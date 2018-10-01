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 Политика Украины
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Все про:ГТС (885) Нафтогаз (2550) Теклюк Ярослав (1)

 В будущем стоит ожидать создания нового независимого оператора по транзиту газа, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк

НАК "Нафтогаз" ищет европейского партнера для создания независимого оператора по транзиту газа.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.

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"С 2015 года начата реформа рынка природного газа Украины. "Нафтогаз" выступал одним из драйверов этого процесса и проделал существенную работу. Реформа состояла из принятия нового закона "О рынке природного газа", принятия подзаконных актов НКРЭКП (тогда просто НКРЭ). Мы видели целью либерализацию рынка природного газа. Вторая цель – имплементация европейских норм работы рынка газа.

Частично одна из целей была достигнута, сегодня газ импортирует в Украину не только "Нафтогаз", и газ свободно продается. Рынок либерализирован. Те, то говорят, что "Нафтогаз" является монополистом – либо не знают, о чем говорят, либо обманывают. Теоретически можно говорить, что "Нафтогаз" является монополистом в части поставки газа населению, предприятиям, теплокоммунэнерго. Но никто не говорит и не принимает в расчет того, что "Нафтогаз" не имеет рыночной власти, а просто выполняет обязательства, возложенные на него правительством. При этом "Нафтогаз" обязан некоторым категориям потребителей поставлять газ по более низкой цене, однако эти потребители не обязаны покупать газ у "Нафтогаза".

От завершения реформы зависит дальнейшая работа Украинской ГТС. Она большая и мощная, одна из самых надежных в мире. Она способна транзитировать значительный ресурс газа. Однако, если она не будет загружена, то из актива превратится в металлолом, который не просто не будет приносить деньги, но еще и будет потреблять деньги для утилизации",- рассказал Теклюк.

На вопрос, стоит ли ожидать создания нового независимого оператора - чтобы "Нафтогаз" создал совместно с европейскими партнерами новую компанию, и чтобы ЕС стал заинтересован в сохранении транзита через Украину, он ответил:

"Первый вариант – сделать упражнения ради упражнения. Просто создать другую компанию, на которую перевести все активы, и которую будет легче контролировать. Ведь добиться от "Нафтогаза" принятия сомнительных решений достаточно сложно. С 2014 года я таких решений не знаю. То есть, можно создать другую компанию, но тогда никоим образом не нужно отождествлять эту задачу с задачей по сохранению транзита.

Мы же перед собой изначально ставили иную задачу: если мы отделяем деятельность оператора ГТС, то нужно сразу приглашать иностранного партнера, который занимается подобной деятельностью и успешен в этом, имеет соответствующий опыт и ресурсы. И это должна быть большая компания, пользующаяся доверием европейских поставщиков и работающая по прозрачной схеме. В таком случае значительно повысится доверие к украинской ГТС и возможность того, что европейские трейдеры захотят транспортировать газ через Украину, не боясь того, что они здесь потеряют свой газ".

По его словам, сейчас ведется работа по поиску такого партнера.

Читайте также: "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Полное интервью с Цензор.НЕТ читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088961
 
