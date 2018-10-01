 Результат был обеспечен конкретными людьми, которые взяли на себя огромный риск и ответственность, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк о премиях за выигрыш над "Газпромом"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.
Он напомнил, что премии касаются людей, которые помогали добиться результата в этом процессе с 2014 года. Речь идет о 41 человеке. Процесс был комплексным, и в компании было задействовано много людей в работе, связанной с обеспечением этого процесса.
"Выплачена часть пропорционально сумме, которая фактически получена от "Газпрома". Это порядка 40-43% от общей суммы", - сказал он..
Комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана и других политиков о том, что эти премии слишком большие для украинских реалий, Теклюк сказал:
"Начнем с того, что значит много или слишком? Я не буду сейчас делать акцент на том, что с учетом суммы в споре есть основания назвать эти арбитражи самыми большими коммерческими арбитражами в истории. Давайте подумаем над А - рисками которые взяла на себя команда "Нафтогаза", начав арбитражи, в первую очередь, обусловленными ценой вопроса, Б - ответственностью за возможные негативные последствия, В - масштабами проведенной работы, Г - противодействием, в том числе, когда разные "эксперты" методично заявляли что у "Нафтогаза" практически нет шансов на успех в арбитражах, что, в свою очередь, влияло на восприятие работы "Нафтогаза" у основных стейкхолдеров. В этой среде результат был обеспечен конкретными людьми, которые взяли на себя огромный риск и ответственность. Представим ситуацию, которая сложилась бы в случае противоположного результата. Десятки миллиардов, которые требовал "Газпром", на основании контракта 2009 года, легли бы непосильным бременем и на "Нафтогаз", и на Украину".
Полное интервью с Ярославом Теклюком читайте ЗДЕСЬ.
«Нафтогаз України» запропонував Кабміну свій варіант щодо формування ціни на газ для населення. Він передбачає застосування двох цін, залежно від обсягів споживання.
Так, сьогоднішня ціна в 6,96 тис. за тисячу кубометрів поширюватиметься на соціальну норму споживання газу - все ж, що вище норми, обходитиметься на 60-65 % дорожче. Тобто, з червня 2018 року ціна газу понад норму може вирости до 10,99 тис. за тисячу кубів, з жовтня - до 11,47 тис.
Крім того, НАК пропонує повністю виключити з ланцюжка поставок блакитного палива газзбути та взяти продаж газу населенню на себе.
«Публічний аудит» вирішив нагадати, чому при реальних витратах на видобуток тисячі кубів українського газу в 1000 грн ані теперішня, ані, тим більше, прогнозована ціна на газ для населення є абсолютно не обґрунтованою.
Як вартість газу вираховується на сьогодні?
Ціну на газ для населення сьогодні Уряд Гройсмана прив'язав до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькій біржі доставки цього газу (Німеччина-Словаччина-Україна) - за формулою «Дюссельдорф». Відповідно до неї Кабмін має переглядати ціну на газ для населення щопівроку, залежно від зміни цін на біржі.
Це прописано в Меморандумі з МВФ 2017 року (п. 24):
Крім того, цим же Меморандумом обіцяно ввести абонплату на газ та опалення (п. 23).
У 2018 році прогнозується зростання вартості газу для населення на рівні 18 %.
Разом з тим, сама формула «Дюссельдорф+» для України, газодобувної держави, є абсурдною та несправедливою.
За офіційними даними ПАТ «Укртрансгаз», у 2017 році з надр України видобуто 20,8 млрд м3 газу.
При цьому населення разом з ТКЕ (тепло та гаряча вода для населення) в 2017 році спожили 15,8 млрд м3 газу:
11,23 млрд м3 газу безпосередньо населення;
4,6 млрд м3 газу підприємства ТКЕ (для населення).
Ці дані опубліковані на сайті НКРЕКП в офіційному звіті за 2017 рік.
Як бачимо, українського газу для потреб населення цілком достатньо - він навіть у надлишку обсягом у 5 млрд м3.
Оскільки люди можуть повністю забезпечуватися газом власного видобутку, прив'язувати його вартість до імпорту є як мінімум несправедливо, а за великим рахунком, злочином та завуальованим грабунком людей.
Враховуючи наведене, підвищувати ціну на газ для населення немає жодних економічних підстав - виключно політичні зобов'язання Уряду перед МВФ.
Якою є об'єктивна ціна на газ?
Якщо виходити суто з економіки, то вартість газу для населення треба не збільшувати, а навпаки зменшити як мінімум у 2 рази.
