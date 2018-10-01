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Все про:Газ (8918) налоги (2486) налоговая милиция (1347) ГФС (2800)

 В суд направлено дело по неуплате 8,6 млн грн налогов компанией, импортировавшей газ

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры направлено в суд уголовное производство по подозрению руководителя одного из столичных предприятий в неуплате налогов в сумме 8,6 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в течение января - февраля 2018 года импортировало на территорию Украины приобретенный у компаний из Венгрии и Австрии природный газ. Реализовывая газ украинским предприятиям, компания умышленно не уплатила в бюджет обязательные к уплате таможенные платежи, в том числе налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3088959
 
 
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