 
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Мы все с нетерпением ждем когда Коболев шагнет из окна, держа под руку Вовка.
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шакаладная чма думает, что вечная, но ей скоро будет вечная память
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Без антикоррупционнго министерства антикоррупционный отдел обречен на провал
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Мы все с нетерпением ждем когда Коболев шагнет из окна, держа под руку Вовка.
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Может и лифт не исправный быть.....Хотя вариант Чечетова вполне вероятен. И не только для них.
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Стреляться будут с контрольным в голову аж бегом.
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Уроди готовлять запасні аеродроми. явно юлькині плани. стосовно ліквідації
коболевської шаражкиної контори таки взздрюючили їх. недопоможе....
вам пи(зве -зда)
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Все полеты кончались бы хорошо, если бы не было земли, добрый человек.
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100% вони на валізах,Вальцман з переляканим таблом вливає лайно в вуха порохоботам про якеусь закуплю якогось ПВО і інше,ці підарки вішають про газ і транзитера,короче цим тварюкам настає п-ц,питання-їх треба встигнути не випустити з країни і створюваи чорні,винищувальні бригади для масового вилову за межами країни.
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Китайський міністр соціального розвитку Хонг Джинг прямо на прес-конференції встав на коліна, щоб покаятися перед китайським народом за надто пізнє СКАСУВАННЯ плати за комунальні послуги. Кадри його покаяння транслювалися по офіційним ЗМІ Китаю і в Інтернеті.Зверніть увагу, китайський міністр соціального розвитку не ухилявся від прямої відповіді, чи не брехав в разі ПІДВИЩЕННЯ тарифів на комунальні послуги, а він каявся перед всім народом за надто повільне СКАСУВАННЯ тарифів.Можете собі уявити, щоб чиновник Кабміну України гройсмана, наприклад, міністр соціальної політики рева висловив жаль або покаявся за чергове ПІДВИЩЕННЯ комунальних тарифів.
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комиссары не здаются ...це про "нашого" соцзалупанця
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Шо кацап,у ГазМяса уже нет "значительных ресурсов газа"?
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Это хорошо,значит у вас деньги быстрее закончатся))Баран винторогий))
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Помимо Нафтогаза будет создана ещё одна прокладка? А что ж вы будете экспортировать? Неужели вы, уже две организации, будете гонять по трубам газ из Словакии и Польши?
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Смешное ОНО. Где будущее и где ОНО вещаюшее!? В будущем стоит ожидать создания нового независимого оператора по транзиту газа, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк - Цензор.НЕТ 7260март 2019 скоро......
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шакаладная чма думает, что вечная, но ей скоро будет вечная память
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Для начала договоритесь что бы кацапы согласились продолжить транзит через нас, а потом ищите партнеров... А пока судя по всему нас послали далеко и надолго и трубу на металл придется сдавать.
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Ну тут партнёры уже нашли друг-друга: Германия и РФ. Зачем им посредники и нахлебники? Чистая экономика. А экономика должна быть экономной.
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Про металл это их сказочки для народа.Ну чтоб когда они её попытаются купить-украсть раз в 50 дешевле реальной стоимости. Формируют мнение что это только металл.....
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ахметов в помощь ...хоча є ще варіант ...в турцію на брухт ...
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А ещё надо создать антикоррупционный отдел по перекачке газа. Шоб коррупцию значиццо победить В будущем стоит ожидать создания нового независимого оператора по транзиту газа, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк - Цензор.НЕТ 8248
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Без антикоррупционнго министерства антикоррупционный отдел обречен на провал
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По данным многих исследований запасов природного газа, в Украине есть по меньшей мере 750-1200 млрд м³ газа.
Сейчас добывает 20 млрд м³
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Украинцы должны знать, что платят не только за услуги монополистов, которые хотя бы обеспечивают вас энергией. ВЫ ТАК ЖЕ ПЛАТИТЕ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ФОНД ПОРОШЕНКО И ЕГО БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО БЫ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ ОСТАТЬСЯ ПРИ ВЛАСТИ И ДАЛЬШЕ НАЖИВАТЬСЯ НА ЛЮДЯХ.
Ваши деньги пойдут на оплату услуг региональных вассалов и верных "посипак", которые безропотно будут кормить людей гречкой, поднимать руку или нажимать кнопку за нужные Президенту законопроекты и решения.
Так же ваши деньги пойдут на оплату услуг политических запроданцев, которые с телеэкранов будут вам же лить елей в уши, рассказывая про 144 реформы, снижение бедности, достижение безвиза и борьбу с олигархами.🤑
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а независимого партнера по спекуляции и деребану газа внутри страны не надо?
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Шота ПРахоботи не "газують" -
🐓💨💨💨💨💨
Закрепппп з методухою?
🤑
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Птенцы окрепли и просють своё гнездо У майбутньому варто очікувати створення нового незалежного оператора з транзиту газу, - глава юридичного департаменту "Нафтогазу" Теклюк - Цензор.НЕТ 910
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Может быть, вам нужен старшой? ... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу У майбутньому варто очікувати створення нового незалежного оператора з транзиту газу, - глава юридичного департаменту "Нафтогазу" Теклюк - Цензор.НЕТ 3755
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в дуже близщькому будущєм всякі Теклюки,Кобєлєви,Вітренки і ко будете сидіти за довічними термінами!!! знайдуть гнид з під землі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ будущем стоит ожидать создания нового независимого оператора по транзиту газа, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк
 
 
 
 
 
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