нужно быть дураком, чтобы ожидать, что венгры на такой ультиматум согласятся. А значит "предлагают" забрать консула, как раз для того, чтобы Венгрия уперлась рогом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина предложила Венгрии отозвать консула из Берегово: если Будапешт этого не сделает, то Киев сам прекратит его деятельность на Закарпатье, - Беца
 
 
 
 
 
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