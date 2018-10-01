 В Кремле не знают о планах обмена Сенцова на трех арестованных в США россиян, - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Нет. Ничего не известно", – сказал Песков 1 октября в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, известно ли ему о таких планах по обмену.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва обсуждает вопрос об обмене Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину.
Песков, спроси у этого коллеги путина откуда ноги выросли у этой новости.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/12/77800-zolotov-navalnyy
Директор Росгвардии Виктор Золотов «вызвал на дуэль» Алексея Навального. Таким образом Золотов спустя длительное время (раньше не мог, потому что был в командировке) ответил на расследование ФБК о закупках еды для нужд Росгвардии. «Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где за несколько минут обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», - пообещал главнокомандующий войсками национальной гвардии оппозиционному политику.
Нужно отдать должное смелости Виктора Золотова: во-первых, он стал чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, решившимся назвать Навального по фамилии; а во-вторых, свое обращение он опубликовал как раз в то время, когда директор ФБК отбывает 30 суток ареста в спецприемнике, где нет интернета. Поэтому о «вызове на дуэль» узнают многие зрители YouTube, но не тот, кого вызвали.
Но если Навальный согласится на сатисфакцию (когда выйдет на свободу), то «Новая газета» нашла идеальное, на наш взгляд, место для дуэли. Мы предлагаем провести поединок на просторной территории роскошного поместья с прудами, лужайками и садами. Этот дворец находится на Рублевке, в, пожалуй, самом дорогом месте России - Барвихе. А владеет им вот уже 15 лет сын директора Росгвардии Роман Золотов. Золотову-младшему очень повезло: он стал обладателем недвижимости стоимостью несколько миллионов долларов в 23 года (многие нынешние бойцы Росгвардии как раз пришлись бы ему сверстниками). В то время его отец, Золотов-старший, руководил службой безопасности президента России Владимира Путина.
Геройский поступок! А как же Навального называли другие высокопоставленные чиновники?
У всех коррупционеров страны трясутся поджилки от одного только имени борца с коррупцией, а электорат прокатывает его на выборах...
Правда, Зеленский сыграл положительного во всех отношениях героя, если я ничего не путаю, потому что видела полторы серии "Слуги народа".
Наоборот, удивляюсь, как некоторые на полном серьезе готовы делать это.
Когда их спрашивают какая у Зеленского программа, политические убеждения, в ответ чаще всего "хуже не будет."(
Зомбоящик это оружие.