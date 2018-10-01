 Налоговой милицией Черновицкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,1 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в период 2016-2017 гг. во время строительства детского сада документально оформило работы, выполненные собственными работниками, как работы, которые выполнены рядом фиктивных предприятий. В результате таких действий компания незаконно сформировала расходы и налоговый кредит, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму 1,1 млн грн.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, а уголовное производство направлено в суд с целью освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.