 В суд направлено дело по неуплате 8,6 млн грн налогов компанией, импортировавшей газ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в течение января - февраля 2018 года импортировало на территорию Украины приобретенный у компаний из Венгрии и Австрии природный газ. Реализовывая газ украинским предприятиям, компания умышленно не уплатила в бюджет обязательные к уплате таможенные платежи, в том числе налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.