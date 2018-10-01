 В Кремле не знают о планах обмена Сенцова на трех арестованных в США россиян, - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Нет. Ничего не известно", – сказал Песков 1 октября в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, известно ли ему о таких планах по обмену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва обсуждает вопрос об обмене Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину.