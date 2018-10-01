 Крысин из-за "высокой температуры" не уехал этапом в колонию, несмотря на решение суда

Об этом изданию Insider сообщила прокурор Управления спецрасследований Генпрокуратуры Юлия Малашич, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, в четверг, 27 сентября, Крысин был снят с этапа якобы из-за высокой температуры. В то же время, Малашич указывает, что, по закону, в случае плохого самочувствия, осужденный не снимается с этапа, а должен ехать в сопровождении медицинского работника. Сейчас Крысин находится в Лукьяновском СИЗО Киева.

Он находился там в связи с тем, что Дарницкий суд с марта рассматривает другое дело, где фигурантом является Крысин - о похищении и пытках человека в январе 2014, а также о нападении со взрывчаткой на баррикады в феврале 2014. Ранее в сентябре прокурор Малашич на стала ходатайствовать о продлении меры пресечения - содержании под стражей в СИЗО - по делу похищения, поскольку в силу вступил обвинительный приговор по делу о гибели Веремия, по которому Крысину назначили лишение свободы.

"Выходить в режиме видеоконференции, как он это сейчас делает из СИЗО, он может и из колонии", - заявила тогда она.

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В пятницу, 28 сентября он должен был выехать этапом в назначенное ему для отбывания наказания исправительное учреждение в Торецк Донецкой области.

В среду, 26 сентября, защита Крысина подала ходатайство о том, чтобы оставить его в СИЗО, и не переводить в колонию, несмотря на отсутствие решения о мере пресечения. Однако Дарницкий суд отклонил это ходатайство.

На следующий день, 27 сентября, Крысина, по словам Малашич, и сняли с этапа вопреки закону.

Ранее при рассмотрении дела в Дарницком суде, когда Крысин находился в СИЗО, были случаи, когда Крысин отказывался выходить из камеры, чтобы принять участие в заседании, а администрация заведения не реагировала на это должным образом.

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

Вместе с тем, дело о похищениях и пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий райсуд. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода. Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину в данном эпизоде инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он, по версии следствия, предоставил группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10 по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах. Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга. Третий эпизод касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.

3 сентября Чемес заключил сделку со следствием по делу о похищении активистов Евромайдана. В результате, дело по Чемесу было выделено в отдельное производство. Он получил после соглашения со следствием 3 года и три месяца тюрьмы.