З офіційної (аудитованої) фінансової звітності ПАТ «Укргазвидобування» за 2017 рік чітко зрозуміло, що собівартість газу власного видобутку в 2017 році становила 2 926 грн. за 1 тис. м3. При цьому у собівартості в 2 926,0 грн податки «з'їдають». 1893 грн, або 65 %. Без них витрати ПАТ «Укргазвидобування» становили 1033 грн за тисячу кубів.
Навіть із таким рівнем податкового навантаження компанія виходить на ціну газу в 2926 грн за тис. м3, а населенню ж газ продають за формулою «Дюссельдорф+» - у 6 957 грн за тис. м3. Крім того, вказану ціну планують ще підвищити на 18 %, що автоматично зумовить зростання вартості опалення та гарячої води мінімум на 10 %.
Також важливо звернути увагу й на те, що при собівартості в 2926 грн за тис. м3 обсяг видобутку збільшився на 4,4 %, а обсяг розвідки та буріння - на 21,2%. Тобто, як бачимо, цієї суми в майже три тисячі гривень компанії повністю достатньо для того, аби продовжувати нарощувати видобуток.
«За останні чотири роки тарифи на житлово-комунальні послуги стали непідйомни
[Нас нахабно дурять! Українського газу для населення - в надлишку на 5 млрд м3. Його собівартість - 1 грн за куб]: Посмотри! http://www.bn24.biz.ua/nas-nakhabno-duriat-ukrainskoho-hazu-dlia-naselennia-v-nadlyshku-na-5-mlrd-m3-ioho-sobivartist-1-hrn-za-kub/
🤑
А шо скажет начальник транспортного цеха?©
- Их опустили бы на 100 миллионов баксов?
- Они получили бы пожизненное?
- Их казнили бы на костре?
02.09.2017, 17:12 • 1862 • 0
Большинство украинских СМИ обошли вниманием недавнее сообщение на сайте Кабмина, которое ярко демонстрирует коллапс государственного управления.
«Нынешний уровень прибыли «Нафтогаза» делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене», - говорилось в сообщении. И это несмотря на то, что уже есть решение суда, которое обязывает Кабмин заплатить «Нафтогазу».
В чём, собственно, проблема? И почему именно коллапс государственного управления? Дело в том, что деньги у «Нафтогаза» есть. Чистая прибыль монополиста по итогам прошлого года составила 22,5 млрд грн, тогда как годом ранее компания потерпела убыток в 36,3 млрд грн. При таких раскладах требовать от государства компенсации за то, что «Нафтогаз» продаёт голубое топливо людям по специальной цене 4942 грн за тысячу кубов, мягко говоря, странно. Хотя бы потому, что в платёжках, которые мы все получаем, никаких «специальных цен» нет. Более того, тариф для населения составляет почти 7 тыс. грн за тысячу кубов.
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"Хронически убыточный «Нафтогаз» получил многомиллиардную чистую прибыль. Но не благодаря внедрению новейших технологий, её источник - кошелки украинцев"
Почему так происходит? Потому что на 4942 грн специальной цены есть ещё шесть накруток, среди которых 20% налога на добавленную стоимость и 4% целевой надбавки за то, что газ - это товар. Но где, спрашивается, в этой формуле интересы потребителя? Ведь ради торжества рыночных принципов и копирования зарубежного опыта именно мы, потребители, кроме стоимости газа как товара платим ещё и за его поставку, транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Добавьте сюда одномоментный шоковый рост тарифов, и мы получим ответ на вопрос, откуда у до того хронически убыточного «Нафтогаза» внезапно получилась многомиллиардная чистая прибыль. Она появилась не благодаря внедрению новейших технологий, разработке новых месторождений или расширению рынков сбыта. Её источник - кошельки украинцев.
Звучит цинично, но в этих условиях «Нафтогаз» пошёл в суд требовать от правительства компенсации разницы между специальной и якобы реальной ценой на газ. Формально совершенно справедливо - по Закону «О рынке природного газа» Кабмин обязан это сделать. Вот почему Окружной административный суд Киева встал на сторону госмонополиста. И сколько бы Кабмин ни обжаловал это решение, «Нафтогаз», похоже, будет в выигрыше.
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Проблема в том, что правительство загнало себя и граждан в юридическую ловушку, упустив важный нюанс, без которого приструнить «Нафтогаз» не получится. Его суть сводится к тому, что если компания получает чистую прибыль, покрывающую сумму необходимой компенсации, деньги на это дело из госбюджета не выделяются. Но такой оговорки в отношениях правительства и «Нафтогаза» нет. Так что теперь за недальновидность чиновников, подписавших соответствующие документы, несмотря на прибыль «Нафтогаза» с десятью нулями, расплачиваться придётся всем нам.
