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Все про:Черновицкая область (284) налоги (2486) налоговая милиция (1347) ГФС (2800)

 Налоговой милицией Черновицкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,1 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры направлено в суд уголовное производство по подозрению директора одного из строительных предприятий региона в неуплате 1,1 млн грн налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в период 2016-2017 гг. во время строительства детского сада документально оформило работы, выполненные собственными работниками, как работы, которые выполнены рядом фиктивных предприятий. В результате таких действий компания незаконно сформировала расходы и налоговый кредит, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму 1,1 млн грн.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, а уголовное производство направлено в суд с целью освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3088962
 
 
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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року податкова міліція в Україні де-юре поза законом, оскільки в Податковому кодексі податкова міліція виявилася ліквідованою через технічну помилку.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНалоговой милицией Черновицкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,1 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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