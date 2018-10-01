 В будущем стоит ожидать создания нового независимого оператора по транзиту газа, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.

Читайте также: Благодаря выигрышу у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже Украина сохранила 80-90 млрд долларов, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк

"С 2015 года начата реформа рынка природного газа Украины. "Нафтогаз" выступал одним из драйверов этого процесса и проделал существенную работу. Реформа состояла из принятия нового закона "О рынке природного газа", принятия подзаконных актов НКРЭКП (тогда просто НКРЭ). Мы видели целью либерализацию рынка природного газа. Вторая цель – имплементация европейских норм работы рынка газа.

Частично одна из целей была достигнута, сегодня газ импортирует в Украину не только "Нафтогаз", и газ свободно продается. Рынок либерализирован. Те, то говорят, что "Нафтогаз" является монополистом – либо не знают, о чем говорят, либо обманывают. Теоретически можно говорить, что "Нафтогаз" является монополистом в части поставки газа населению, предприятиям, теплокоммунэнерго. Но никто не говорит и не принимает в расчет того, что "Нафтогаз" не имеет рыночной власти, а просто выполняет обязательства, возложенные на него правительством. При этом "Нафтогаз" обязан некоторым категориям потребителей поставлять газ по более низкой цене, однако эти потребители не обязаны покупать газ у "Нафтогаза".

От завершения реформы зависит дальнейшая работа Украинской ГТС. Она большая и мощная, одна из самых надежных в мире. Она способна транзитировать значительный ресурс газа. Однако, если она не будет загружена, то из актива превратится в металлолом, который не просто не будет приносить деньги, но еще и будет потреблять деньги для утилизации",- рассказал Теклюк.

На вопрос, стоит ли ожидать создания нового независимого оператора - чтобы "Нафтогаз" создал совместно с европейскими партнерами новую компанию, и чтобы ЕС стал заинтересован в сохранении транзита через Украину, он ответил:

"Первый вариант – сделать упражнения ради упражнения. Просто создать другую компанию, на которую перевести все активы, и которую будет легче контролировать. Ведь добиться от "Нафтогаза" принятия сомнительных решений достаточно сложно. С 2014 года я таких решений не знаю. То есть, можно создать другую компанию, но тогда никоим образом не нужно отождествлять эту задачу с задачей по сохранению транзита.

Мы же перед собой изначально ставили иную задачу: если мы отделяем деятельность оператора ГТС, то нужно сразу приглашать иностранного партнера, который занимается подобной деятельностью и успешен в этом, имеет соответствующий опыт и ресурсы. И это должна быть большая компания, пользующаяся доверием европейских поставщиков и работающая по прозрачной схеме. В таком случае значительно повысится доверие к украинской ГТС и возможность того, что европейские трейдеры захотят транспортировать газ через Украину, не боясь того, что они здесь потеряют свой газ".

По его словам, сейчас ведется работа по поиску такого партнера.

Читайте также: "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Полное интервью с Цензор.НЕТ читайте ЗДЕСЬ.