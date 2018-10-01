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Все про:обмен (663) Песков (856) Сенцов (858)

 В Кремле не знают о планах обмена Сенцова на трех арестованных в США россиян, - Песков

Кремлю ничего не известно о планах обмена осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также Марию Бутину, которая находится под арестом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Нет. Ничего не известно", – сказал Песков 1 октября в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, известно ли ему о таких планах по обмену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва обсуждает вопрос об обмене Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину.

Источник: https://censor.net.ua/n3088963
 
 
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 Топ комментарии
 
Получается никто не знает )) Только мы на Цензоре ! ))
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Новость о возможном обмене Сенцова на торговцев оружием и наркотиками начала разносить типа оппозиционная "Новая газета", акционером которой является выпускник высшей школы КГБ Александр Лебедев.

Песков, спроси у этого коллеги путина откуда ноги выросли у этой новости.
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Кремлю, в лице лично Пути насрать на всех россиян как арестованных, так и вольных. В том числе и на Пескова. Исключение составляет его ближайший круг, а также дочки.
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Получается никто не знает )) Только мы на Цензоре ! ))
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В кремле знали,когда никто не знал,а когда все узнали,то в кремле ничего не знают. Все,как обычно.
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Новость о возможном обмене Сенцова на торговцев оружием и наркотиками начала разносить типа оппозиционная "Новая газета", акционером которой является выпускник высшей школы КГБ Александр Лебедев.

Песков, спроси у этого коллеги путина откуда ноги выросли у этой новости.
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Можна не питати. бо "попьітка не пьітка", а робота ФСБ.
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Новая иногда пишет интересные вещи:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/12/77800-zolotov-navalnyy

Директор Росгвардии Виктор Золотов «вызвал на дуэль» Алексея Навального. Таким образом Золотов спустя длительное время (раньше не мог, потому что был в командировке) ответил на расследование ФБК о закупках еды для нужд Росгвардии. «Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где за несколько минут обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», - пообещал главнокомандующий войсками национальной гвардии оппозиционному политику.
Нужно отдать должное смелости Виктора Золотова: во-первых, он стал чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, решившимся назвать Навального по фамилии; а во-вторых, свое обращение он опубликовал как раз в то время, когда директор ФБК отбывает 30 суток ареста в спецприемнике, где нет интернета. Поэтому о «вызове на дуэль» узнают многие зрители YouTube, но не тот, кого вызвали.
Но если Навальный согласится на сатисфакцию (когда выйдет на свободу), то «Новая газета» нашла идеальное, на наш взгляд, место для дуэли. Мы предлагаем провести поединок на просторной территории роскошного поместья с прудами, лужайками и садами. Этот дворец находится на Рублевке, в, пожалуй, самом дорогом месте России - Барвихе. А владеет им вот уже 15 лет сын директора Росгвардии Роман Золотов. Золотову-младшему очень повезло: он стал обладателем недвижимости стоимостью несколько миллионов долларов в 23 года (многие нынешние бойцы Росгвардии как раз пришлись бы ему сверстниками). В то время его отец, Золотов-старший, руководил службой безопасности президента России Владимира Путина.
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"...он стал чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, решившимся назвать Навального по фамилии..."

Геройский поступок! А как же Навального называли другие высокопоставленные чиновники?
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Говорят что его фамилию лучше не называть. У чиновников по видимому портиться сон и аппетит!
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Куда смотрят россияне?!
У всех коррупционеров страны трясутся поджилки от одного только имени борца с коррупцией, а электорат прокатывает его на выборах...
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Из него получится коррупционер еще похлеще нынешних!
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Где же взять честного политка? Вырастить из какого-нибудь экскаваторщика Самсонова?
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Идея хорошая! Результат предсказать невозможно! Есть чувство, что будет только хуже!
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Интересно, в россии может быть эффект, похожий на украинский, когда киношный герой может начать фигурировать в рейтингах на пост президента?
Правда, Зеленский сыграл положительного во всех отношениях героя, если я ничего не путаю, потому что видела полторы серии "Слуги народа".
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Алла! Я Вам одну вещь скажу, только Вы не обижайтесь. Можно и из Зеленского сделать Президента, можно и их Гарика Бульдога Харламова! Из Веры Брежневой можно! Из Навального или Ксении Собчак! Главное захотеть очень! Вот только что и за кого они будут "исполнять" когда их выберут, узнаете и Вы и я, не сразу!
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Не вижу причин обижаться, я не собираюсь голосовать за киношного героя.
Наоборот, удивляюсь, как некоторые на полном серьезе готовы делать это.
Когда их спрашивают какая у Зеленского программа, политические убеждения, в ответ чаще всего "хуже не будет."(
Зомбоящик это оружие.
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Как же так? Российские каналы отключены, а зомбоящик продолжает работать в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кремле не знают о планах обмена Сенцова на трех арестованных в США россиян, - Песков
 
 
 
 
 
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