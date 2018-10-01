 Результат был обеспечен конкретными людьми, которые взяли на себя огромный риск и ответственность, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк о премиях за выигрыш над "Газпромом"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.

Он напомнил, что премии касаются людей, которые помогали добиться результата в этом процессе с 2014 года. Речь идет о 41 человеке. Процесс был комплексным, и в компании было задействовано много людей в работе, связанной с обеспечением этого процесса.

"Выплачена часть пропорционально сумме, которая фактически получена от "Газпрома". Это порядка 40-43% от общей суммы", - сказал он..

Комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана и других политиков о том, что эти премии слишком большие для украинских реалий, Теклюк сказал:

"Начнем с того, что значит много или слишком? Я не буду сейчас делать акцент на том, что с учетом суммы в споре есть основания назвать эти арбитражи самыми большими коммерческими арбитражами в истории. Давайте подумаем над А - рисками которые взяла на себя команда "Нафтогаза", начав арбитражи, в первую очередь, обусловленными ценой вопроса, Б - ответственностью за возможные негативные последствия, В - масштабами проведенной работы, Г - противодействием, в том числе, когда разные "эксперты" методично заявляли что у "Нафтогаза" практически нет шансов на успех в арбитражах, что, в свою очередь, влияло на восприятие работы "Нафтогаза" у основных стейкхолдеров. В этой среде результат был обеспечен конкретными людьми, которые взяли на себя огромный риск и ответственность. Представим ситуацию, которая сложилась бы в случае противоположного результата. Десятки миллиардов, которые требовал "Газпром", на основании контракта 2009 года, легли бы непосильным бременем и на "Нафтогаз", и на Украину".

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