Наталья РЕЗНИКОВ
[Почему украинцы переплачивают за голубое топливо]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1504359596-pochemu-ukraintsy-pereplachivayut-za-goluboe-toplivo.html
вот он точно мало жрет - шнурки давно не видит
Вижу, что своим заявлением о намерениях ликвидировать «Нафтогаз» я расшевелила осиное гнездо.
Об этом около часа назад написала в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
«Никто никому никакие долги прощать не будет!, - подчеркнула она.
По словам Тимошенко, Россия и «Газпром» заплатят все до последней копейки, потому что их долг - это долг перед Украиной, а не перед «Нафтогазом».
«И все полученные деньги пойдут не на миллионные премии руководству «Нафтогаза» и не в карманы к власти. Эти деньги - для людей, а не для чиновников!», - пояснила лидер «Батькивщины».
Она также разместила картинку с соответствующей фразой.
Напомню, ранее сегодня на пресс-конференции в Киеве Юлия Тимошенко пообещала после своей победы на выборах ликвидировать «Нафтогаз» как ненужного посредника в поставках природного газа.
По-видимому, «порохботы» и/или чиновники «Нафтогаза» быстренько сочинили и запустили в сети «мульку», что в случае ликвидации «Нафтогаза» «Газпром» не обязан будет возвращать долг Украине. В связи с чем Тимошенко и сделала это заявление.
Кстати, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков сегодня тоже прокомментировал обещание Юлии Тимошенко ликвидировать «Нафтогаз».
»Нафтогазу» надо не с »Газпромом» судиться, а молить Бога, чтобы на Украине президентом не стала Тимошенко: она заявила, что закроет его как ненужную структуру», - написал Пушков в твиттере.
Данное заявление является убедительным доказательством того факта, что в Москве очень не хотят победы Тимошенко на президентских выборах.
Впрочем, это и понятно, ведь на той же сегодняшней пресс-конференции она сказала и резкие слова в адрес Кремля. В частности, Тимошенко заявила, что считает своими главными политическими оппонентами нынешнюю кланово-олигархическую систему во главе с действующим президентом Петром Порошенко, а также «пятую колонну» в Украине, действующую при поддержке страны-агрессора - Российской Федерации, которые намерены осуществить попытку реванша для получения власти на ближайших президентских выборах.
https://goo.gl/o5ZKdf
🤑
20 сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США.
Ранее глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в «Ощаде» гривны Коболев потратил на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
))
их виллы как у трижды пискуна на ривьере ждут новых строений
Вы не геи... вы конченые 3.14дерасты!
Читаю: Премьер назвал неизбежным изменение цены на газ для населения. При этом глава правительства ещё раз напомнил, что повышение цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики.
В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ! И не 3.14зди! Сколько нам Старуха #Лаггард дает? 1.8 ярда? А до конца года она сколько хочет ОТСОСАТЬ отсель? 2.1 ярда? Т.е. мы еще 300 лямов ей висеть будем?
А сколько #НБУ ждет бабла от НАШИХ граждан, которых #ПОРОШЕНКО заставил говно жрать в ЕС?
12 ярдов? И это только официально!.... Так может дело не в #МВФ? МОжет дело в том, что власть СВОИХ граждан ГОВНОМ считает, а с МВФ ИНЫЕ терки?...
Т.е. старуха Лаггард дает 1.8. а хочет назад СРАЗУ 2.1... и мы должны стать РАКОМ! А наши... кого ПОРОШЕНКО выгнал... шлют НБУ 12 ярдов... А вы их ЛИШАТЬ СУБСИДИЙ и ГАЗИК ПОДНЯТЬ?
Вы не геи... вы конченые 3.14дерасты!
Миха Чаплыга
http://ua24ua.net/vlast-a-ti-ne-oh-la-chapliga/
+1000%
Обязаны оплатить 6 млрд.дол., если проиграют?
.
А я думал это их работа, за которую они ЗП получают..
А оказывается там ребята пратически по краю ходят четыре года..Подвергают себя опасности..
Ехайте на передовую и расскажите бойцам в окопах, как вы героически боролись с газпромом в кабинетах))
Думаю в живых мало кто уйдет.
А якщо були найняті сторонні представники та консультанти, то ті взагалі нічим не ризикують і ніякої відповідальності.